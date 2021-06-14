UND BAŞKANI NUHOĞLU: UND’DE KEYFİ KARARLAR ALINAMAZ

UND Sektör Değerlendirme toplantılarının 6.sı 12 Haziran’da Ankara’da gerçekleşti. Ankara Lojistik Üssü’nde nakliyecilerle bir araya gelen UND Başkanı Çetin Nuhoğlu, toplantıda UND’nin kurumsal yapısı ve işleyişi hakkındaki detayları paylaştı.

UND ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNÜN BİLGİ BANKASI OLDU

UND’nin kurumsal yapısı ve işleyişinin sektörün geleceği açısından önemine vurgu yapan Nuhoğlu, “Uzun yıllardır birlikte çalışan en az 2 dil bilen 50’nin üzerinde uzman bir kadroya sahibiz. UND’de yapılan tüm çalışmaların, faaliyetlerin kayıtları vardır. Bakanlık bile bir ihtiyacı olduğunda UND’nin arşivlerine baktığını söylüyor. Çünkü bu sektörü ilgilendiren her konu bizim bilgi bankamızdadır” diyerek bu sayede bütün dataları görebildiklerini, swot analizleri yaptıklarını ve güçlü çalışmalar ortaya koyabildiklerini söyledi.

HERKESİN GÖREV TANIMI BELLİDİR

UND’de Yönetim Kurulu Başkanı dahil herkesin sorumluğunun tanımlı olduğunu aktaran Nuhoğlu, 1 ve 3 yıllık strateji planı hazırladıklarını, karayolu uluslararası eşya taşımacılığı ile ilgili mevcut durum, sorunlar, çözüm yolları, hedefler ve olası gelişmelerle ilgili tüm detayların burada yer aldığını, herkesin görev alanı ve tanımları kapsamında bu plan dahilinde çalıştığını anlattı.

Yapılan çalışmaların ve tüm faaliyetlerin raporlandığını bunların analiz edildiğini, hedeflerin neler olduğuna ve gerçekleşme durumlarına bakılarak takip edildiğini anlatan Nuhoğlu, “İcra kurulumuz her hafta 2 defa toplanır ve her Salı İcra Kurulu faaliyetleri yayınlanır ve bu tüm yönetim kurulu üyeleriyle paylaşılır” dedi. UND’de Yönetim Kurulu’nun bilgisi olmadan kamuya veya dışarıya tek bir bilginin dahi verilemediğinin altını çizen Nuhoğlu, UND’nin açık, şeffaf ve hesap verebilir bir temel üzerinde yapılandığını anlattı.

KİMSE KEYFİ KARAR ALAMAZ

2013 yılında tekrar yönetime geçince ilk aldıkları kararın tek imzayı kaldırmak olduğunu söyleyen Nuhoğlu, “Başkan yanında, başkan yardımcısının imzası olmadan 500 bin TL üzerindeki bir karara imza atamaz. 5 milyon TL’ye kadar olan kısım için Yönetim Kurulu kararı alınması gerekir. Bunun üzerindeki tutarlar içinse Genel Kurul kararı gerekir” dedi. Başkan Nuhoğlu, alınan kararlarda Yönetim Kurulu kadar Çalışma Gurupları’nın da önemli olduğuna vurgu yaparak Kazakistan’dan alınan ek transit geçiş belgesi dağıtımını örnek gösterdi: “Bakanlık aradı ve bu belgeleri nasıl dağıtalım diye sorunca buna tek başımıza karar veremeyeceğimizi söyleyerek hemen Yönetim Kurulunu ve Çalışma Grubu’nu topladık. Burada ortak bir karar alarak talebimizi Bakanlığa ilettik. Bakanlık da talebimize göre belge dağıtımını gerçekleştirdi” açıklamasını yaptı.

BİR KESİMİN FAYDASINA OLACAK KARAR ALINAMAZ

Nuhoğlu, UND’nin gücünü, birlikte hareket ederek ve tüm sektörün faydasına olan işlere imza atarak elde ettiğini söyledi. Sektörün menfaatinin her şeyin üzerinde olduğunu anlatan Nuhoğlu, bu nedenle Konu Çalışma Grupları, Güzergâh Çalışma Grupları ve Bölge Çalışma Grupları’ndan gelen bilgilere büyük önem verdiklerini söyledi. Nuhoğlu, “Yönetim Kurulu Toplantılarımızın birincinci maddesi geçmiş Yönetim Kurulu kararlarının görüşülmesi iken, ikincisi de Çalışma Gruplarından gelen konulardır” diyen Nuhoğlu, her bölgede veya taşımada sorunların, taleplerin ve beklentilerin birbirinden farklı olduğunu bu nedenle inanılmız bir hassasiyetle çalıştıklarını; bir firmaya avantaj sağlarken diğer firmaya zarar verecek bir uygulamaya asla izin vermediklerini söyledi.

NEREDE SORUN VARSA UND ÇÖZÜM İÇİN ORADA

Nuhoğlu, sektör nerede bir sorun yaşasa UND’nin çözümü ile orada olduğunu vurguladıktan sonra yaptığı sunumla; Pandemi döneminde yapılan çalışmalar ve temassız ticaret modeli, Kapıkule’de geçiş sayılarını artırmak için sürdürülen görüşmeler ve sunulan çözümler, Sırbistan-Hırvatistan sınırında kaçak göçmen sorunu yaşayan Türk araçlarının kontrolü için Sırbistan sınırında Türk polisinin çalışması, Dışişleri Bakanlığı ile ortak çalışma sonucunda Schengen Sürücü Çalışma Grubu’nun kurulması, Gateway ile partnerlik anlaşması ile vize başvuralarının UND tarafından yapılması, RSS sisteminin durdurulması gibi UND’nin son dönemdeki çalışmaları hakkında detayları paylaştı.