Volvo Trucks’tan Nalçacılar Nakliyat’a 15 adet Volvo FH500 teslimatı

Türkiye distribütörlüğünü Temsa İş Makinaları’nın yürüttüğü Volvo Trucks, lojistik, uluslararası ve yurtiçi nakliye, depolama, sigortalama, dağıtım, gümrükleme, depo yönetimi ve özel proje taşıma hizmetleri veren Nalçacılar Nakliyat’a 15 adet Volvo FH500 satışı gerçekleştirdi. Uzun yol taşımacılığının zorlu koşullarında, verimlilik ve performansıyla öne çıkan Volvo FH500 şoför dostu tasarımıyla sürüş kolaylığı ve yüksek güvenlik sunuyor.

Nalçacılar Nakliyat firma sahibi Şerafettin Nalçacı, bu alımla birlikte filolarındaki Volvo Trucks markalı araç sayısının 25 adede ulaştığını belirterek şunları söyledi: “Volvo Trucks ile iş birliğimiz çok uzun zamana dayanıyor. Markanın, kaliteli ve güvenilir bir iş ortağı olduğunu biliyoruz. Gerek satış, gerekse de satış sonrası hizmetlerde uyum içindeki çalışmalarımızdan ötürü Volvo Trucks markasını tercih ediyoruz. Araçların sağladığı yakıt ekonomisi, sağlamlık ve yüksek ikinci el değeri de tercihimizde etkili oldu. Volvo Trucks ekibine, bizlere sağladıkları katkı ve destekleri için teşekkür ederiz.”