UZMAR Tersanesi SVITZER için inşa ettiği ‘SVITZER Elizabeth’ römorkörünü törenle teslim etti

UZMAR Yönetim Kurulu Başkanı A. Noyan Altuğ konuşmasında UZMAR’ın sadece römorkör inşa eden ve ihraç eden bir tersane olmadığına değinerek şöyle devam etti; “UZMAR olarak aynı zamanda teknik bilgi birikimimizi, sektördeki tecrübemizi ve Türk mühendisliğinin teknoloji ve mühendislik bilgisini de ihraç ediyoruz. Dünyanın 25 farklı ülkesinde hizmet veren UZMAR inşası römorkörler, bizim bu kolektif birikimimizin birer eseridir. Gelecek için yatırım yaptığımız ilerici projelerimizle düşük emisyona ve karbon izine sahip, çevreci ve sürüdürülebilir deniz araçlarımızla dünyada fark yaratmak için çalışıyoruz. Bugün teslimini gerçekleştirdiğimiz Svitzer Elizabeth’in de üstün teknolojik donanımı ve denizcilik kabiliyeti sayesinde görev yapacağı limanda hem operasyonel anlamda hem de yenilikçi özellikleriyle hepimizi gururlandıracağından eminiz. Bu önemli projede emeği geçen tüm UZMAR ailesine, Svitzer ekibine ve Robert Allan Ltd. ekibine teşekkürlerimi sunuyorum.”

SVITZER COO’su Philip Patenden konuşmasında projede yer alan tüm ekiplere teşekkür ederek, gelecekte UZMAR ile başka bir çok projede çalışmaktan mutluluk duyacaklarını belirtti.

Liverpool Limanı'nda görev yapacak

SVITZER Avrupa Bölgesi Teknik Müdürü Erik Mainkvist ise konuşmasında UZMAR’a teşekkür ederek şunları söyledi; “Üç yıl kadar önce UZMAR’dan teslim aldığımız iki römorkörümüz Avustralya limanlarımızda başarıyla hizmet veriyor. Bu süre içerisinde UZMAR Tersanesi’nde inşa edilmiş bir römorkörün Avrupa’da da hizmet edeceği günü iple çektik. Sonunda SVITZER Elizabeth ile bu mümkün oldu. Hizmete başladığında bölgenin en güçlü römorkörlerinden olacak. UZMAR ile Avrupa’da görev yapacak daha fazla römorkör için birlikte çalımayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Geçtiğimiz haftalarda sözleşmesini imzaladığımız iki adet TRAnsverse römorkörünün inşasına başlamak için UZMAR ile hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Umuyorum ki bu işbirliğimiz sayesinde daha birçok projenin başarıyla sonuçlandığına birlikte şahitlik edeceğiz”.

SVITZER Liverpool Liman Müdüresi Jennifer Beswick’in geminin kalkışı için kurdele kesmesinin ardından kısa bir gösteri yapan SVITZER Elizabeth, hizmet vereceği Liverpool Limanı’na doğru yola çıktı.