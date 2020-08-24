UTİKAD "Türkiye'de Transit Taşımacılık: Gelişim Alanları" Raporunu Yayınladı

Ülkemizin bulunduğu coğrafyanın avantajları sayesinde transit taşımacılıkta dünya genelinde bir ‘aktarma noktası’ olmasının önemini her platformda dile getiren Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği UTİKAD, 2019 yılında yayınladığı Lojistik Sektörü Raporu’nda bu konuya yer vermişti. Sektör temsilcileri ile gerek çalışma gruplarında gerekse kamu tarafından düzenlenen toplantılarda bir araya gelen UTİKAD, transit taşımacılık özelinde bir rapor hazırlanması ile ilgili çalışmalarını hızlandırdı. UTİKAD, “Türkiye'de Transit Taşımacılık: Gelişim Alanları” raporunu 21 Ağustos 2020 tarihinde üyeleri ile paylaştı.

UTİKAD Transit Taşımacılık Odak Grubu’nun çalışmaları doğrultusunda UTİKAD Sektörel İlişkiler Departmanı tarafından hazırlanan rapor ile transit taşımacılığın Türkiye'deki mevcut durumu incelendi. Raporda aynı zamanda transit taşımacılıkta darboğaz yaratan noktalar tespit edilerek bunların giderilmesine yönelik çözüm önerileri sunuldu.

Türkiye'de transit taşımacılığı düzenleyen mevzuata ve uygulamalara yer verilen raporda ayrıca Türkiye'nin entegre olduğu taşımacılık koridorları ile Türkiye'yi transit taşımacılık alanında avantajlı kılacak altyapı yatırımları ve projelerine de değinildi. Türkiye'nin uluslararası transit taşımacılıkta daha rekabetçi koşullara sahip olmasını sağlayacak gelişim alanları tespit edilerek bu alanlara yönelik önerilere yer verilen raporda UTİKAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Gümrük ve Antrepo Çalışma Grubu Başkanı Berna Akyıldız tarafından Dubai'ye yapılan saha ziyaretinde elde edilen verilere de yer verildi.

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