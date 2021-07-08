Volvo Trucks acil hizmet araçları, Yeni Volvo FM ve FMX’in tanıtımı yapıldı

Yeni Volvo FM ve Volvo FMX acil hizmet kamyonları artık dokuz kişiye kadar personel kabini ile acil servis araçları olarak kullanılabiliyor. Üstyapı üreticileri ve acil servislerle yakın iş birliği içinde geliştirilen bu iki model, yangın ve kurtarma araçları için özel tasarlanmış iyileştirmelerle sektöre tanıtıldı.

Volvo Trucks Özel Araçlar Ürün Müdürü Lars Franck “Acil durum ve itfaiye hizmetleri için pazara oldukça modern ve kapsamlı hazırlanmış acil hizmet kamyonlarımızı sunuyoruz. Yeni Volvo FM ve FMX, dünya standartlarında geliştirilen yeni kabinleriyle, acil hizmet personeline birinci sınıf güvenlik donanımları ve kaliteyi sunmak üzere tasarlandı.” dedi.

Geniş alana sahip, güvenli ve ergonomik tasarımlı kabin

Yeni Volvo FM ve FMX zorlu çalışma şartlarında verimli ve güvenli bir ortam sağlamak için tüm acil hizmet ekiplerine en iyi koşulları sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu kapsamda yeni Volvo FM ve FMX’in kabin içi, dokuz personele kadar oturma kapasitesi sunuyor. Bununla birlikte, kısa bir süre önce lansmanı yapılan, yeni Volvo FM ve FMX'in diğer model varyantları ile aynı yüksek standartlarda güvenlik, ergonomi ve konfor sunuyor. Yüksek güvenlik testlerine tabi tutulan yeni kabinlerde; büyük pencereler, alçak kapı çizgisi, büyük dikiz aynaları ve oldukça geniş görüş alanı sağlayan sekiz adede kadar kamera seçeneği bulunuyor. Ek olarak, isteğe bağlı sunulan Volvo Dinamik Direksiyon sistemi manevraları kolaylaştırıyor ve hem ergonomiyi hem de sürüş güvenliğini artırıyor.

Sürücünün çalışma alanı, yeni arayüzü içeren dijital göstergeler ve üzerinde kontrol düğmeleri ile kolonu kaldırılabilir direksiyonla donatılıyor. Yüksek iç tavan, geniş hareket alanı sağlarken, ferah bir iç mekan sunuyor. Ek olarak, kabine girip çıkmayı kolaylaştıran geniş açılı kapıları bulunuyor. Yeni geliştirilen aydınlatmalı kaymaz basamak, ergonomik olarak tasarlanan ve farklı koşullarda kolayca fark edilen, turuncu tutma kolu ile destekleniyor. Kabin içinde, kasklar, eldivenler ve diğer tüm ekipmanlar için bol miktarda saklama bölmesi sunuluyor.

Personel kabinli yeni Volvo FM ve Volvo FMX acil hizmet kamyonları hakkında bilgiler:

Yangınla mücadele ve kurtarma hizmeti araçları için EN 1846 standardına dayalı geliştirmeler yapılmıştır,

Kabin testleri ECE R29-03'e göre gerçekleştirilmiştir,

160 cm (ön) ve 161 cm (arka) iç tavan yüksekliği sunulmaktadır,

Kapılar 79 derece (ön) ve 75 derece (arka) açıyla açılabilir durumdadır,

Standart aks konfigürasyonları: 4x2, 4x4’den oluşmaktadır (müşteri adaptasyonu ile farklı aks konfigürasyonları mevcuttur),

Motor seçenekleri: Volvo D11 veya D13 (Euro 3, 5 ve 6) olarak sunulmaktadır,

PTO çıkış torku 2000 Nm'ye kadar sunulmaktadır.