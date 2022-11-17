Und Geleneksel Lojistik Başarı Ödülleri Sahiplerini Buldu
UND’nin geleneksel hale gelen ve sonucu merakla beklenen; IRU-UND Profesyonel Sürücü Onur Nişanı Ödülleri ve IRU Karayolu Nakliye Şirketi Tepe Yöneticisi Ödülleri sahiplerini buldu. 53 sürücüye başarı ödülü verilirken birincilik ödülünün sahibi Trans Birdal Uluslararası Nakliyat’tan Recep Uzungünay oldu.
Uluslararası karayolu taşımacılık sektöründe sürücü ve yöneticilerine verilen ve geleneksel hale gelen IRU-UND Profesyonel Sürücü Onur Nişanı Ödülleri ve IRU Karayolu Nakliye Şirketi Tepe Yöneticisi Ödülleri 15. Logitrans Uluslararası Transport ve Lojistik Fuarı’nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
Törene UND Yönetim Kurulu Üyeleri’nin tamamı katılırken, fuar ziyaretçileri de ödülü ilgiyle takip etti. UND İkinci Başkanı Şerafettin Aras ödül sonrası sürücülere hitaben yaptığı konuşmada “Sevgili kaptanlar, siz olmazsanız burada hiç kimse olmaz. Siz lojistik sektörünün vazgeçilmezlerisiniz, en büyük destekçilerisiniz. Sizleri kutluyorum” dedi.
YILIN SÜRÜCÜSÜ RECEP UZUNGÜNAY OLDU
IRU-UND Profesyonel Sürücü Onur Nişanı Ödülleri kapsamında 53 sürücüye başarı ödülü verildi. Birincilik ödülünü Trans Birdal Uluslararası Nakliyat’tan Recep Uzungünay kazandı. Uzungünay’a 10 bin TL değerindeki para ödülü UND İkinci Başkanı Şerafettin Aras tarafından takdim edildi.
İkincilik ödülüne Best Uluslararası Nakliyat’tan Cemil Yılmaz layık görüldü. Yılmaz 8 bin TL değerindeki ödülünü IRU Türkiye ve Bölgesi Daimi Temsilcisi Erman Ereke’den aldı.
İmsan Nakliyat’tan Mehmet Çeken ise 6 bin TL değerindeki üçüncülük ödülünün sahibi oldu. Çeken adına ödülünü şirket temsilcisi Feryal Çiçek, UND Yönetim Kurulu Üyesi Necati Özmen’den aldı.
15 İSİM TEPE YÖNETİCİSİ ÖDÜLÜNÜ ALDI
2022 yılı IRU Karayolu Nakliye Şirketi Tepe Yöneticisi Ödülü 15 farklı isme verildi. Abdullah Özer (Özer Taşımacılık), Ayla Ördek (Önder Nakliyat), Cemil Can Yalçın (T.G.L. Tet Global Lojistik), Cuma Kaynar (CVS Ekspres), Lokman Orak (Oraklar Uluslararası Nakliyat), Necati Özmen (Ulu Uluslararası Nakliyat), Onur Ercan (Troyka Uluslararası Nakliyat), Ömer Gülen (Bolubeyi Uluslararası Nakliyat), Sefa Erol (Erol Kardeşler Nakliyat), Selen İstanbul (Hilal Trans), Sinan Rehber (Tasa Nakliyat), Tayfun Gülcüler (By Bora Transport), Yılmaz Bakırcı (Kökez uluslararası Nakliyat), Yüksel Burak Baykara (Baynak Uluslararası Nakliyat) ve Ziya Güner (Trans Lojistik Taşımacılık) ödüllendirilen isimler oldu.
2022 YILI IRU-UND PROFESYONEL SÜRÜCÜ ONUR NİŞANI ÖDÜLÜ ALAN SÜRÜCÜLERİN LİSTESİ
Aktif Sped Burhan Sever
Best Uluslararası Nakliyat Hasan Ünal
Best Uluslararası Nakliyat Cemil Yılmaz
Best Uluslararası Nakliyat Ferhat Öztoprak
By Bora Transport Ali Osman Bayrak
By Bora Transport Ahmet Çubukçu
Ülkelerarası Nak. Ayhan Ayaz
Lojistik A.Ş. Erkan Çalkaya
Lojistik A.Ş. Sait Doğan
Lojistik A.Ş. Faruk Çalışır
Lojistik A.Ş. Hüseyin Efendioğlu
Lojistik A.Ş. Duran Kaygusuz
Lojistik A.Ş. Hakan Uğur
Lojistik A.Ş. Suat Arslan
Lojistik A.Ş. Bekir Üstündağ
Lojistik A.Ş. Eyüp Sabri Öztaş
Lojistik A.Ş. Müslüm Çeri
Enco Hakkı Şen
Enco Gökhan Övünç
Hilal Trans Metin Akyıldız
Hilal Trans Bedirhan Serttaş
Hilal Trans Anıl Özdemir
Hilal Trans Coşkun Topkara
Hitit Global İlhan Güder
Hitit Global Şemsettin Tunçay
IGL Global Lojistik Aytekin Yılmaz
İbrahim Şeflek Nakliyat Körihtiyar Dinler
İbrahim Şeflek Nakliyat Ali Özelçinsoy
İbrahim Şeflek Nakliyat Ruhi Poyraz
İmsan Nakliyat Mehmet Çeken
Mars Lojistik Erkan Sole
Mars Lojistik Nihat Çakır
Mars Lojistik Tamer Geçim
Mars Lojistik Mustafa Karaduman
Mars Lojistik Yılmaz Bülbül
Ulus. Nak. Mustafa Kıdeyş
Uluslararası Taş. Cemil Kapar
Uluslararası Taş. Muhsin Zencir
Uluslararası Taş. Elferd Tut
Uluslararası Taş. Ersin Hacıoğlu
Uluslararası Taş. Orhan Rıdvanoğulları
Trans Birdal Recep Uzungünay
Trans Birdal İsmail Kano
Trans Birdal Sebahettin İnce
Trans Birdal Mehmet Alan
Trans Birdal Hakan Özgüven
Transbatur Cengiz Akbulut
Transbatur Ayhan Salantur
Transbatur Siraç Işıktekiner
Ulus. Taş. Yusuf Pehlivan
Ulus. Taş. Erkan Toksöz
Vip Ulus. Taş. Sadrettin Yıldız