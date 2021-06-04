UND Başkanı Nuhoğlu, Bolu ve Düzce nakliyecileriyle bir araya geldi

UND Başkanı Çetin Nuhoğlu, Bolu-Düzce bölgesi nakliyecileriyle 3 Haziran’da Bolu Hilton Otel’de buluştu. 24 Haziran’da yapılacak UND Genel Kurul’u öncesi gerçekleşen toplantı bütün nakliyecilerin katılımına sahne olurken, UND Başkanı Çetin Nuhoğlu’nun son yılları kapsayan sunumu ilgiyle takip edildi.

UND’nin 1974 yılında kurulmuş güçlü ve etkin bir dernek olduğunun altını çizerek konuşmasına başlayan Başkan Nuhoğlu, ciddi bir ekiplerinin olduğunu ve bu ekiple belirlenen stratejik planlar üzerinde uzlaşarak çalıştıklarını söyledi. UND’nin kurumsal yapısının ülkemizdeki en büyük üretim yapan sanayi şirketlerindeki yapıyla benzer olduğunu belirten Nuhoğlu, “UND, planları ve stratejileri olan ve bu doğrultuda çalışan bir dernektir. Bugün sektörün faydasına olan elde ettiğimiz kazanımlar, işte bu plan ve stratejinin sonucudur” dedi.

Yapacağımız tüm çalışmaların, atacağımız her adımın planlarını hazırladık

UND’nin kurumsal yapısıyla Türkiye’de tüm kurumlara ve işletmelere örnek olduğunu aktaran Başkan Nuhoğlu, 3 yıllık planlar yaptıklarını, nerede ne yapacaklarını 300 sayfalık bir çalışmayla ortaya koyduklarını ve adımlarını buna göre attıkları söyledi. “Bir plan dahilinde hareket ediyoruz. Hangi konuda hangi yolu izleyeceğimiz, ne yapacağımız bu çalışmada yer alıyor” diyen Başkan Nuhoğlu, Kapıkule’de elde edilen başarının bu stratejinin ve çalışmanın sonucu olduğunu belirtti ve “Ankara’ya gittik, geçiş hızını düşüren tüm noktalarla ilgili kendi çözümümüzü sunduk. Bakanla Kapıkule’ye gittik, sahayı dolaştık ve tespiti sahada da yaptık. Bugün Kapıkule’de geçişlerin artması 2 yıl önceki planlarımızın sonucudur” şeklinde konuştu.

Nuhoğlu, Batı sınır kapılarından yapılan çıkışların günlük 1.800 adede ulaştığını, bununla da kalmayacaklarını söyleyerek, Hamzabeyli’de bu sayıyı günlük 1.000, Kapıkule’de 5 adetlik ek peron da bittiğinde 2 bin 400’e çıkaracaklarını aktardı. Nuhoğlu, “Biz karayolcuyuz, karayolunun önünü açmak zorundayız” dedi.

UND Çalışma Gruplarına büyük önem verdiğini, bölge ve konu çalışma gruplarının sektörel sorunların çözümünde etkin görev aldığını belirten Nuhoğlu, Şoför Davaları konusunda yapılan çalışmalara vurgu yaparak, “2013 yılından itibaren Şoför Davaları konusunda yaklaşık 25 avukatla beraber çalıştık. Ben bu konuyla ilgili en az 15 defa Ankara’ya gittim” ifadelerini kullandı.

UND imajı çok yüksek bir dernek

2019 yılında başlayan pandemi döneminde nakliyecilerin yaşadığı büyük zorluklara dikkat çeken Başkan Nuhoğlu, UND’nin bu dönemde çok önemli çalışmalarla çözüm adresi olduğunu, temassız ticaret başta olmak üzere birçok noktada ülkenin önünü açtığını anlattı. Nuhoğlu, “İran’da kalanlar, Kazakistan’da kalanlar, vizesi bitenler oldu, sınırlar kapandı. UND hemen devreye girerek, taşımaların devam etmesini, yurtdışında kalan sürücülerin ülkemize getirilmesini sağladı. Her şeye rağmen çıktık ve bir açıklama yaparak “Moral Bozmaya Gerek Yok” dedik. Biz taşımazsak sen ilaç bile bulamazsın mesajını verdik” dedi. Bakanlıkların bu dönemde UND’ye yönelik paylaştıkları teşekkür mesajlarını okuyan Nuhoğlu, “UND’nin geldiği nokta işte burası, herkesin gözündeki imajı bu” diyerek bunun planlı, projeli, çözüm odaklı bir işleyişin sonucu olduğuna vurgu yaptı.

Atılan planlı adımlarımızın karşılığını alıyoruz

UND’nin planlı ve hedef odaklı çalışmalarının AB’de de devam ettiğini anlatan Nuhoğlu, “2013 yılında Avrupa Birliği ülkelerinde yaşanan sorunlara karşı harekete geçtik. Avusturya’da 50 araçlık konvoy yaparak bu ülkeyi belgesiz geçtik, Avusturya’da, Slovenya’da, Macaristan’da basın toplantıları yaptık. AB’ye raporlar sunarak geçiş belgesi sorunu yüzünden kendi ülkelerinin yıllık 3,5 milyar dolar kaybettiğini anlattık. Aslında bu açacağımız Macaristan Davası’nın altyapısıydı. Davayı böyle bir stratejiyle açtık ve kazandık. Tarihte ilk defa Türkiye Avrupa Adalet Divanı’nda 9 yargıçlı mahkemede bir davayı kazandı. İşte strateji bu.” dedi.

Başkan Nuhoğlu, UND’nin girişimleri ile Sırbistan ve Hırvatistan sınırında Türk polisinin çalıştığını hatırlatarak, bu sayede nakliyecilerin bu ülkelerde büyük mağduriyetler ve para cezaları ile karşılaşmasının önüne geçtiklerini söyledi.

Bütün Orta Asya’yı Türk mallarıyla dolduracağız

Pandemi ile birlikte Türkmenistan sınırının kapanması nedeniyle bölgenin yangın yerine döndüğünü belirten Nuhoğlu, UND’nin bölge ülkelerinde yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Türkmenistan’ın bölgede sadece Türkiye ile değil hiçbir ülke ile iş birliğine yanaşmayan bir tavır sergilediğini belirten Nuhoğlu, UND’nin Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Rusya’da önemli adımlar attığını, toplantılar organize ettiğini ve taşımaların sürmesi için büyük bir mücadele verdiğini anlattı.

Nuhoğlu; Rusya ek geçiş belgesi alımında, Azerbaycan Hazar geçişindeki ücretlerin indirilmesinde, Orta Koridor’un geliştirilmesi için çalışmaların başlamasında, Rusya-Türkiye Ro-Ro hattının devreye girmesinde, UND’nin etkin bir görev üstlendiğini kaydetti.

Bölgedeki ülkelerin hepsinin zor ülkeler olduğunu, UND’nin buna rağmen, muhatap alınan ve dinlenen bir dernek olarak öne çıktığını anlatan Başkan Nuhoğlu, en sorunlu ülkelerin başında gelen İran’a 6 defa giderek çözüm aradığını söyledi.

Buradaki kritik gelişmenin Orta Koridor olacağını, buna büyük önem verdiğini ve önümüzdeki dönemde buraya odaklanacağını belirten Nuhoğlu, “Orta Koridor’u geliştirirsek; ne Rusya’ya ne de Hazar’daki yüksek Ro-Ro fiyatlarına mecbur kalacağız” dedi ve bu sağlandığında bütün Orta Asya’nın Türk mallarıyla dolacağını kaydetti.

Çin ile imzalanan Karayolu Anlaşması’nın da önümüzdeki dönemde büyük fırsat sunacağını söyleyen Nuhoğlu, ilk yıl 30 bin taşımanın yapılacağını belirtti.

Geleceğin lojistikçilerini eğitiyoruz

UND eğitimlerine de değinen Nuhoğlu, Genç UND Akademi’ye ayrı bir pragraf açarak, “Bu gençlerimiz sektörümüzün gelecekteki sahipleri olacaklar. Genç UND’de 471 genç üyemiz var. Onlarla birlikte çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Bu çocukları eğitiyoruz ve neye ihtiyaçları varsa onu anlatıyoruz” dedi.