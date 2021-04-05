UND, Global İlişkiler Forumu’na (GİF) Üye Oldu

UND, uluslararası ve küresel ilişkilerle ilgili konuları çok boyutlu platformlarda ele alan Global İlişkiler Forumu’nun (GİF) üyeleri arasına katıldı.

GİF üyeliği ile, ülkemizin stratejik sektörlerinden olan lojistik sektörünün ulusal ve küresel gündemlerinin farklı kişi ve kurumların perspektifinden değerlendirilmesi, bu sayede Global İlişkiler Forumu seçkin üyelerinin desteğiyle mevcut çalışmalara güç ve ivme kazandırılması amaçlanıyor.

UND’nin GİF’in kurumsal üyeleri arasına katılması nedeniyle 26 Mart’ta tanışma toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, AB Danışmanı Can Baydarol ve UND İcra Kurulu üyeleri, GİF İcra Komitesi Başkanı emekli Büyükelçi Selim Yenel ile bir araya geldi.

YENEL: KOTALAR VE VİZELER İÇİN UYARIDA BULUNDU

GİF İcra Komitesi Başkanı Selim Yenel ise yaptığı konuşmada, tam üyelik müzakereleri ve Gümrük Birliği Modernizasyonu görüşmelerinin AB tarafından bir dizi siyasi koşula bağlanıp ertelenmeye devam etme olasılığının çok yüksek olduğuna değindi. Yenel, AB’nin gündemine yeni eklenen Yeşil Mutabakat gibi önemli gelişmelerin oluşturacağı yoğun gündem nedeniyle, taşıma kotaları ve sürücü vizeleri sorunlarının hızla AB gündeminden çıkabileceği riskine dikkat çekti.

NUHOĞLU: SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ HERKESİN ÇIKARINA OLACAK!

UND Başkanı Çetin Nuhoğlu da konuşmasında, transit kotaların Gümrük Birliği’ne aykırı olduğu konusunda Türkiye tarafında kamu ve özel sektör arasında fikir birliğinin sağlandığına dikkat çekti. Bu sorunların çözümünün ülke ihracatına yapacağı katkıya dikkat çeken Nuhoğlu, “Avrupa Birliği’nden ithalatımız, ihracatımızın 1.5 katı, dolayısıyla bu sorunların çözümünde ortak bir çıkar söz konusu.” diyerek ortak çıkar mesajlarının AB’ye iletilmesi konusunda GİF platformunun desteğini talep etti.

Nuhoğlu; AB Komisyonu tarafından 2016 yılında yaptırılan Gümrük Birliği’nin Güncellenmesinin Ekonomik Etkilerinin Analizi araştırmasını hatırlatarak, “Gümrük Birliği Modernizasyonu sağlanırsa; Türkiye’nin AB’ye ihracatında sadece 5 milyar EUR artış olacağı tahmin edilirken, AB'nin Türkiye'ye ihracatının tahmini 27,1 milyar Euro artacağının hesaplandığı görülüyor.” dedi.

ORTAK ÇALIŞMA GRUBU OLUŞTURULACAK

Global İlişkiler Forumu’nun akademisyenler, iş insanları, emekli bürokrat ve diplomatlardan oluşan güçlü ağının desteğiyle “AB ile Gümrük Birliği’nde yaşanan sıkıntılar arasında yer alan transit kotalarının ve sürücü vizeleri konusunun ayrıştırılarak, iki tarafın ortak çıkarına hitap edecek acil çözümlerin devreye alınması” yönünde GİF ile birlikte kapsamlı ortak çalışmalar yapılması öngörülmektedir.

Böylece AB-Türkiye ticaretini kısıtlayan sorunların çözülmesinin Avrupa Birliği ekonomisi ve tedarik zincirlerinin sürdürülebilirliğine sağlayacağı katkıların verilerle ortaya konulacağı çalışmalar yürütülecektir.

Global İlişkiler Forumu Hakkında

Global İlişkiler Forumu 2009 yılında, bağımsız bir dernek statüsünde, uluslararası ve global konularda saygın bir tartışma platformu sunma amacıyla uluslararası platformlarda Türkiye’yi temsil etmiş ve saygınlık kazanmış, siyasetçi, büyükelçi, akademisyen, silahlı kuvvetler mensubu, sanatçı, hukuk insanı, basın mensubu, iş adamı, iş kadını ve bürokratlardan oluşan 40 kişilik bir grup tarafından kurulmuştur.

Forum, Çalışma Grupları, Yuvarlak Masa toplantıları, üst düzey konukların katıldığı toplantılar, uluslararası temaslar ve gençlere yönelik programlar gibi birçok farklı faaliyette bulunmaktadır.

Aralarında ülkemizin en güçlü şirket ve meslek örgütlerinin üst düzey temsilcilerinin de yer aldığı 292 bireysel üyesinin yanı sıra 18 kurumsal üyesi bulunan Global İlişkiler Forumu Üyeleri, dolaylı diploması çalışmaları kapsamında, farklı ülkelerden üst düzey katılımcılarla bir araya gelerek, iki ülkenin dış politika süreçlerine ve kamu diplomasisine katkıda bulunmaktadır.

Global İlişkiler Forumu üyeleri ayrıca uluslararası projeler çerçevesinde dünyanın önde gelen siyasi ve özel sektör liderleriyle buluşarak uluslararası meseleleri tartışmaktadır.

Forum’un İcra Komitesi’nin başkanlığını yürüten emekli büyükelçi Selim Yenel, 2011-2017 döneminde ülkemizin Avrupa Birliği Nezdindeki Daimi Temsilciliği görevini yürütmüş, 2019 yılında Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreter Birinci Yardımcılığı görevine atanmış; Ocak 2020’de ise Global İlişkiler Forumu İcra Komitesi Başkanlığı görevine seçilmiştir.