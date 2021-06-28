UND Birlikte Güçlüyüz Platformu'ndan açıklama

İşte o açıklama

Değerli Basın Mensupları,

Bildiğiniz üzere, Uluslararası Nakliyeciler Derneği’nin 40.Olağan Genel Kurulu 24 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşti. Bu Genel Kurul’da UND Birlikte Güçlüyüz Platformu olarak yönetime talip olup seçim yarışına girdik.Pandemi nedeniyle geçtiğimiz 2020 yılı Mart ayından beri sürekli ertelenen bu Genel Kurul Yönetim adaylık süresince bizlerle birlikte hareket eden, emek ve destek veren tüm meslektaşlarımız ile dostlarımıza canı gönülden teşekkür ederiz. Yaşatılan her türlü zorluğa, olumsuzluğa ve eşitsizliğe rağmen; bu süreçte Platformumuza cesaretle dahil olup destek vererek, mesleğimiz adına dik duruş sergileyen sorumluluk sahibi meslektaşlarımızın bu mücadelesi her türlü takdire şayandır. Yüksek bir fazilet örneği olan bu mücadele, sektör tarihine altın harflerle yazılacaktır.

dönemin muhasebesi yapılmadan ve sektörel güncel sorunlar tartışılmadan; Kamu , STK ve Basın temsilcilerinden yoksun şekilde bir oldu bitti ile gerçekleştirilen bu Genel Kurul’un 47 yıllık UND tarihinde bir başka örneği yoktur. Bunu da tüm kamuoyu, sektör ve sektör basınının takdirlerine bırakıyoruz.

Bu vesile ile; Yönetime seçilen arkadaşlara başarılar diler ; sektör mensupları olarak ve mesleğimiz adına, bundan sonraki çalışmalarının takipçisi olup sektörümüze sahip çıkmaya devam edeceğimizi belirtmek isteriz.

Saygılarımızla,

UND BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ PLATFORMU