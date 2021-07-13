Ural Lojistik’in 52 Araçlık Frigorifik Treyler Filosu Krone’ye Emanet

Yurt içi ve yurt dışı taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren Ural Lojistik, 52 adetlik araç filosuyla, Türkiye’den Rusya’ya sebze ve meyve ihracatını gerçekleştiren en önemli firmalardan biri konumunda bulunuyor. Lojistik operasyonları için son yapılan araç yatırımında yeniden Krone’yi tercih eden Ural Lojistik, 12 adet Krone Cool Liner ile filosunu tamamen Krone’ye emanet ederek yoluna devam ediyor.

Teslimatın ardından basın mensuplarına verdiği demecinde, kaliteli, uzun ömürlü, sağlam ve prestijli Krone treylerler sayesinde müşteri memnuniyetini, kârlılığı ve hızı yakaladıklarının altını çizen Ural Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Bilici, “Ural Lojistik adına yakışır bir şekilde, kendi alanımızda en kaliteli işi yapmaya özen gösteriyoruz. Bu güçlü konuma sahip olmayı sürdürebilmek için de en kaliteli ve en verimli araçlarla filomuzu güçlendirmeye devam etmeliyiz. Son olarak, bu 12 adetlik treyler yatırımımızda Krone markasını tercih ettik. Krone sağlamlıktan, dayanıklılıktan ve kaliteden asla ödün vermeyen bir treyler üreticisi. Aynı zamanda da kullanıcı olarak Krone treylerleri kullandığımızda, oldukça düşük işletme maliyetine sahip olabiliyoruz. Krone’nin Bölge Satış Yöneticisi İhsan Bey’e, Karadeniz bölgemizde bizlerin sürekli destekçisi ve en yakın yol arkadaşı olmaya gayret ettiği için teşekkür ediyoruz. İhsan Bey nezdinde tüm Krone Türkiye ailesine bu önemli işbirliğimiz için teşekkürlerimi sunuyorum. Hayırlı olsun.” şeklinde konuştu.

Uzun ömürlü ve sağlam ürünleri, tamamladığı ve Türkiye geneline yaydığı satış sonrası yapılanması, yedek parça bulunabilirliği ve ulaşılabilir olma ilkesiyle Krone, lojistik firmalarına en düşük işletme maliyetiyle en kaliteli hizmeti sağlamayı vadediyor.