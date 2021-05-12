UND'den 'MEKTUP' açıklaması!

Açıklama şu ifadeler yer aldı:

Değerli Basın Mensupları,

Bildiğiniz üzere Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND)’nin 40. Olağan Genel Kurul’u 2 Haziran 2021 tarihinde yapılacaktır.

Derneğimizin kurumsal kimliğini korumak, birlik beraberliğini sağlamak üzere 2003 yılında yapılan UND Genel Kurulu’nda, ''bir başkanın iki dönemden fazla başkanlık yapmaması'' ilkesel olarak kabul edilerek tüzüğe koyulmuştu.

Her nasılsa bu madde sonradan tüzükten kaldırıldı. Bu durum UND tarafında çeşitli meslek örgütleri tarafından örnek alınmış olan önemli bir değerin ortadan kalkmasına neden olmuştu.

Derneklerin ve sektörlerin gelişimi için her zaman değişime ihtiyaçları vardır. Değişim gelişimdir.

Bu bilinçle, 15 yıl Derneğimizin Yönetim Kurulu Başkanlığını yapan Sayın Ömer Çetin Nuhoğlu’ndan yeniden aday olmayarak değişimin önünü açmasını, kendisine 19 Nisan 2021 tarihinde gönderdiğimiz mektupla rica ettik.

Ancak iki gün önceki bir röportajından anlıyoruz ki geçmiş dönemlerde Değişim'den hep bahsederken bu sefer değişim yerine yeniden aday olmayı tercih etmiş.

Vermiş olduğu röportajda, bu dönem için başkanlık adaylığını ilan etmiş, Fevzi Çakmak ve beraber hareket ettiği üyelerden oluşan Birlikte Güçlüyüz Platformu’nu da, ‘Tutkulu Muhalifler’ diye nitelendirmiş. Bunu doğru bulmuyoruz.

Sayın Başkan’ın geçmişteki bir çok hizmetine içtenlikle teşekkür ediyoruz. Sektörün gelişimi için önemli katkıları olmuştur.

Mamafih, UND ve Roder Eski Başkanları olarak Sayın Nuhoğlu’na sizin aracılığınızla bir kez daha seslenerek yeni dönemde aday olmamasını ve değişimin önünü açmasını kendisinden rica ediyoruz.

Bu vesile ile sektörümüzün tüm mensuplarının Ramazan bayramını tebrik eder, ülkemize ve dünyaya hayırlara vesile olmasını temenni ederiz.