UND’DE SEÇİM HEYECANI TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR..!

Bolu Narven Tesislerinde gerçekleştirilen toplantıya Bolu ve Düzce’li nakliyeciler yoğun ve sıcak bir ilgi gösterdi.Oldukça kalabalık ve samimi geçen toplantıda ilk önce Birlikte Güçlüyüz Platformunun sözcüsü ve Başkanvekili Adayı Ali Çiçekli genişçe bir sunum yaptı.Sunumda konuşan Ali Çiçekli, Değişimin gelişim için şart olduğunu vurgulayarak ‘2001 yılındaki değişim ruhunu yeniden canlandırmak için yaklaşık 18 ay önce bu yola çıktık ve bu süre içerisinde tüm bölgelerdeki meslektaşlarmızla sürekli istişare ederek sektörün geleceğine yönelik 32 konu başlığı saptadık’dedi.Yyönetime seçilmeleri halinde bunları gerçekleştirmek için var güçleriyle çalışacaklarını ifade eden Çiçekli,daha sonra bu başlıkları tek tek sunup açılımlarını katılımcılarla paylaştı.

Çiçekli’den sonra kürsüye gelen Paltfomun Başkan Adayı Fevzi Çakmak tüm katılımcılara destekleri için teşekkür ettikten sonra yaptığı konuşmasında daha çok sektörde birlik ve beraberliğe vurgu yaptı.Çakmak,konuşmasında Birlikte Güçlüyüz Platfomunun oluşumu ve kendisinin adaylık sürecini anlattı.Geçtiğimiz yılın başlarında 70’ten fazla dernek üyesi nakliyecinin hazır bulunduğu bir yemekte mevcut UND Başkanı Sayın Çetin Nuhoğlu’nun yeniden aday olmayacağını net olarak ifade etmesinden sonra bu sürecin başladığını ifade eden Çakmak konuşmasını şöyle sürdürdü ‘’ Sayın Nuhoğlu’nun o toplantıda aday olmayacağını kesin bir dille ifade etmesinden sonra , mevcut İkinci Başkan,Genel Sekreter,önceki İkinci Başkan,önceki Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve eski Başkanlar adına bir Başkan’ın da olduğu 6 kişilik bir çekirdek kadro ile UND’nin gelecek yönetim anlayışı ve tasarımını konuşup planlamak üzere bir dizi toplantı yaptık.Mart 2020’de yapılması gereken Genel Kurul yaklaştıkça artık bu hareketin başkanını belirleyip sektörle paylaşmak gerektiği kanaatine vardık.Ve yine toplantılarımızın birisinde Kurumsal kültüre uygun olarak mevcut İkinci Başkan’a yeni dönem Başkan Adaylığını teklif ettik,kendisi de onore oluğunu söyleyerek kabul etti.Bir sonraki toplantıda ise İkinci Başkan, Çetin Nuhoğlu Bey’in yeniden aday olacağını hissettiğini bu nedenle kendisinin adaylığa devam edemeyeceğini ifade etti.Bunun üzerine bizler, kendisi ve Genel Sekreterin de kadrodan ayrılması üzerine , daha önceden çıktığımız yola devam ettik ve bu günlere geldik’’. Ellerinin taşın altında olduğu nakliyeciler olarak tek amaçlarının,gelecek nesillere daha sağlam ve sürdürülebilir bir meslek ve meslek örgütü bırakmak olduğunu ifade eden Başkan Adayı Çakmak, Genel Kurul’da Bolu ve Düzce’li meslektaşlarının desteğini isteyerek konuşmasını bitirdi.

TOPLANTIDAKİ SUNUM BAŞLIKLARI (HEDEF VE PROJELER) :

Güçlü UND için üye sayısını artıracağız ve üyelerin aidiyet duygusunu geliştireceğiz.

UND’de Kurumsallığı kalıcı kılmak için Başkanlık Süresini 2 Dönem ile sınırlandıracağız.

Yüksek İstişare Kurulunu daha etkin ve özerk bir statüye kavuşturacağız.

Genel Kurul’dan sonraki ilk 6 ayda en geniş katılımla Ortak Akıl Çalıştayı düzenleyeceğiz.

Dernekle ilişiği kesilmiş üyelerimizi yeniden derneğe kazandırmak için özel bir çalışma yapacağız.

Bugüne kadar UND’ye hiç üye olmamış meslektaşlarımızı için özel bir kampanya ile onları da Dernek çatısı altına almaya çalışacağız.

Her 6 Ayda bir Dernek Gelir ve Giderlerini tüm Üyelerimizle paylaşıp şeffaflığı hakim kılacağız.

Sektörün kalifiye sürücü ihtiyacı karşılamak için kısa, orta ve uzun vadeli projeler kapsamında çalışmalara ağırlık vereceğiz.

Sürücü Çalışma Grubu kuracağız ve Sürücü Davalarının sonlandırılıp kalıcı iş barışının sağlanması için ortak kurallar oluşturacağız.

Uzunyol Tır Sürücülüğü İş Kanunu çıkarttırmak için TBMM ile yoğun çalışma yapacağız.

Schengen Vizesine ulaşımı kolaylaştırıp vizedeki kalış süresini artırmak için AB’de farkındalık yaratacak etkinlikler yapacağız.

Yönetim Kurulu Toplantılarını 1’er ay Merkezde ve diğer 2’er ay Bölgelerde yapacağız.

Alo UND Çağrı Merkezi kuracağız.İhtiyaç duyulan Bölgeler ile Sınır kapıların UND Temsilcilikleri açacağız.

Yılda 6 kez UND Konferansları düzenleyeceğiz.

En son 2001 Yılında yapılmış Müşteri Memnuniyet Anketini en geç 3 ay içerisinde yapacağız.

Araçlarımızın yoğunlukla ceza yediği yurt dışındaki bölgelerde İrtibat Ofisleri ihdas edeceğiz.

Frigorfik Çalışma Grubu kuracağız.

Orta Asya Taşımaları ve Kapılarını özel bir proje kapsamında değerlendirip geliştireceğiz.

Irak,İran ve Ortadoğu taşımaları ile Doğu Kapılarını özel birproje kapsamında değerlendirip geliştireceğiz.

Alternatif Güzergahlar ve Roro hatları kurulması için yoğun çaba sarf edeceğiz.

Dijital Dönüşüm için üyelerimize ‘teknoloji danışmanlığı’ desteği vereceğiz.

Her yıl UND Başarı ve Onur Ödüllerinin verileceği bir yarışma düzenleyeceğiz.

Yeşil Pasaport alımı için ‘UND Üyeliği ile UND onayının yeterli olması’ için Kamu ile ortak çalışma yapacağız.

UND’nin Çatalca’daki arazisini ‘Lojistik Park’ olarak düzenlemeye çalışacağız.

İstanbul’un Avrupa ve Anadolu Yakasında birer adet özerk Lojistik Merkezi kurulması çalışmalarına başlayacağız.

Lojistiğin yoğun olduğu diğer illerimize de Lojistik Merkezi kurulmasına öncülük edeceğiz.

C2 Yetki Belgesinin tüm karayolu taşımacılığı ile lojistik ve organizatörlüğü yapabilecek yeterlilikte olması için etkin çalışacağız.

Genç UND’yi etkin ve dinamik kılmak için Dernek Organları arasında kurumsal statü kazandıracağız.

Ülkemizin Lojistik Performans Endeksi’ni yükseltmek için tüm STK’lar ile bir Teknik Komite kuracağız.

Temiz çevrenin korunması için, yaklaşan yasal düzenlemelere karşı üyelerimizin bilinçlendirici çalışmalar yapacağız.

Yabancı araçların haksız rekabetini önlemek üzere,tüm üyeler ve Kamu ile istişare ettikten sonra komşu ve civar ülkelerle Ubak konusunu yeniden ele alıp değerlendireceğiz.

Üyelerimizin maliyetini azaltmak için toplu mal ve hizmet alımları yapacağız.