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UND'den deprem yardımları için lojistik destek seferberliği

Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremin ardından UND (Uluslararası Nakliyeciler Derneği) bölgede bulunan depremzedelere yardım etmek için harekete geçti.  Yardımları koordine etmek amacıyla www.und.org.tr internet sitesi üzerinden lojistik seferberliği başlatan UND, sevkiyatların sağlıklı ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla site üzerinden ulaşılabilecek bir araç havuzu oluşturdu.

UND'den deprem yardımları için lojistik destek seferberliği

Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremin ardından UND (Uluslararası Nakliyeciler Derneği) bölgede bulunan depremzedelere yardım etmek için harekete geçti.  Yardımları koordine etmek amacıyla www.und.org.tr internet sitesi üzerinden lojistik seferberliği başlatan UND, sevkiyatların sağlıklı ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla site üzerinden ulaşılabilecek bir araç havuzu oluşturdu.

29 Ocak 2020 Çarşamba 13:39
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UND'den deprem yardımları için lojistik destek seferberliği

Elazığ ve Malatya’da yaşanan depremin ardından yardım çalışmaları yoğun şekilde sürerken; UND, depremden etkilenen vatandaşlarımıza yardımları ulaştırmak amacıyla üyelerinden aldığı destekle bugüne kadar talep edilen araçları ilgili kamu kurumlarının hizmetine sundu.

UND, yardım malzelemerinin deprem bölgelerine taşınabilmesi için AFAD ve KIZILAY gibi kurum ve kuruluşlar tarafından  talep edilen araçları Dernek üyelerinin gönüllü  desteği ile oluşturduğu havuz sayesinde karşılamaya devam ediyor.

Firma konu hakkında şöyle açıklama yaptı:

"www.und.org.tr sitesi ve 0212 359 26 00 telefon numarası üzerinden Türkiye çapındaki üyelerinin, yardım malzemesi sevkiyatları için başlatılan lojistik destek seferberliğine katılımlarını koordine eden UND Ailesi olarak, yaşanan felaket nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz."

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