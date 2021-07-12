UND, “Dünya’nın Lider Vize Şirketi GATEWAY ve Stratejik Partneri VFS Global ile Anlaşma Yapıldı!”

Türkiye-Avrupa ticaretinde ve ortak tedarik zincirinin işleyişinde önemli aktörler olarak görev üstlenen Profesyonel TIR sürücülerinin vize süreçlerinin kolaylaştırılması ve sorunlarının çözümünü hedefleyen ve bu konuda her türlü çalışmayı yürüten UND, misyonlara aracılık hizmeti sağlayan GATEWAY ile anlaşma yaparak; “taşımacılar tarafından Avrupa ülke misyonlarına sunulan evrakın kontrolü ve gruplandırmasıyla Misyonların Değerlendirme sürecini kolaylaştırmak adına filtreleme yapılmasını sağlamayı” hedefliyor.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) tarafından yapılan açıklamada, “Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemi sürecinde; hayati malzeme ve ürünlerin tedarik sürecinde ortaya çıkan sorunların kıtlık riski ve tedarik zinciri kopmalarını beraberinde getirmesi karşısında lojistik sektörünün önemi bir kez daha ve net olarak anlaşılmıştır. Bu sektörün olmazsa olmaz aktörleri Profesyonel TIR sürücüleridir ve bu aktörler ülkemizin karayoluyla ticaretini taşıyarak çok ulvi bir görevi yerine getiriyorlar. TIR sürücülerinin vize başvurularında karşılaşılan “RET” oranları direkt olarak ticaretimizi ve dolayısıyla ülke hedeflerimizi etkiliyor. Derneğimiz, bu sorunun çözümlenebilmesi için vize sürecine dahil olan “Avrupa ülke misyonları, misyonlara hizmet veren aracı kurumlar, vize işi yapan müşavir şirketler, firmalar ve sürücüler” gibi her bir taraf ile detaylı çalışma yapmış ve artan “RET” nedenlerinin sebeplerini tespit etmeye çalışmıştır. Türk TIR sürücülerine haksız yere verilen vize “RET” oranlarının düşürülmesi için Dışişleri Bakanlığımız ve Avrupa ülke misyonları nezdindeki çalışmalarımız devam ediyor. Pandeminin başından bu yana Dışişleri Bakanlığımız ile kurulan çalışma grubumuz sürekli olarak toplanmakta, gelişmeleri ve güncel durumu değerlendirilmekte ve olası girişimleri yürütmeye devam etmektedir. Bu çalışmalara ek olarak, GATEWAY gibi sektöründe lider bir kurum ile anlaşma yapılmıştır. Bu işbirliği ile; “UND’nin bir filtre görevi ile başvuru evrakını kontrol etmesi ve başvurunun UND tarafından GATEWAY’e teslim edilmesi ile vize başvuru sürecinin daha planlı yürütülmesini hedefledik. Yeni işbirliğinin sektörümüz için hayırlı olmasını diliyoruz” denildi.

Sektörümüze Hayırlı Olsun,

UND, bu işbirliği ile üyelerinin ve dolayısıyla TIR sürücülerinin vize başvuru evrakını kontrol edecek, evrakı uygun olan başvuruları kaşeleyecek ve “UND Referans Yazısı” ekleyerek direkt olarak GATEWAY’e teslim edecektir. GATEWAY, UND tarafından yapılan vize başvurularını “UND Başvuruları” olarak ilgili ülke misyonlarına teslim edecektir. Ayrıca, GATEWAY – UND iletişim kanalı ile vize başvurularımızın durumu takip edilebilecek ve firmalarımız da başvuruya verilen pasaportların takibini UND kanalıyla yapabilecektir.