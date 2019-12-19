Volvo Trucks, elektrikli kamyonlarını görücüye çıkardı





Volvo Trucks Genel Müdürü Roger Alm, "Ağır hizmet tipi elektrikli kamyonlar için bölgesel taşımacılık ve inşaat açısından uzun vadede büyük potansiyel görüyoruz. Konsept kamyonlarımızla, pazardaki ve toplumdaki ilgi düzeyini değerlendirirken geleceğe yönelik farklı çözümler aramayı ve ortaya koymayı hedefliyoruz” diyor ve altyapı ile teşvikin talep üzerindeki etkisine değinerek ekliyor, “elektrikli kamyonlara olan talebi artırmak için şarj altyapısının hızla genişletilmesi gerekirken, daha küçük çevresel ve iklim ayak izine sahip yeni araçlar seçilerek, öncü işlevi gören nakliyeciler için daha güçlü finansal teşviklerin yaratılması gerekiyor,”



Ağır hizmet tipi elektrikli kamyonlar, çalışma sırasında düşük gürültü seviyesi ve sıfır egzoz emisyonları sayesinde sürücüler ve inşaat işçileri için çalışma ortamının iyileştirilmesine yardımcı olacaktır. Bunun yanı sıra sıfır emisyon, pek çok inşaat projesinin devam etmekte olduğu şehirlerde hava kalitesi üzerinde de önemli ve olumlu bir etki yaratacaktır. Gürültü kirliliğine yol açmamaları sayesinde bu kamyonlar taşımacılık operasyonlarının gün içinde daha uzun süre gerçekleştirilmesini de mümkün kılacaktır. Bu da örneğin büyük inşaat projelerinin yanı sıra şehir içinde ve çevresinde yapılan taşımacılıkta, operasyonların optimize edilmesi için yeni olanaklar sağlayacaktır.





