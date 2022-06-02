UND ve LODER arasında iş birliği protokolü imzalandı

Lojistik ve taşımacılık sektöründe eğitim kalitesini yükseltmek ve insan kaynağını geliştirmek için UND (Uluslararası Nakliyeciler Derneği) ve LODER (Lojistik Derneği) arasında iş birliği protokolü imzalandı. 1 Haziran’da UND Genel Merkezinde gerçekleştirilen iş birliği protokolü için imzalar UND Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Bilen ve LODER Başkanı Prof. Dr. Gülçin Büyüközkan tarafından atıldı. İmza törenine; UND İcra Kurulu Başkanı Alper Özel, UND İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Elif Savrum, UND Eğitimlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Muammer Ünlü, LODER Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Tanyaş ile LODER Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Kayıhan Özdemir Turan ve Dr. Atiye Tümenbatur katıldı.

UND ve LODER arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında iki dernek; taşımacılık ve lojistik ile ilgili konular başta olmak üzere; ortak yayın çalışmaları yapmak, ortak akademik iş birliği çalışmaları gerçekleştirmek, eğitim materyalleri geliştirerek eğitim programları tasarlamak gibi eğitimle ilgili farklı alanlarda çalışmalar yapacak.

UND Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ergun Bilen imza töreninde yaptığı açıklamada, UND’nin köklü eğitim geçmişine vurgu yaparak iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bilen, sektörde sürücü sıkıntısının büyük boyutlara ulaştığının altını çizerek, “Avrupa’da sürücü yetiştirmek için önemli teşvikler veriliyor. UND ve LODER arasındaki bu iş birliği sektörümüzde önemli bir ihtiyaca çözüm olacak. Sektöre eğitimli sürücüler kazandıracağız” dedi.

LODER Başkanı Prof. Dr. Gülçin Büyüközkan, iki kardeş dernek olarak ileriye dönük sürdürülebilir çalışmaları hayata geçirmenin ilk adımını attıklarını belirterek, “UND ile eğitimle başladığımız bu iş birliğini farklı alanlarda geliştirme arzusundayız. Verilecek teorik ve pratik eğitimlerle sektöre ağır vasıta taşıt sürücüleri kazandıracağız. Bu eğitimlerin meslek yüksek okulu kapsamında verilecek olmasını çok önemsiyoruz. Gençleri bu mesleğe özendirip sektörün eğitimli sürücü ihtiyacını karşılamış olacağız” diye konuştu.

LODER Başkan Yardımcısı Mehmet Tanyaş, iş birliği kapsamında lojistik eğitimi ile ilgili referans ders planını oluşturulması ve ağır vasıta taşıt sürücü yetiştirilmesi projesine öncelik verileceğinin altını çizdi. “Sektörde eğitimli insan kaynağının oluşturulması için sorumluluğumuz var” diyen Tanyaş, “Ağır vasıta taşıt sürücüsü yetiştirmek için Anadolu’da bir üniversitede meslek yüksek okulu kapsamında genç sürücüler yetiştireceğiz. Ayrıca yaptığımız çalışmalarla referans ders planlarını hazırladık. Şimdi ders kitaplarının yazılmasına başlandı. 4 kitap tamamlanmış durumda. Bu eğitimleri verecek eğitmenlerin eğitimini de yapıyoruz. UND ile bunu daha da geliştireceğiz” ifadelerini kullandı.