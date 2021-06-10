UND BAŞKANI NUHOĞLU, KAYSERİLİ NAKLİYECİLERLE BULUŞTU

Kayserili nakliyiciler Başkan Nuhoğlu’nu coşkulu bir törenle karşılarken akşam yapılan toplantıda tam kadro yer aldı.

“Her Zaman Birlikteyiz, Her Zaman Güçlüyüz” yazılı çıkartmaları toplantı masalarına bırakan nakliyeciler sektörün birlik içine çalıştığına vurgu yaptılar.

Başkan Nuhoğlu “Görüyorum ki Kayseri sektörüne, ekmeğine sahip çıkıyor, bu nedenle sizlerle gurur duyuyorum” dedi.

Sektörün ülkemiz ihracı ve refahı için önemine vurgu yapan Nuhoğlu, “Bu sektör her şeyi hakettiği için bu birliktelik var” dedi.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), 3 Haziran’da Bolu-Düzce ile başladığı Bölge Değerlendime Toplantıları’na 9 Haziran’da Kayseri ile devam etti. Nuhoğlu, Kayserili nakliyecilerinin tamamının katıldığı toplantıda sektörün bugünü ve yarını ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.

“HER ZAMAN BİRLİKTEYİZ, HER ZAMAN GÜÇLÜYÜZ”

Kayseri bölgesi nakliyecilerin hazırladığı “Her Zaman Birlikteyiz, Her Zaman Güçlüyüz” yazan döviz ve afişlerin Kayserili nakliyecilerin sektörlerine ve mesleklerine sahip çıktığının en güzel göstergesi olduğunu söyleyen Nuhoğlu, “Bu sektör her şeyi hakettiği için bu birliktelik var” dedi. Nuhoğlu, lojistik sektörünün öneminin arttığını, bunu sürdürülebilir hale getirmek için büyük bir gayret içinde çalıştıklarını kaydetti.

UND YURTİÇİNDE VE YURTDIŞINDA SAYGI DUYULAN BİR DERNEK

“UND’nin kurumsal yapısı hiçbir sanayi şirketinde, hiçbir hizmet ihracatçısında yoktur. Bu yapı bizi güçlü tutuyor. Yaşanan tüm olumsuzluklardan rağmen bu yapı sayesinde güçlü güçlü çıktık” diyen Başkan Nuhoğlu, “UND öyle sıradan bir dernek değildir. UND, hem Türkiye’de hem Avrupa’da çok önemli işler yapan ve saygı duyulan, sahadan topladıkları bilgileri kamuya sunan çok aktif olan bir dernektir. Böyle bir yapı ve organizasyon büyük sanayi şirketlerinde dahi yoktur. Ar-Ge bölümümüzdeki 2 dil bilen, konusunda uzman çalışanlarımız; Avrupa’dan, Orta Asya’dan, Orta Doğu’dan elde ettikleri tüm gelişmeleri ve bilgileri analiz ediyorlar. Bunları kamuyla paylaşarak gelişmelere karşı sürekli bilgilendirmelerde bulunuyoruz” dedi.

UND SEKTÖREL MENFAATLERİN ÖNÜNÜ AÇAR

“UND hiçbir zaman kişisel menfaatlerin önünü açmaz, sektörel menfaatlerin önünü açar” diyerek açık ve şefaf yönetim anlayışına dikkatleri çeken Başkan Nuhoğlu, UND’nin Avrupa’nın en prestijli yönetim modellerine sahip olduğunu kaydetti. “Biz bu sektörün geleceğini tasarlamak zorundayız, bunu yaparken üyelerimizin tüm sektörel sorunlarını çözmek zorundayız” diyen Nuhoğlu, 2004 yılında Türkiye’nin en prestijli ödülü olan EFQM Ulusal Kalite Ödülü’nü, Türkiye’de alan tek dernek olduklarının da altını çizdi.

2001 yılında hayata geçirilen Bölge Çalışma Grupları’nın sektörel sorunların tespiti ve çözümü için önemine vurgu yapan Nuhoğlu, aynı şekilde Güzergâh Çalışma Grupları ile ile Konu Çalışma Grupları’nın kendi konuları ve alanları ile ilgili özel çalışmalar gerçekleştiridiğini aktardı. Elde edilen kazanımlarda çalışma gruplarının büyük payı olduğunu belirterek, Kazakistan’dan bu hafta alınan ek geçiş belgeleri örneğini verdi. Nuhoğu, “Kazakistan transit geçiş belgelerinin dağıtımını UND Çalışma Grubu kararı olarak direkt bakanlıktan talep ettik ve 2 bin adet ek geçiş belgesi aldık” dedi.

UND ÇÖZÜM ADRESİ OLDU

Pandemi döneminde UND’nin aktif görev alarak sektörün önünü açtığını anlatan Nuhoğlu, kriz masası oluşturduklarını, Uluslararası Eşya Taşımacılığını Etkileyecek Riskler ve Tehditler Tablosu çıkardıklarını söyledi. Bu dönemde lojistik sektörünün önemini ortaya koymak için net mesajlar verdiklerini söyleyen Nuhoğlu, bakanlıklarla bu dönemde sürekli toplantılar halinde bulunduklarını söyledi. Nuhoğlu, UND’nin bu dönemde çok önemli çalışmalarla çözüm adresi olduğunu, temassız ticaret ile taşımaların devam etmesini sağladığını anlatarak, “Bizim proaktif olmamız lazım. Bütün işi kamuya bırakırsak bu sorunların artından kalkamayız. Bu nedenle biz sorunları bulup çözümler geliştiriyoruz” dedi.

KAPIKULE VE HAMZABEYLİ TIR ÇIKIŞLARI 3.400’E ULAŞACAK

“Tam zamanında sevkiyat kritik başarı alanımızdır. Zamanında, uygun maliyetle, ürünleri teslim edersek sektör olarak güçlü oluruz. Firmalarımızın gümrük kapılarında, sınırlarda etkinliğini artırmamız lazım” diyen Nuhoğlu, bunun için yapılan çalışmaların, hazırlanan 1 ve 3 yıllık stratejik planlara göre devam ettiğini söyledi. Nuhoğlu, Kapıkule örneğini vererek şunları söyledi:

“Üniversitelerle çalışmalar yaptık, Ankara’da toplantılar yaptık. Bakanı aldık Kapıkule’ye gittik ve neler yapılması gerektiğin anlattık. Bakanla sahayı gezerek sorunların nerede olduğunu, hangi noktaların çıkışları tıkadığını gösterdik. Bakanı sürcülerle görüştürdüm ve sorunları onlardan dinlemesini istedim. Sürücülerin hepsi de akaryakıt dolum alanının yeri ve Bulgar çıkışında sorun olduğunu söyledi. Hemen arkasından toplantıları yaptık ve akaryakıt pompa yerlerini değiştirdik. Daha sonra çıkış peron sayısının artırılmasını ve Bulgaristan tarafından da peron sayısına ilave yapılmasını sağladık. Bu sayede her gün 1.800 aracımız Kapıkule ve Hamzabeyli’den çıkarak Avrupa’ya taşıma yapıyor. İpsala’yı da eklediğimizde Batı sınır kapılarından günlük 2 bin çıkış gerçekleştiriyoruz. 2 yıl içinde Kapıkule ve Hamzabeyli’den yapılan çıkışları 1.800’den 3 bin 400’e çıkaracağız.”

ÖDEDİĞİMİZ PARALI GERİ ALACAĞIZ

Başkan Nuhoğlu, kazanılan Macaristan Davası ile Avrupa Adalet Divanı’nın Türk araçlarından geçiş ücreti alınamayacağı kararı verdiğini belirterek, “Bulgaristan’a verdiğimiz 84 Euro’yu geri alacağız, yetmedi Yunanistan’a ödediğimiz 100 Euro’yu da geri alacağız, yetmedi Çekya belgelerini libere edeceğiz. Biz bunları 2013’ten beri planlıyoruz. Her şey hazır, taşlarımız elimizde sadece bu taşları yerine oturtacağız” dedi.

UND STRATEJİK ADIMLARI OLAN VE SONUÇ ALAN BİR DERNEKTİR

Avrupa yönlü taşımalarda yaşanan sorunlara karşı UND’nin yaptığı çalışmalardan örnekler veren Nuhoğlu, “2013’te göreve gelir gelmez, Avrupa taşımalarındaki sorunların çöçzümü için harekete geçtik. Avusturya’da 50 araçlık konvoy yaparak bu ülkeyi belgesiz geçtik ve Viyana’da basın toplantısı yaptık. Ardından Fernetti’de basın açıklaması yaptık. AB’ye raporlar sunarak geçiş belgesi sorunu yüzünden oluşan ticari kayba dikkat çektik. Bütün amacımız açacağımız Macaristan Davası’na altyapı hazırlamaktı. Türkiye’de ilk defa Avrupa Adalet Divanı’nda ticari dava açan kurum UND oldu ve davayı kazandık” şeklinde konuştu.

TÜRK NAKLİYECİSİNİN HAKLARINI HER YERDE KORUYORUZ

Başkan Nuhoğlu, Türk araçlarının Sırbistan’da kaçak göçmen vakaları nedeniyle cezalarla karşılaşması, 2.500 Euro ila 4 bin Euro Eudo cezalar yazılması üzerine harekete geçtiklerini, Sırbistan-Hırvatistan sınırında Türk polisinin çalışmasını sağladıklarını söyledi. “Dünyada ilk kez bir sınırda başka bir ülkenin polisi görev yapıyor” diyen Nuhoğlu, Türk polisinin burada ülkemiz nakliyicilerinin araçlarını kontrol ettiğini, kaçak göçmenle kaşılaşılırsa onu indirip aracı tekrar mühürleyip gönderdiğini söyledi. Nuhoğlu bu sayede nakliyecilerin büyük cezalarla karşılaşmasının önüne geçildiğini ifade etti.

SCHENGEN SÜRÜCÜ ÇALIŞMA GURU KURDUK

Vizeler konusunda UND’nin sürdürdüğü yoğun çalışmalara vurgu yapan Başkan Nuhoğlu, Avrupa Birliği’nin 24 üyesi ve 16 Schengen ülkesi konsolosluklarıyla toplantı yaptıklarını, Yunanistan, Hollanda, İngiltere’de önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Nuhoğlu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ile görüşmeler yaptıklarını ve bu görüşmeler sonucunda Schengen Sürücü Çalışma Grubu’nun kurulduğunu aktardı. Bu çalışma grubunda; yeni Schengen vize kuralları, vize retlerine ilişkin vaka çalışmaları ve konsolosluklardan son gelişmelerle ilgili çalışmaların yapılacağını anlatan Nuhoğlu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran’ın; pandemi döneminde taşımaların devam etmesini verdiği katkılardan dolayı UND’ye yaptığı teşekkür mesajını okudu.

ORTA ASYA TAŞIMALARI İÇİN TÜM ÜLKELERLE TOPLANTILAR YAPTIK

Nuhoğlu, Türkmenistan’ın pandemi nedeniyle kapılarını kapatmasıyla Türk araçlarının yaptığı 26 bin taşımanın, Rusya ve Azerbaycan-Hazar hattına kaymak zorunda kaldığını ancak burada da sorunlar ortaya çıktığını söyledi. Nuhoğlu, UND’nin bölge ülkeleriyle gerçekleştirdiği toplantılarla; Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Rusya’da önemli adımlar attığını, toplantılar organize ettiğini ve taşımaların sürmesi için büyük bir mücadele ortaya koyduğunu söyledi. Rusya ek geçiş belgesi alımında, Azerbaycan Hazar geçişindeki ücretlerin indirilmesinde, Orta Koridor’un geliştirilmesi için çalışmaların başlamasında, Rusya-Türkiye Ro-Ro hattının devreye girmesinde, UND’nin aldığı sorumluluğa vurgu yapan Nuhoğlu, “Bölgede çok zor ülkeler var ve bu ülkeler hiç kimseyle işbirliğine yanaşmıyorlar. UND buna rağmen, tüm ülkelerle görüştü, hatta özel toplantılar yapılmasın sağladı” dedi.

RSS DEĞİL DİJİTALLEŞME İSTİYORUZ

Başkan Nuhoğlu, “Nakliyecilere kan kusturdu” dediği RSS’ye (Rahdevulu Sanal Sıra Siste) ilk baştan itibaren itiraz ettiklerini söyledi. Bu uygulamanın yürümeyeceği bakana söylediğini belirten Nuhoğlu, “Bunun yerine bakana; taşımaları hızlandıracak olan dijitalleşmeyi sağlayalım, yüklemenin yapıldığı yerden belgeleri verelim, nakliyecilerimiz gümrüklere uğramasın dedim” şeklinde konuştu. UND’nin uygulamaya karşı çıkmasının sonucunda RSS’nin durdurulduğunu söyleyen Nuhoğlu, “RSS Sisteminin GEBOS Sistemi’ne GTİ TETA Sistemine, POLNET Sistemine ve akaryakıt sistemine entegre olmasını istedik. Dijitalleşmek bu saatten sonra bizim en önemli hedefimiz. Bunun için de Dijitalleşme Çalışma Grubu’muzu kurduk. Dijitalleşme arttıkça taşımalar da hazlanacaktır” şeklinde konuştu.