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Ünal Lojistik, 50 Adet Tırsan Multi Ride İle Avrupa Yollarında

Güvenilir lider Tırsan, Covid-19’a karşı tüm güvenlik önlemlerini alarak, lojistik sektörünün önde gelen firmalarından Ünal Lojistik’e Tırsan Adapazarı Fabrikası’nda, teslimat töreni gerçekleştirdi. Teslimat töreninde Tırsan, Ünal Lojistik firmasına 50 adet Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride Treyler siparişinin 25 adedini teslim etti.

Lojistik 02.02.2021, 12:47 02.02.2021, 12:48
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Ünal Lojistik, 50 Adet Tırsan Multi Ride İle Avrupa Yollarında

44 yıldır treyler sektörünün güvenilir lideri Tırsan, müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda
geliştirdiği en geniş ürün gamıyla lojistik firmalarının ilk tercihi olmaya devam ediyor. Tırsan’ın
Adapazarı Fabrikası’nda Ünal Lojistik firmasına gerçekleştirdiği teslimat törenine; Ünal Lojistik
Yönetim Kurulu Üyesi Ferhat Ünal, Ünal Lojistik Genel Müdürü Bülent Cingöz ve Tırsan Treyler
Satış Yöneticisi Özgür Ayçiçek katılım gösterdi.


Tırsan Araçları, Operasyonel Esnekliğimizi Tam Destekliyor
Teslimat töreninde açıklamalarda bulunan Ünal Lojistik Yönetim Kurulu Üyesi Ferhat Ünal,
“Kayseri merkezli 25 yıllık bir firmayız, yurt içi ve yurt dışında Almanya, Hollanda, Belçika,
Danimarka ve Avusturya ülkelerine düzenli olarak parsiyel ve komple yük taşımacılığı hizmeti
vermekteyiz. Ayrıca, müşterilerimize, Kayseri’de bulunan 3.500 m2 kapalı alanımızla iç nakliyede
depolama hizmeti de sunmaktayız. Firmamızın araç yatırımlarında ilk tercihi her zaman Tırsan
olmuştur. Tırsan araçları operasyonlarımızın esnekliğini destekler şekilde tasarlanmış ve en
kaliteli sağlam şekilde üretilmiştir. Araçlar, yük güvenliğini tam sağlıyor, yükleme ve bağlama
sırasında da esneklik sunuyor. Böylece maksimum operasyonel verimlilik sağlıyoruz, yurt içi ve
yurt dışındaki iş ortaklarımıza hızlı ve kaliteli hizmet sunuyoruz. Ayrıca Tırsan’ın sahip olduğu
geniş servis ağı ile firmamıza vermiş olduğu kaliteli hizmetlerden oldukça memnunuz”
açıklamasında bulundu.


Tırsan Treyler Satış Yöneticisi Özgür Ayçiçek de teslimat töreninde bir konuşma yaparak, “Ünal
Lojistik’e teslimatını gerçekleştirmiş olduğumuz Tırsan Perdeli Multi Ride araçları, 1.000 – 1.070
mm arasındaki 5. Teker yüksekliğine sahip farklı çekicilerde de kullanılabilmektedir. Bu sayede
müşterimiz, operasyonlarında esneklik ve verimlilik sağlayabilecektir. Treylerde bulunan patentli
K-Fix yük bağlama sistemi sayesinde iş ortağımız, yüklerini güvenli şekilde taşıyabilecektir. Öte
yandan aracın şasi ve çelik aksamlarının çinko tri-elektron metoduna göre kataforez (KTL)
kaplamalı oluşu sayesinde araç, 10 yıl pas yürümezlik garantisi altındadır. Ünal Lojistik ile
sürdürdüğümüz başarılı iş birliğimizin uzun yıllar devam edeceğine inancımız
tam” dedi.


Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride Özellikleri
Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride treylerler, yükün emniyetli şekilde taşınabilmesi için, televre
üzerindeki her biri 2,5 ton kapasiteli toplam 236 farklı noktadan bağlantı yapmaya olanak
sağlayan K-Fix yük güvenlik sistemine ve Code XL yük emniyet sertifikasına sahiptir.
Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride, Gümrük Mevzuatı kurallarına tam uyumu sayesinde,
uluslararası komple yük taşımacılığı gerçekleştiren firmalar için doğru çözümdür. Ayrıca T.SCS
MR aracı, sahip olduğu dingil kaldırma sistemi ile lastik maliyetini düşürmektedir.

Mekanik çatı kaldırma sistemi sayesinde, 5 farklı iç net opsiyonu, hızlı yükleme ve boşaltma
kolaylığı sunan Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride, yan kayar perde ve kayar çatı özelliği
sayesinde müşterilerine maksimum verimliliği sunmaktadır.

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