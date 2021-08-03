UND’den TEMA’ya 35 bin fidan desteği

Ülkemizin yangına karşı verdiği mücadeleye UND Yönetim Kuruluna bağlı Asil, Yedek, İstişare, Haysiyet ve Denetim Kurulu üyeleri tam destek verdi. Nakliyeciler 350 Bin TL toplayarak TEMA Vakfı’nın başlattığı “Hep Birlikte Yaşamı da Umudu da Yeniden Yeşerteceğiz” kampanyasına 35 bin fidanla katıldı.

UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, bu zor dönemde birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek verilecek her desteğin büyük önem taşıdığını söyledi. Herkesi gücü ölçüsünde desteğe çağıran Nuhoğlu, “Bu güzel vatanın, akciğerleri olan ormanları yeniden yeşertmek ve hayata döndürmek hepimizin görevidir. Şu anda büyük bir mücadele veriliyor, bu mücadeleye destek vererek ormanımıza, geleceğimize ve vatanımıza sahip çıkmak zorundayız. El birliği ile kaybettiğimiz ormanları tekrar ülkemize kazandıracağımıza inanıyoruz” dedi.

UND olarak tüm yönetim kurulu üyeleri ile birlikte her türlü desteğe hazır olduklarını da aktaran Nuhoğlu, “pek çok canlının da öldüğü orman yangınlarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Böylesine önemli olayda hayatını tehlikeye atarak yangınla mücadele eden tüm personele ve vatandaşlarımıza ülkemiz adına teşekkürü bir borç biliriz ” dedi.