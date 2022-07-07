Volvo Trucks İş Ortakları Buluşmaları 4 İlde Gerçekleşti

Türkiye distribütörlüğünü Temsa İş Makinaları’nın üstlendiği Volvo Trucks, 9 - 30 Haziran tarihleri arasında; Mersin, Hatay, İstanbul ve İzmir olmak üzere toplam 4 ilde, yaklaşık 1000 kişinin katılımıyla iş ortaklarıyla bir araya gelerek, hem hizmet odaklı vizyonuyla önümüzdeki döneme yönelik planlarını paylaştı hem de iş birliklerini kutladı.

Toplantılara, Temsa İş Makinaları Genel Müdürü Eşref Zeka, Volvo Trucks Ortadoğu ve Türkiye Direktörü Björn Andersson ve Temsa İş Makinaları Kamyon Satış ve Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Kıvanç Kızılkaya ile üst düzey yöneticiler katıldı.

Teknoloji ve inovasyona yaptığı yatırımlarla sektörde oyunun kurallarını değiştiren ve rekabeti yeniden tanımlayan Volvo Trucks, müşterilerinin çözüm ortağı olarak, her türlü hava şartı ve çalışma koşuluna uygun, güvenliği kanıtlanmış, dayanıklı, konforlu ve çevreci araçlar üretirken, Temsa İş Makinaları da hizmet odaklı yaklaşımıyla her zaman en iyiyi sunmak için çalışıyor. Volvo Trucks’ın geniş ve inovatif ürün gamını, markanın vizyonuyla 5 yıldır buluşturan Temsa İş Makinaları, sadece satış değil, çözüm odaklı bir hizmet şirketi olarak iş ortaklarına değer katmaya ve sürdürülebilirlik hedefiyle onlarla “birlikte” yol almaya devam ediyor.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Temsa İş Makinaları Genel Müdürü Eşref Zeka;

“5 yıl önce iş birliğimizi başlatan kriterlerden en önemlisi aynı vizyona sahip olmamızdı. Müşteriyi odağına alan, çözüm ortağı olma hedefiyle teknolojilerini geliştiren ve sektöre yön veren bir markayız. Distribütörlüğe başladığımız günden bugüne Volvo Trucks markasını büyütmek için çalışıyoruz. Bu hedefe paralel, uzun soluklu çözüm ortağınız olmak, size ve ihtiyaçlarınıza özel hizmet sunmak ve birlikte büyümek için buradayız. Birlikte kazanarak ve büyüyerek iş birliğimizin uzun yıllar devam etmesini ümit ediyorum.” dedi.

Volvo Trucks Ortadoğu ve Türkiye Direktörü Björn Andersson ise yaptığı açıklamada;

“2017 yılında Temsa İş Makinaları ile yaptığımız distribütörlük anlaşması sonrasında Türkiye’deki pazar payımızı iki katına çıkardık. Temsa İş Makinaları, Volvo Trucks’ın Ortadoğu ve Türkiye pazarında en büyük operasyona sahip distribütörümüzdür.” dedi.

Temsa İş Makinaları Kamyon Satış ve Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Kıvanç Kızılkaya ise;

“Volvo Trucks’ın inovatif kimliğinin bizlere sağladığı güçle yolumuza devam ediyoruz. Satış ve satış sonrası hizmetlerle, finansman çözümlerini bir bütün olarak sunarken, tüm Türkiye genelindeki yaygın yetkili satıcı ve servis ağımızı daha da genişleterek, bugün olduğu gibi gelecekte de iş ortaklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.” açıklamasında bulundu.

Volvo Trucks’ın bu özel etkinliklerinde sahne alan Gülben Ergen ise şarkılarıyla organizasyonlara renk kattı.