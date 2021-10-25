banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Beklenen zam geldi
Beklenen zam geldi
HSK’dan 10 büyükelçi açıklaması
HSK’dan 10 büyükelçi açıklaması
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
İş dünyası, faiz indirimlerinin yayılmasını istiyor
İş dünyası, faiz indirimlerinin yayılmasını istiyor

UTİKAD Başkanı Ayşem Ulusoy: “Lojistik Sektörü, Atlas Ödülleri İle 12. Kez Taç Giymeye Hazırlanıyor”

UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Ayşem Ulusoy, lojistik sektörünün geleneksel taç giyme töreni olarak nitelendirdiği Atlas Lojistik Ödülleri’nin her geçen yıl daha da büyük heyecan yarattığını belirterek,  “Atlas Lojistik Ödülleri tüm sektörün kabul ettiği önemli bir değer. Lojistik sektörünün yıl boyunca yaptığı zorlu çalışmalar bu önemli organizasyonda mükâfatlandırılıyor” dedi.

Lojistik 25.10.2021, 17:15
UTİKAD Başkanı Ayşem Ulusoy: “Lojistik Sektörü, Atlas Ödülleri İle 12. Kez Taç Giymeye Hazırlanıyor”

Lojistik sektörünü Atlas Lojistik Ödülleri’nde yarışmacı olmaya davet eden Ayşem Ulusoy sözlerini; “Zorlu ekonomik koşullarda faaliyetlerini sürdüren ve hizmet üreten tüm firmalar aslında ödüle layıklar. Ancak yarışmamızın temel bir kuralı var; ödüle aday olmak için başvuru yapmak gerekiyor. Kurumsal başvuruları 28 Ekim 2021 tarihine kadar yapmak mümkün. Her yıl olduğu gibi yenilikçi projeleriyle sektörümüze değer katan firmalarımızı yarışmamızda aday olarak görmek bizi özellikle mutlu edecek” diyerek sürdürdü.

Atlas Lojistik Ödülleri’nin en çok dikkat çeken kategorilerinden olan online yarışmaya bu yıl daha da yoğun bir ilgi olduğunu ifade eden Ulusoy son olarak; ”Çok değerli firmalar ve lojistik sektörün kıymetli profesyonellerinin yarıştığı bu kategorimizde gelen ilk sonuçlara baktığımızda, oylamanın yapıldığı 8 dalda da büyük bir çekişme olduğunu görüyoruz. Zorlu yarışın oylamanın sona ereceği 1 Kasım 2021 tarihinde son saat olan 21.00’e kadar süreceğini tahmin ediyoruz ve herkesi https://www.lojistikodulleri.com/ sitemizden oy kullanmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

Yarışmaya katılım süreci:
Kurumsal yarışma ile ilgili başvurular web sitesindeki başvuru formları aracılığıyla yapılıyor. Online yarışma kategorisi ise iki etaptan oluşuyor. İlk etapta adaylar online olarak gösteriliyor, ikinci etapta belirlenen adaylar dijital ortamda oylanıyor.

Lojistik Ödülleri 2021 kurumsal başvuru ve online oylama işlemlerinin tümü https://www.lojistikodulleri.com/ adresi üzerinden yapılmaktadır. Tüm başvuru işlemleri ücretsizdir.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Alanyaspor 10 20
4. Fenerbahçe 10 19
5. Karagümrük 10 18
6. Beşiktaş 9 17
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 9 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 21
2. Real Madrid 9 20
3. Sevilla 9 20
4. Atletico Madrid 9 18
5. Real Betis 10 18
6. Osasuna 10 18
7. Rayo Vallecano 10 16
8. Athletic Bilbao 9 16
9. Barcelona 9 15
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 10 13
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 9 11
14. Elche 10 10
15. Celta de Vigo 9 7
16. Granada 9 7
17. Cádiz 10 7
18. Deportivo Alaves 9 6
19. Levante 10 5
20. Getafe 9 2