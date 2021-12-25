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UND Karadeniz Bölge Çalışma Grundan Hopa’da ziyaretler

Uluslararası Nakliyeciler Derneği-UND Karadeniz Yönetim Kurulu Üyeleri ve çalışma grubu Başkanı, Hopa kaymakamlığı ve sarp sınır kapısına ziyarette bulundu

Lojistik 25.12.2021, 14:09
UND Karadeniz Bölge Çalışma Grundan Hopa’da ziyaretler

Hayati Akbaş

HOPA- Uluslararası Nakliyeciler Derneği-UND Karadeniz Yönetim Kurulu Üyeleri ve çalışma grubu Başkanı, Hopa kaymakamlığı ve sarp sınır kapısına ziyarette bulundu

Ziyaretlerine Hopa Kaymakamı ve aynı zamanda Sarp Mülki İdare Amiri Gürkan Üçüncü makamında ziyaret ederek başladılar. Kaymakam Üçüncü ile gerçekleştirilen görüşmede, Derneğin ülkemizdeki sınır geçiş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmaları hakkında bilgi verilerek Sarp Sınır Kapısının pandemiyle birlikte Türk Cumhuriyetlerine ulaşımda daha da artan önemine vurgu yaptılar.

Türkiye’nin Dış ticaretinin yükselişi ve Covid-19 pandemisi gerekçesiyle Türkmenistan’ın sınırını yük trafiğine kapatmış olmasıyla birlikte Orta Asya’da azalan güzergâh alternatifleri nedeniyle Sarp Sınır Kapısının yoğunluğunun da arttığı, önümüzdeki dönemde bu artışın kademeli olarak devam edeceğinin beklendiği ifade edildi.

Bu bağlamda, TIR trafiğinin kesintisiz akışına katkı sunması amacıyla 2021 Haziran ayı içerisinde Derneğin profesyonel ekibince Sarp Sınır Kapısında TIR işlemlerine yönelik bir süreç analizi çalışması yapıldığı, bu analiz neticesinde belirlenen birtakım düzenlemeler neticesinde TIR çıkış-giriş sayılarının pozitif olarak artış gösterdiği, hayata geçirilecek diğer tespitlerle rakamların daha da yükseleceği ifade edildi.

Kaymakam Üçüncü, TIR parklarının Hopa Kaymakamlığı idaresinde olduğunu belirterek yeni bir sıra düzeni kurulduğu, kurulan düzen sayesinde şikâyetlerin minimum seviyelere indirgendiği ve amaçlarının adaleti sağlamak olduğunu belirtti. Sarp Sınır Kapısıyla ilgili yoğunluğun azaltılmasına yönelik çalışmalarının devam ettiği, ihracatımızın kesintisiz sürmesi adına ellerinden gelen gayreti göstereceklerini aktardı.

Kendilerine sınır kapılarında “ilk gelen ilk çıkar” kuralının uygulanması doğrultusunda gösterdikleri çabadan ve Sarp Sınır Kapısının artan iş hacmine yanıt vermesi yönündeki çalışmalarla sektörümüze sağlanan destekten dolayı duyulan memnuniyeti ifade ettiler.

İhracatın son dönemdeki yükselişi ve ve yıl sonu siparişleri nedeniyle işlem hacmi yükselen Sarp sınır kapısından çıkış yapacak ihraç eşyası yüklü TIR’lar, sınır kapısına ulaşmak üzere yol güzergahı boyunca doğu-batı yönünde park halinde geçiş sıralarını beklemekteler.

Heyet, Hopa Kaymakamlığı ziyareti sonrasında Sarp sınır kapısına geçmiş ve Kaçkar Gümrük Ticaret Bölge Müdürüyle görüşme gerçekleştirmiştir. Bölge Müdürü Recep Bilgin’le gerçekleştirilen görüşmede, ihracatın dönemsel yükselişine bağlı olarak oluşan TIR trafiğinin uzun süreli beklemelere sebebiyet vermemesi adına idare olarak ellerinden gelen gayreti gösterdikleri, bazı belirsiz nedenlerden ötürü Gürcistan tarafında araç kabulünün yavaşlamış olması nedeniyle kuyruk oluştuğu bilgisi edinildi.. Gürcistan tarafıyla günübirlik sürdürülen görüşmelerde TIR işleme kapasitesinin yükseltilmesi için gereken girişimlerin sürekli bir biçimde devam ettiği, ihracatın kesintisiz devamlılığını sağlamak için ellerinden geleni yaptıkları bilgisi edinilmiş ve gözlenmiştir.

Diğer taraftan, Gürcistan’la var olan üç sınır kapısından biri olan Türkgözü sınır kapısında 2021 yılı Eylül ayında başlatılan inşaat çalışmalarının halen devam ettiği, kapı modernizasyonun 2022 yılı içerisinde neticeleneceği öğrenilmiştir.

Ziyaretlere, Karadeniz Yönetim Kurulu Üyeleri Abdulah Özer ( Özer ), Alişan Ender Topaloğlu ( Demirkol ), K. Faysal Çilloğlu ( Rizeport ) Karadeniz Çalışma Grubu Başkanı İsmail Tosunoğlu ( Boztepe ), Trabzon Temsilcisi Hakan Demircan katılım sağlamıştır.

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