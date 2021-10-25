UTİKAD Başkanı Ayşem Ulusoy: “Lojistik Sektörü, Atlas Ödülleri İle 12. Kez Taç Giymeye Hazırlanıyor”

Lojistik sektörünü Atlas Lojistik Ödülleri’nde yarışmacı olmaya davet eden Ayşem Ulusoy sözlerini; “Zorlu ekonomik koşullarda faaliyetlerini sürdüren ve hizmet üreten tüm firmalar aslında ödüle layıklar. Ancak yarışmamızın temel bir kuralı var; ödüle aday olmak için başvuru yapmak gerekiyor. Kurumsal başvuruları 28 Ekim 2021 tarihine kadar yapmak mümkün. Her yıl olduğu gibi yenilikçi projeleriyle sektörümüze değer katan firmalarımızı yarışmamızda aday olarak görmek bizi özellikle mutlu edecek” diyerek sürdürdü.

Atlas Lojistik Ödülleri’nin en çok dikkat çeken kategorilerinden olan online yarışmaya bu yıl daha da yoğun bir ilgi olduğunu ifade eden Ulusoy son olarak; ”Çok değerli firmalar ve lojistik sektörün kıymetli profesyonellerinin yarıştığı bu kategorimizde gelen ilk sonuçlara baktığımızda, oylamanın yapıldığı 8 dalda da büyük bir çekişme olduğunu görüyoruz. Zorlu yarışın oylamanın sona ereceği 1 Kasım 2021 tarihinde son saat olan 21.00’e kadar süreceğini tahmin ediyoruz ve herkesi https://www.lojistikodulleri.com/ sitemizden oy kullanmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

Yarışmaya katılım süreci:

Kurumsal yarışma ile ilgili başvurular web sitesindeki başvuru formları aracılığıyla yapılıyor. Online yarışma kategorisi ise iki etaptan oluşuyor. İlk etapta adaylar online olarak gösteriliyor, ikinci etapta belirlenen adaylar dijital ortamda oylanıyor.

Lojistik Ödülleri 2021 kurumsal başvuru ve online oylama işlemlerinin tümü https://www.lojistikodulleri.com/ adresi üzerinden yapılmaktadır. Tüm başvuru işlemleri ücretsizdir.