UND'den deprem yardımları için lojistik destek seferberliği

Elazığ ve Malatya’da yaşanan depremin ardından yardım çalışmaları yoğun şekilde sürerken; UND, depremden etkilenen vatandaşlarımıza yardımları ulaştırmak amacıyla üyelerinden aldığı destekle bugüne kadar talep edilen araçları ilgili kamu kurumlarının hizmetine sundu.

UND, yardım malzelemerinin deprem bölgelerine taşınabilmesi için AFAD ve KIZILAY gibi kurum ve kuruluşlar tarafından talep edilen araçları Dernek üyelerinin gönüllü desteği ile oluşturduğu havuz sayesinde karşılamaya devam ediyor.

Firma konu hakkında şöyle açıklama yaptı:

"www.und.org.tr sitesi ve 0212 359 26 00 telefon numarası üzerinden Türkiye çapındaki üyelerinin, yardım malzemesi sevkiyatları için başlatılan lojistik destek seferberliğine katılımlarını koordine eden UND Ailesi olarak, yaşanan felaket nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz."