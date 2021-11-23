Ürdün Nakliye Şirketleri - Saygınlar Uluslararası Nakliyat

Saygınlar Nakliyat, Firma olarak dünyanın pek çok ülkesine olduğu gibi bir Orta Doğu ülkesi olan Ürdün’e de nakliye hizmeti veriyoruz. Malum olduğu üzere Ürdün Arap yarımadasının en uç ülkelerinden birisidir. Bu nedenle çok zorlu arazi şartlarına sahiptir. Adeta bir çöl denizinin ortasında yer alan ülke, geçilmesi zorlu yollarıyla ulaşımı pek de kolay olmayan bir yapıdadır. Arazi şartlarının son derece zorlu olması da Ürdün nakliye işlerinin ayrı bir donanım, ayrı bir altyapı gerektirmesine neden olmaktadır. Saygınlar Nakliyat firmamız bunu başarıyla gerçekleştirmektedir.

Ürdün Nakliye Rotası

Ürdün nakliye alanında geçmişte Suriye üzerinden karayolu ile ülkeye ulaşılabilmekte ve araçlar sadece karayolunu kullanarak Ürdün içlerine ulaşabilmekteydi. Fakat Suriye’de iç savaşın başlamasıyla birlikte bu güzergahı kullanmak imkansız hale gelmiş, bu nedenle alternatif yollara yönelim olmuştur. Mersin veya İskenderundan Roro Gemisiyle Dorseler İsrail / Haifa limanına gidiyor, Ürdün plakalı çekicilerde Amman gümrüğüne gidiyor. Oradanda adrese teslim ediliyor. Ortalama varış süreleri 4-5 gün. Konteynerlerden çok daha kısa sürede uygun tır fiyatları sunulmaktadır.

Türkiye ile Ürdün arasında çalışan firmamız her zaman müşterilerine en hızlı ve en güvenli rotalardan hizmet vermektedir. Bunun için de verimliliği ve hızı ile öne çıkan RORO hattı ile yükleriniz taşınmaktadır.

RORO nakliye uygulamalarımızda her ne kadar Ürdün’ün çok az bir kısmının deniz bağlantısı olup limanı bulunsa da daha kısa ve daha kolay bir hat kullanılmaktadır. Bunun için de Mersin Limanından kalkış yapan RORO gemisi İsrail’in Hayfa Limanı’na ulaşmakta, burada araçlarımız gemilerden indirilmektedir. Karayoluyla İsrail’den Ürdün’e geçiş yapılmakta, son alıcıya başarıyla ulaştırılmaktadır. Bütün bu süreçte firmamız şu ayrıcalıkları müşterilerine sunmaktadır:

• Uluslararası seviyede teknik hizmet,

• Sektörde deneyimli ve tecrübeli bir personel kadrosu,

• Her koşulda müşteri memnuniyeti odaklı lojistik hizmeti,

• Genel nakliyat çalışmalarının her noktasında hızlı ve etkin çalışma,

• Her ihtiyaca uygun, geniş hizmet portföyü,

• Tamamı en modern teknolojilerle donatılmış, yeni nesil nakliye araçları,

• Aradığınız her detaya ulaşabileceğiniz, kullanıcı dostu bir web sitesi.

Ürdün Frigo Nakliye

Gelişen teknoloji dünya genelinde daha hızlı ve daha geniş kapsamlı taşımacılığa imkan sağlamıştır. Bunların başında da frigo nakliye gelmektedir. Frigo nakliye çalışmalarıyla 18 ile -26 derece arasında araçlar ayarlanarak soğutucular eşliğinde yükler taşınabilmektedir.

Ürdün gibi iklim şartlarının çok daha sıcak olduğu yerlere gerçekleştirilecek nakliyelerde Ürdün frigo nakliye ihtiyacı çok daha fazla olmaktadır. Firmamız sadece frigo nakliye için özel tasarlanmış, en modern soğutucu sistemlerine sahip araçlarla yollardadır. Bu sayede yüklerinizin ilk yüklemesinden itibaren son alıcıya teslimine kadar süreç başarıyla takip edilmektedir. https://www.sayginlartransport.com.tr/urdun-nakliye/ buradaki linkten ilgili Firmaya daha hızlı ulaşabilirsiniz.

Ürdün Parsiyel Nakliye

Türkiye ile Ürdün arasında ticareti yapılan ürün yelpazesi oldukça geniştir. Bu noktada en çok talep edilen ürünler şunlardır:

• Mineral yağlar,

• Saf amonyak ya da sulandırılmış amonyak,

• Bakır ve bakır ürünleri,

• Kilim, halı çeşitleri,

• Süt ve süt ürünleri,

• Beyaz eşya,

• Elektronik eşyalar,

• Sanayi tipi depolama ürünleri,

• Hazır gıda ürünleri,

• Tekstil ürünleri,

• Hazır giyim ürünleri vs.

Bütün bu ürünlerin zaman zaman Ürdün parsiyel nakliye ile taşınması talep edilebilir. Parsiyel nakliye ile aynı güzergaha gidecek, birden çok kişinin ürünü tek araçla taşınabilir.

Kaynak : Ürdün Tır Firmaları

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