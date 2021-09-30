Volvo Trucks’tan Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na teslimat

Her türlü koşulda yüksek performans ve verimlilik sağlayan kamyonlarıyla gerek özel gerekse kamu sektörünün vazgeçilmez tercihi olan Volvo Trucks, Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na 2 adet Volvo FM 460 6X4 teslimatı gerçekleştirdi.

Kurumun, çevre ilçeler de dahil olmak üzere bünyesinde toplam 254 adet itfaiye aracı bulunuyor. Volvo Trucks’ın müşterilerine her türlü çalışma koşuluna uygun, terzi usulü araç sunabilmesi, kurumun markayı tercihinde etkili oldu.

Teslimat törenine, Volvo Trucks Üst Yapı ve Kamu Saha Satış Müdürü Emrah Kutlu ile Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Cevdet İşbitirici katıldı. İşbitirici, yaptığı konuşmasında; “Satın almış olduğumuz araçları farklı bölgelerdeki yangınlarda kullanma fırsatımız oldu ve oldukça başarılı sonuçlar aldık. Volvo Trucks markasını envanterimize ilk kez dahil ediyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Markanın, tüm beklenti ve taleplerimizi karşılayan, her türlü çalışma koşuluna uygun terzi usulü araç sunabilmeleri ve yaygın yetkili servis ve yedek parça ağı da tercihimizde etkili oldu. İtfaiye araçlarımızın Konya Büyükşehir Belediyesi’ne hayırlı olmasını dileriz.” dedi.

Volvo FM, performans, dayanıklılık, güç ve yakıt tasarrufunda rakiplerini geride bırakıyor. Yüksek tork üreten nmv pto, sağlamlık, manevra kabiliyeti ve yüksek teknoloji sunuyor.