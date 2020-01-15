UPS'ten kadın girişimciler için eğitim atölyeleri

UPS , KAGİDER ve KEDV iş birliğiyle Türk kadın girişim ciler için eğitim seminerlerini organize ediyor.

UPS Kadın İhracatçılar Programı, ITC SheTrades girişimiyle birlikte, kadınların işlerini küresel pazar larda genişletmelerine yardım ediyor.

Türkiye'deki kadınların yalnızca %17'si, gelişmekte olan girişimleri için çeşitli fırsatlara erişimi olduğunu söylüyor. Bu oran, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) ortalama oranlarının oldukça altında.

UPS Türkiye Ülke Müdürü Burak Kılıç, "Türkiye'nin yerel topluluklarından pek çok kadın girişimcinin, küresel ticari atılımları için kaynağa, bilgiye ve desteğe erişimi yok," dedi ve ekledi: "Bizim Kadın İhracatçı Pprogramımız bünyesindeki seminerlerimiz, Türkiye'deki kadın girişimcilerin küresel ticarete katılımlarını kolaylaştırmak amacıyla tasarlandı. Böylelikle, daha fazla sayıda kadın işletmesinin, sınır ötesi işler yapabilmesi, ekonomik büyümeyi hızlandırması, piyasada yeni işler yaratması ve çok daha fazlası mümkün olacak. 2020'nin sonuna kadar UPS, bu atölye ve seminerleri tüm Türkiye'ye yaymayı planlıyor."

Tüm bu atölye, seminer ve çevrimiçi öğrenme platformları, Uluslararası Ticaret Merkezi'nin (ITC) SheTrades girişimi ortaklığıyla yapılmış UPS Kadın İhracatçılar Programı'nın (KİP) birer parçasıdır. SheTrades, kadın işletmecilerin tedarik zinciri süreçleri, gümrük düzenlemeleri ve küresel işlerde uluslararası ticaret fırsatlarına erişim gibi zorlukları aşmalarına yardım ediyor. UPS ve ortakları, kadın ihracatçıları orantısız biçimde engelleyen yasal bariyerleri tespit ederek pazara erişimi artırmaya odaklanıyor. Böylelikle, kadınların yeni gelir kaynaklarına erişerek daha güçlü bir Türkiye yaratmalarına olanak sağlıyor.

KAGIDER Başkanı Emine Erdem, "UPS'in sürekli desteğiyle, Türkiye'deki her bir kadın girişimci, geleceğin küresel öncüsü olma gücüne sahip olacak," dedi. "UPS Kadın İhracatçılar Programı'yla birlikte çalışıp Türk ekonomisine kadın katılımını artırarak eşitsizliği, gelir dağılımındaki dengesizliği azaltmaya yardımcı olmaktan gurur duyuyoruz."

UPS ve UPS Vakfı, şirketin çeşitliliği ve kadınları iş dünyasına dahil etmeyi destekleme çabaları kapsamında, 2018 yılında Kadın İhracatçılar Programı'nı (KİP) başlattı. Uluslararası Ticaret Merkezi'nin (ITC) SheTrades girişimiyle, sivil toplum kuruluşlarıyla ve hükumet ortaklarıyla çalışan KİP, kadın işletmelerinin ürünlerini dünyaya ihraç etmeyi düşünmelerini ve detaylı bilgi edinmelerini sağlama yolunda küresel bir çabanın sonucudur. UPS'in akıllı küresel lojistik ağını ve küresel pazarlara ulaşmaktaki eşsiz bilgisini, ortaklarının temel ağlarıyla bir araya getiren KİP, ITC SheTrades girişiminin, üç milyon kadın işletmesinin uluslararası ticarete katılması hedefine ulaşmasına destek sağlıyor.