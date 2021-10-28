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​​​​​​​UND Başkan Yardımcısı Fatih Şener: Atlas Lojistik Ödülleri, Sektörün Önemli Bir Değeri

12. Atlas Lojistik Ödülleri yarışmasının final aşamasına gelindiğini ve heyecanın giderek yükseldiğini belirten UND Başkan Yardımcısı Fatih Şener açıklamalarda bulundu.

Lojistik 28.10.2021, 12:40 28.10.2021, 12:44
​​​​​​​UND Başkan Yardımcısı Fatih Şener: Atlas Lojistik Ödülleri, Sektörün Önemli Bir Değeri

Fatih Şener açıklamasında, “Sektörümüzün önemli bir değeri olarak gördüğümüz Atlas Lojistik Ödülleri için geri sayımın başlamasıyla birlikte heyecan adeta doruk noktasına ulaştı. 28 Ekim Perşembe günü sona erecek kurumsal başvurular ve 1 Kasım Pazartesi günü sona erecek online yarışmanın oylama aşamasından sonra ödül kazananlar ortaya çıkacak ve 11 Kasım 2021 günü logitrans Fuarı’nın ev sahipliğinde yapılacak ödül töreniyle sektörün ‘Atlas’ları 12. kez ilan edilip ödüllendirilecekler.” diyerek şöyle devam etti: “Kurumsal kategoriye yapılan mevcut başvuruları incelediğimizde sektörün her kesiminden yarışmaya yoğun bir ilginin olduğunu görüyoruz.”

UND Üyelerinden Yoğun İlgi Var

Atlas Lojistik Ödülleri yarışmasının kurumsal dalında adaylık başvurularının 28 Ekim Perşembe günü mesai saati bitiminde sona erdiğini hatırlatan UND Başkan Yardımcısı Fatih Şener, “Üyelerimizi sektörümüzün en önemli ve güvenilir ödül organizasyonu Atlas’a geç kalmadan katılmaya davet ediyorum. Özellikle salgın şartlarının da etkisiyle artan zorluklarla mücadele ederek müthiş çalışmalara imza atan ve ticaretin yükünü omuzlayan sektörümüzün değerli bütün firmalarının yaptıkları işlerle ödülü hak ettiğini düşünüyorum. Son derece objektif bir değerlendirme yapılan Atlas Lojistik Ödülleri yarışmasında performans verileri ön plana çıkıyor ve büyüme kaydeden orta ölçekli firmalar da ödül kazanabiliyor” dedi.

UND Başkan Yardımcısı Fatih Şener son olarak; “C2 başta olmak üzere L1, L2, R1/TİO, R2/TİO, N2, M2, P2 belgesi ile faaliyet gösteren tüm taşımacıları aday olmaya bekliyoruz. Ayrıca yenilikçi özel projelerle sektöre değer katan tüm sektör paydaşları da projeleriyle aday olabilirler” diyerek sözlerini tamamladı.

Yarışmaya katılım süreci:
Kurumsal yarışma ile ilgili başvurular web sitesindeki başvuru formları aracılığıyla yapılıyor. Online yarışma kategorisi ise iki etaptan oluşuyor. İlk etapta adaylar online olarak gösteriliyor, ikinci etapta belirlenen adaylar dijital ortamda oylanıyor.

Lojistik Ödülleri 2021 kurumsal başvuru ve online oylama işlemlerinin tümü https://www.lojistikodulleri.com/ adresi üzerinden yapılmaktadır. Tüm başvuru işlemleri ücretsizdir.

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