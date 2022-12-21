Volvo Trucks’tan Hüner Global Lojistik’e 500 Adet Volvo FH500 Filo Teslimatı

Sektörde Fark Yaratacak İş Birliği

Gerçekleştirdikleri teslimatla sektörde bu büyük iş birliğine imza atmanın gururunu yaşadıklarını belirten Kızılkaya, “Temsa İş Makinaları Volvo Trucks ortaklığıyla tüm Türkiye’de yetkili servis ağımızı genişleterek sektördeki gücümüzü gün geçtikçe artırıyoruz. Genişleyen ağımız ve işimizdeki uzmanlığımızla müşterilerimizin çözüm ortağı olmak, ihtiyaçlarınıza özel hizmetler sunmak ve taşımacılık sektörüne değer katmak için çalışıyoruz.” açıklamasında bulundu.

Volvo Trucks İçin İş Ortakları Her Şeyin Merkezinde

Törende söz alan diğer bir isim ise Volvo Trucks Uluslararası Kıdemli Başkan Yardımcısı Per-Erik Lindström oldu. Türkiye’nin en büyük lojistik kuruluşlarından Hüner Global Lojistik ile gerçekleştirdikleri iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Lindström; Volvo Trucks için müşterilerinin, her şeyin merkezinde yer aldığını belirtti. Lindström, müşterilerinin ihtiyaçlarını anlayarak, işlerini daha da yukarı taşımak adına her zaman desteğe hazır olduklarının altını çizdi. Volvo Trucks tarafından üretilen kamyonların güvenlik, performans ve üretkenlik için mükemmel bir tercih olarak görüldüğünü belirten Lindström, “Volvo Trucks ve Temsa İş Makinaları son 5 yıldır Türkiye pazarında büyük bir uyumla çalışmalarına devam ediyor. Bunun sonucunda da; üstün müşteri memnuniyeti ve sadakatinin sağlandığına inanıyoruz.“ dedi.

Volvo Trucks Tercihi Tesadüf Değil

Törende basın mensuplarına seslenen bir diğer isim de Hüner Global Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Hüner oldu.

1995 yılından günümüze dek sağlam adımlarla büyüyerek Türkiye’nin yurt dışına en fazla sevkiyat gerçekleştiren lojistik kuruluşlarının başında olduklarını belirten Hüner, Volvo Trucks markasını tercih etmelerinin bir tesadüf olmadığının altını çizdi. Uzun ve titiz bir sürecin sonunda Volvo Trucks markasının global gücü ve Temsa İş Makinaları güvencesi sayesinde bu tercihi yaptıklarını belirten İbrahim Hüner, tüm marka yetkililerinin yakın ilgisine ve desteğine teşekkür etti.

Tercihin En Önemli Kriterleri; Güvenlik, Verimlilik ve Teknoloji

Hüner sözlerine şöyle devam etti “%100 yerli sermayeye sahip olmanın gururuyla, Türkiye lojistik sektöründe fark yaratan bir kuruluş olarak yolumuza devam ediyoruz. Müşterilerimize verdiğimiz taahhütleri yerine getirmek ve bize duydukları güvenin karşılığını verebilmek için güvenli, verimli ve teknolojik kamyonlarla büyümeye devam etmemiz gerekiyordu. Volvo Trucks markasının global gücü ve Temsa İş Makinaları güvencesi bu tercihimizdeki en büyük etken oldu. Temsa İş Makinaları ve Volvo Trucks ile gerçekleştirdiğimiz 500 adetlik Volvo FH500 aracımızın filo teslimatıyla, onlarla birlikte bu uzun soluklu yolculuğa çıkmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.” dedi.

Volvo FH 500 araçlarda bulunan; sürücünün tüm bilgilere kolayca erişebildiği dijital ana gösterge ekranı, I-Shift akıllı şanzımanı, güçlü VEB+ yardımcı fren sistemi, kişiselleştirilebilir Volvo Dinamik Direksiyonu, yeni dizayn LED farları, acil frenleme sistemi ile beraber önden çarpışma önleyici ikaz sistemi, şerit takip sistemi ve şeritte tutma asistanı gibi güvenlik donanımları da Hüner Global Lojistik’in güvenlik, konfor ve kazanç beklentilerini karşılıyor.

Volvo FH 500 çekiciler yüksek performansı, sağlamlığı, yakıt verimliliği ve konforu ile öne çıkıyor. Aynı zamanda, çevre dostu olması nedeniyle uluslararası uzun yol taşımacılığında tercih ediliyor.