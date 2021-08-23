ULUSLARARASI YÜK TAŞIMACILIĞINDA RO-RO KULLANIMI YÜZDE 47 ARTTI

Lojistik sektörü, pandemi döneminde de alternatifler yollar ile uluslararası ticaretin ve tedarik zincirinin sorunsuz akışını sağlamaya devam ediyor. Bu süreçte uluslararası yük taşımacılığında kombine yük taşımacılığı (intermodal taşımacılık) ve Ro-Ro kullanımı öne çıktı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (UAB) Denizcilik İstatistiklerine göre düzenli Ro-Ro hatlarında taşınan tır, tır tankeri, treyler, çekici, yük vagonu sayısı Ocak-Haziran 2021 döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 47,3 arttı ve 314 bin 343 oldu.

Türkiye’de intermodal taşımacılık odaklı kurulan ilk şirket olan Sarp Intermodal’in CEO’su Onur Talay, üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye’nin uluslararası yük taşımacılığında Ro-Ro ve intermodal çözümlerin daha çok önem kazanacağını ifade etti. Avrupa’ya açılan kara yolu gümrük kapılarında zaman zaman uzun kuyruklar oluştuğunu anımsatan Talay, teslimat sürelerinde de kara yoluyla rekabet eder hale gelindiğini vurguladı.

“Taşımalarımızın yüzde 90’ını Ro-Ro odaklı yapıyoruz”

Talay, “Sadece pandemi kaynaklı engeller değil, bazı ülkelerde yaşanan ‘transit geçiş belgesi’ gibi sorunlara karşı da intermodal taşımacılık ve Ro-Ro taşımacılığı önemli avantajlar sağlıyor. Sarp Intermodal olarak toplam taşımalarımızın yaklaşık yüzde 90’ını kara ve demir yoluna entegre Ro-Ro taşımacılığı odaklı gerçekleştiriyoruz.” diye konuştu.

“Pandemi engelleri Ro-Ro ile aşıldı”

Uluslararası taşımacılık yapan lojistik şirketlerinin pandemi engellerini aşmak için Ro-Ro seferlerine her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğunu belirten Talay, “Biz de Sarp Intermodal olarak müşterilerimizin talepleri doğrultusunda özellikle Avrupa ülkelerine yönelik taşımalarımızda Ro-Ro hatlarını daha çok kullandık. Kara yoluyla birden çok sınır kapısının geçildiği hatlarda Ro-Ro seferleri ithalat ve ihracatçılarımıza büyük kolaylık sağladı.” değerlendirmesinde bulundu.