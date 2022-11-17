Und Geleneksel Lojistik Başarı Ödülleri Sahiplerini Buldu

Uluslararası karayolu taşımacılık sektöründe sürücü ve yöneticilerine verilen ve geleneksel hale gelen IRU-UND Profesyonel Sürücü Onur Nişanı Ödülleri ve IRU Karayolu Nakliye Şirketi Tepe Yöneticisi Ödülleri 15. Logitrans Uluslararası Transport ve Lojistik Fuarı’nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Törene UND Yönetim Kurulu Üyeleri’nin tamamı katılırken, fuar ziyaretçileri de ödülü ilgiyle takip etti. UND İkinci Başkanı Şerafettin Aras ödül sonrası sürücülere hitaben yaptığı konuşmada “Sevgili kaptanlar, siz olmazsanız burada hiç kimse olmaz. Siz lojistik sektörünün vazgeçilmezlerisiniz, en büyük destekçilerisiniz. Sizleri kutluyorum” dedi.

YILIN SÜRÜCÜSÜ RECEP UZUNGÜNAY OLDU

IRU-UND Profesyonel Sürücü Onur Nişanı Ödülleri kapsamında 53 sürücüye başarı ödülü verildi. Birincilik ödülünü Trans Birdal Uluslararası Nakliyat’tan Recep Uzungünay kazandı. Uzungünay’a 10 bin TL değerindeki para ödülü UND İkinci Başkanı Şerafettin Aras tarafından takdim edildi.

İkincilik ödülüne Best Uluslararası Nakliyat’tan Cemil Yılmaz layık görüldü. Yılmaz 8 bin TL değerindeki ödülünü IRU Türkiye ve Bölgesi Daimi Temsilcisi Erman Ereke’den aldı.

İmsan Nakliyat’tan Mehmet Çeken ise 6 bin TL değerindeki üçüncülük ödülünün sahibi oldu. Çeken adına ödülünü şirket temsilcisi Feryal Çiçek, UND Yönetim Kurulu Üyesi Necati Özmen’den aldı.

15 İSİM TEPE YÖNETİCİSİ ÖDÜLÜNÜ ALDI

2022 yılı IRU Karayolu Nakliye Şirketi Tepe Yöneticisi Ödülü 15 farklı isme verildi. Abdullah Özer (Özer Taşımacılık), Ayla Ördek (Önder Nakliyat), Cemil Can Yalçın (T.G.L. Tet Global Lojistik), Cuma Kaynar (CVS Ekspres), Lokman Orak (Oraklar Uluslararası Nakliyat), Necati Özmen (Ulu Uluslararası Nakliyat), Onur Ercan (Troyka Uluslararası Nakliyat), Ömer Gülen (Bolubeyi Uluslararası Nakliyat), Sefa Erol (Erol Kardeşler Nakliyat), Selen İstanbul (Hilal Trans), Sinan Rehber (Tasa Nakliyat), Tayfun Gülcüler (By Bora Transport), Yılmaz Bakırcı (Kökez uluslararası Nakliyat), Yüksel Burak Baykara (Baynak Uluslararası Nakliyat) ve Ziya Güner (Trans Lojistik Taşımacılık) ödüllendirilen isimler oldu.

2022 YILI IRU-UND PROFESYONEL SÜRÜCÜ ONUR NİŞANI ÖDÜLÜ ALAN SÜRÜCÜLERİN LİSTESİ

Aktif Sped Burhan Sever

Best Uluslararası Nakliyat Hasan Ünal

Best Uluslararası Nakliyat Cemil Yılmaz

Best Uluslararası Nakliyat Ferhat Öztoprak

By Bora Transport Ali Osman Bayrak

By Bora Transport Ahmet Çubukçu

Ülkelerarası Nak. Ayhan Ayaz

Lojistik A.Ş. Erkan Çalkaya

Lojistik A.Ş. Sait Doğan

Lojistik A.Ş. Faruk Çalışır

Lojistik A.Ş. Hüseyin Efendioğlu

Lojistik A.Ş. Duran Kaygusuz

Lojistik A.Ş. Hakan Uğur

Lojistik A.Ş. Suat Arslan

Lojistik A.Ş. Bekir Üstündağ

Lojistik A.Ş. Eyüp Sabri Öztaş

Lojistik A.Ş. Müslüm Çeri

Enco Hakkı Şen

Enco Gökhan Övünç

Hilal Trans Metin Akyıldız

Hilal Trans Bedirhan Serttaş

Hilal Trans Anıl Özdemir

Hilal Trans Coşkun Topkara

Hitit Global İlhan Güder

Hitit Global Şemsettin Tunçay

IGL Global Lojistik Aytekin Yılmaz

İbrahim Şeflek Nakliyat Körihtiyar Dinler

İbrahim Şeflek Nakliyat Ali Özelçinsoy

İbrahim Şeflek Nakliyat Ruhi Poyraz

İmsan Nakliyat Mehmet Çeken

Mars Lojistik Erkan Sole

Mars Lojistik Nihat Çakır

Mars Lojistik Tamer Geçim

Mars Lojistik Mustafa Karaduman

Mars Lojistik Yılmaz Bülbül

Ulus. Nak. Mustafa Kıdeyş

Uluslararası Taş. Cemil Kapar

Uluslararası Taş. Muhsin Zencir

Uluslararası Taş. Elferd Tut

Uluslararası Taş. Ersin Hacıoğlu

Uluslararası Taş. Orhan Rıdvanoğulları

Trans Birdal Recep Uzungünay

Trans Birdal İsmail Kano

Trans Birdal Sebahettin İnce

Trans Birdal Mehmet Alan

Trans Birdal Hakan Özgüven

Transbatur Cengiz Akbulut

Transbatur Ayhan Salantur

Transbatur Siraç Işıktekiner

Ulus. Taş. Yusuf Pehlivan

Ulus. Taş. Erkan Toksöz

Vip Ulus. Taş. Sadrettin Yıldız