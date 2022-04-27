Uluslararası Nakliyeciler Und İftar Yemeğinde Buluştu

UND’nin pandemi nedeniyle 2 yıldır yapılamayan “Geleneksel İstanbul İftarı” 26 Nisan’da Crown Plaza Otel’de yapıldı. TOBBUND ve Renault Trucks desteği ile gerçekleşen yemeğe; UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, Renault Trucks Türkiye Satış Direktörü ve Ağır Ticari Araçlar Derneği TAİD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Bursalıoğlu, TOBBUND Lojistik Yatırım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Uylukçu, UTİKAD Başkanı Ayşem Ulusoy, TOFED Başkanı Birol Özcan, UND Yönetim Kurulu Üyeleri ve sektör temsilcileri katıldı.

KÜRESELLEŞME ANLAYIŞININ YERİNİ BÖLGESELLEŞME ALDI

UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu yaptığı konuşmada son 3 yılın tüm dünya ve Türkiye için inanılmaz bir dönem olduğunu belirterek, “45 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Birçok zorluk ve kriz yaşadık. Ama hiçbir dönem bu kadar belirsizliğin olduğu bu kadar geleceğin öngörülemediği bir dönem yaşamadım” dedi. Küreselleşmenin biranda 2020 yılında çöktüğünü kaydeden Nuhoğlu, üretimin Çin, Hindistan Endonezya gibi başka ülkelere yöneltilmesinin sonucunun ağır olduğunu ve bunun aslında bir kandırmaca olduğunun ortaya çıktığını söyledi.

Bu dönemde küreselleşme yerine bölgeselleşme ve komşu ülkelerle çalışmanın öneminin net olarak ortaya çıktığını anlatan Nuhoğlu, “Malın fiyatı bir yana bırakılıp, bu malın ihtiyaç ortaya çıktığında temin edilip edilemeyeceğine bakılıyor. Bunun arkasında tedarik zinciri dediğimiz kavram var. Ürün fiyatından çok daha önemlisi bu malı ihtiyaç duyulduğunda tüketiciye, üretim yapan firmalara ulaştırılmasıdır. Şimdi lojistiğin önemi, taşımaların önemi çok daha fazla anlaşılıyor” dedi.

LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN KESİN ÇÖZÜM ARAYIŞININ SONUCU OLARAK İHRACAT ARTTI

Nuhoğlu, pandemi döneminde Avrupalı firmaların tarihinde ilk kez Türk tırlarının önünü açtığını ve vizesi biten sürücülerin ve araçlarının geçişine izin verdiğini çünkü karayolu taşımalarının devam etmesine mecbur kaldıklarını anlattı. Türkiye’de bu dönemde hayata geçen temassız ticaret ile taşımaların devam etmesinin sağlandığını anlatan Nuhoğlu, “Lojistik sektörü kadar hızlı hareket eden, kesin çözüm arayan başka Türkiye’de hiçbir sektör yok. Bütün arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Bunun sonucunda Türkiye ihracatı 225 milyar dolara yükseldi. Toplam ihracatın 100 milyar dolarlık kısmı Avrupa’ya yapılıyor ve bunun da yüzde 47’ünü biz karayolu nakliyecileri taşıdı” dedi.

“Biz sadece bir sektör değiliz. Biz tek bir iş yapmıyoruz. Biz sektörlerin altyapısıyız, bütün sektörlerin performanslarının yükselmesi için, internet gibi hizmet veren bir sektörüz” diyen Nuhoğlu bu nedenle lojistik sektörünün öneminin sadece ülkemizde değil Avrupa ve diğer ülkelerde çok daha öne çıktığını söyledi.

LOJİSTİK SEKTÖRÜ OLARAK HİZMET İHRACATIMIZI 20 MİLYAR DOLARA ÇIKARACAĞIZ

Lojistik sektörüne verilen desteklerin önemine dair açıklamalar yapan Nuhoğlu, Hizmet ihracatçılarının ilk kez Eximbank’tan kredi kullanabildiğini söyledi. 5 yıl önce TİM bünyesinde Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) kurulduğunu, hizmet ihracatının mal ihracatından çok daha fazla katma değer sağladığının görüldüğünü kaydeden Nuhoğlu, “Yetmedi HİB’e ek olarak Ticaret Bakanlığı altında Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü kuruldu. Hizmet ihracatçıları olarak ülkemize 60 milyar dolarlık döviz getiriyoruz ve bunun 12 milyar dolarlık kısmını lojistik sektörü sağlıyor. Önümüzdeki yıllarda hizmet ihracatımızı 20 milyar dolara çıkaracağız.” ifadelerini kullandı.

ÜLKE İÇİNDE KALMAYIN, YURTDIŞINDA DA YATIRIM YAPIN

Uluslararası nakliyecilerin, lojistikçilerin tarihinde ilk kez mal ihracatı yaparmış gibi teşvikler aldığını belirten Nuhoğlu, “Biz gerçekten iyi bir sektörüz. Gerçekten yetkin insanlarız. Yaptığımız işler çok başarılı. Neden sadece Türkiye sınırları içerisinde kalıyoruz?” diyerek nakliyecilere başka ülkelerde de yatırım yaparak o ülkedeki taşımalardan pay almaları çağrısında bulundu. Nuhoğlu, Ticaret Bakanlığı’nın büyük destekleri ile artık mal ihracatına verilen desteklerin lojistik sektörüne de verildiğini belirtti.

UYLUKÇU: 10 YILDIR NAKLİYECİNİN HEP YANINDAYIZ

TOBBUND Lojistik Yatırım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Uylukçu, 10’uncu yılını kutladıklarını ve bu süre içerisinde hep nakliyecilerin yanında yer aldıklarını belirterek, “3 milyonu aşan teminat hacmimiz ile taşımacılarımıza destek oluyoruz. Bugüne kadar toplam 3 milyon 343 bin 971 adet transit beyannamesi açtık” dedi.

Uylukçu, Avrupa’da yeni hizmet noktalarını devreye alarak TOBBUND ağını genişlettiklerini anlatarak “Orta Avrupa’da, Balkanlar’da, Almanya başta olmak üzere Batı Avrupa’da ciddi atılımlarımız var. Yunanistan ofisimizi hizmete açtık. İtalya’da, Fransa’da, Almanya’da, İngiltere’de, Romanya’da birebir entegre şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz” diye konuştu. Uylukçu, Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarına giden yol üzerinde yeni bir tesisi hizmete açacaklarını söyledi. Bu tesis ile İzinli Gönderici Projesini devreye alacaklarını böylece tırların iç gümrüklere girmeden buradan transit beyanlarını sunarak hızlı şekilde kapıya sevk edileceğini söyledi.

BURSALIOĞLU: RENAULT TRUCKS MÜKEMMEL BİR NOKTAYA GELMİŞ DURUMDA

Renault Trucks Türkiye Satış Direktörü Ömer Bursalıoğlu, pandemi öncesi UND iftar yemeğinde nakliyecilerle bir araya geldiklerini, 2 yıl aranın ardından tekrar böylesine yoğun bir katılımla nakliyecilerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. Pandemi döneminde lojistik sektörünün öneminin çok daha iyi anlaşıldığını kaydeden Bursalıoğlu, Renault Trucks hakkında bilgiler verdi. Renault Trucks’ın 10 yıl öncesiyle şimdiki arasında çok büyük farklar olduğunu belirterek yaşanan gelişime dikkat çeken Bursalıoğlu, “Bugün gerçekten bağlı bulunduğumuz grubun da destekleriyle ürünlerimiz hiç olmadığı kadar mükemmel noktaya gelmiş durumda. Yakıt tüketiminde zaten lider durumdaydık ve o liderliği devam ettiriyoruz. En büyük maliyetin akaryakıt olduğu dönemde bu özelliğimizi vurgulamak istiyorum. Bununla beraber uygulamalar ve hizmetlerde çağın ötesinde hizmet veren ve tüm hizmetlerini ülkemizde de sunan birkaç markadan biriyiz. Dolaysıyla bunlardan hepinizin faydalanmasını arzu ediyoruz. Yine satış sonrası kontratlarda farklı seviyelerde her ihtiyaca uygun paketler sunabiliyoruz. Dolayısıyla Renault Trucks çok farklı ve tarihinde hiç olmadığı kadar iyi bir noktaya geldi.”