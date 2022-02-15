Uluslararası Nakliyeciler Derneği İle Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Türkiye ekonomisinin ihracata dayalı büyüme modelindeki karayolu taşımacılığı alanında en önemli paydaşı Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) ile Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu (TMTB) arasında iş birliği protokolü imzalandı. 15 Şubat 2022 Salı günü İstanbul Wyndham Otel’de gerçekleştirilen toplantıya, UND Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Şener, TMTB Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Duman, UND İcra Kurulu Başkanı Alper Özel, Başkan Yardımcısı Elif Savrum ve Büro Müdürü Mehmet Akif Eroğlu ile sektör temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

UND Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Şener, TMTB Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Duman, UND İcra Kurulu Başkanı Alper Özel ve Büro Müdürü Mehmet Akif Eroğlu iş birliği protokolünün amacı ve kapsamı hakkında açıklamalar yaptılar.

REMZİ DUMAN: PRİMLERİN YÜZDE 78’İ KARAYOLU TAŞIMACILARINDAN

İmza töreni toplantısının açılışını Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Duman yaptı. Duman, işbirliğinin kapsamı ve yapılacak çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu’nun; 1963 yılında, ziyaret edilen ülkenin motorlu taşıtlar için zorunlu tuttuğu üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası ile ilgili kriterlerin karşılanmasını sağlayarak motorlu araçların uluslararası dolaşımının kolaylaştırılması ve kaza durumunda o ülkenin ulusal kanun ve düzenlemelerine uygun olarak zarar görene tazminat ödenmesinin garanti altına alınma amacı ile kurulduğunu belirten Duman, “Bugün burada prim üretiminin % 78 ile en büyük payını alan karayoluyla uluslararası eşya taşımacılığı sektörünün çatı kuruluşu olan UND ile karşılıklı iş birliğini geliştirmek üzere bir araya geldik.” dedi.

UND’nin Türkiye karayolu eşya taşımacılığının en önemli paydaşı ve kendilerinin de en büyük müşterisi olduğunun altını çizen Duman, büro olarak son dönemde sahte yeşil kartlarda artış gördüklerini, sahte yeşil kart nedeni ile sigorta sektörünün prim, acentenin komisyon kaybettiğini ama daha da önemlisi sahte yeşil kart kullanan işleten ve sürücülerin yüksek miktarda Euro ve Pound cinsinden tazminatlara maruz kaldıklarını söyledi. Duman, bu konuda yapılacak bilinçlendirme ve farkındalık oluşturmanın önemine dikkat çekerek yapılan protokolün birlikte hareket etmek için önemli bir adım olduğuna da vurgu yaptı.

“UND uhdesindeki çekicilerimiz için 2021 yılında 59 bin adet yeşil kart düzenledik. Bu oldukça önemli bir sayı ve bizim de toplam portföyümüzün %57’sini oluşturuyor.” diyen Duman konuşmasına şöyle devam etti: “Yeşil kart hususunda filo indirimi ve bonus malus sistemi gibi uygulamalarımız var. Bu nedenle, bu konularda işletenleri, nakliyecileri bilgilendirmek önemli. Ayrıca her yıl yeşil kart uygulamasının dahil olduğu coğrafyada yaklaşık 400.000 kaza meydana gelmektedir. Türk plakalı araçların 11 yılda toplam kaza sayısı: 45.101 ve bunun % 96’sı Tır kazası. Bu kazaların lokasyonlarını Büro olarak biliyoruz. Sebeplerini de biliyoruz. Bu bilgiler ışığında sürücülerimizi bilgilendirmek önlem almak istiyoruz. Böylece hem kaza riskini azaltmış hem de yeşil kart primlerinin düşmesine olumlu katkı sağlamış olacağız. Bu ve benzeri ortak alanlarda iş birliği yapmaya karar verdik.”

Duman, Büronun çağın gereklerine uygun ve daha kurumsal bir yapıya kavuşturulması için çalıştıklarını ifade ederek, Büronun görünürlüğünü ve yeşil kart sisteminin bilinirliğini artırma yönünde çalışmalar yaptıklarını da aktardı.

FATİH ŞENER: TAŞIMACILARIN BİLİNÇLENDİRİLMESİ SEKTÖRE BÜYÜK FAYDA SAĞLAYACAK

UND Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Şener de yaptığı konuşmada, karayolu taşımacılık sektörünün ihracattaki payının artmasıyla sefer sayılarının da arttığına dikkat çekerek; “Karayoluyla gerçekleştirilen ihracatımızın değeri 2021 yılında 88 milyar dolara ulaştı. Toplam ihracatımızda (Ro-Ro taşımaları da dahil olmak üzere) karayolu taşıma modunun payı %40. Hizmet ihracatı sektörü olan karayolu taşımacılığı 2021 yılında ülkemize sağladığı döviz gelirini de artırmaya devam ediyor. Sektörümüzün 2021 yılında ülkemize kazandırdığı döviz miktarı 12 milyar dolara yaklaştı. Türk taşımacıları, yeşil kart sistemine dahil olan Avrupa ülkelerine 2021 yılında yaklaşık 536 bin ve Azerbaycan’a 42 bin sefer gerçekleştirdi. Yaklaşık 600 bin sefer için yeşil kart sigortası kullanılıyor. Bu anlamda, gerek yeşil kartla ilgili doğru bilgilendirmelerin yapılması gerek sahte yeşil kartla mücadele ve de en önemlisi yurt dışında meydana gelen kaza noktaları ve sebepleri bilgisinin analiz edilerek taşımacıların bilgilendirilmesi oldukça fayda sağlayacaktır.” diye konuştu.

Taşımacılık yaptığımız bazı ülkelerin yeşil kart sistemine dahil olmadığının altını da çizen Şener, “Mesela Gürcistan. 2021 yılında Azerbaycan’a 42 bin taşıma gerçekleştirdik. Bu araçlar, Gürcistan’dan transit geçiyorlar ve Gürcistan’ın yeşil kart sistemine dahil olmaması nedeniyle ekstra maliyete katlanarak trafik poliçesi satın alıyorlar ve olası bir kaza durumunda muhatap bulmakta ve hasarlarını tazmin etmekte zorlanıyorlar. Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu yeşil kart sisteminin önemli bir oyuncusudur. Bu konuda girişimde bulunup Gürcistan’ın sisteme alınmasına destek olunabilirse Türk taşımacılık sektörüne önemli destek sağlanmış olur. Bu gibi hususlarda iş birliğinin önemine inandık.” değerlendirmesinde bulundu.

AKİF EROĞLU: FİLOLARA ÖNEMLİ İNDİRİMLER SAĞLIYORUZ

Toplantıda konuşan TMTB Müdürü M.Akif Eroğlu ise, yeşil kart üretiminin pandemi döneminde otomobil grubunda; adetsel olarak %70 düştüğünü bunun sonucu olarak burada %49 oranında küçülme yaşandığını ancak yeşil kart üretiminin en büyük payına sahip çekici grubunda %2 adetsel azalış olması sayesinde prim üretiminde radikal bir düşüş olmadığını aktardı.

Eroğlu, 2021 yılında aşılamanın yaygınlaşması, kontrollü gevşeme ve özellikle rekor ihracat artışı sayesinde nakliyecilerin iş hacmindeki artış sebebi ile yeşil kart prim üretiminde büro tarihindeki 34,7 milyon Euro ile rekor üretimi gerçekleştirdiklerini söyleyerek şu bilgileri verdi:

“Buradan da görüleceği üzere prim üretimimizdeki %78 pay ile UND Üyeleri en önemli müşterimiz. Oluşturduğumuz Büro vizyon belgesine uygun şekilde Büromuzun hedefi; Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek, sektörle daha fazla iletişim ve paydaşlara değer yaratan bir kurum olmak. Bu amaçla bürolar uhdesindeki kaza istatistiklerini analiz ederek sürücülerle paylaşmayı ve yurtdışı seyahatlerde trafik kazalarında özellikle insan yanlışına dayalı kazaları azaltmayı hedefliyoruz. Bu konuda Uluslararası Nakliyeciler Derneği ve Bürolar Konseyi ile daha sıkı iş birliği yapmak istiyoruz.”

Trafik kazalarının azalmasının primlere olumlu yansıyacağını da ifade eden Eroğlu, hali hazırda çekicilere filo indirimi ve bonus malus sitemi ile hasar primleri düşük olması halinde önemli indirim sağladıklarını, bu kapsamda aynı vergi numarası, TC numarası altında toplanmak kaydıyla herhangi bir işletene ait araç sayısı beş ve üzerinde olan ve kullanım tarzı ayırımı yapılmaksızın kişi/kuruluşlara son 3 yılda yazılan işlere ilişkin toplam hasar prim oranı, %0 - %50 arasında olan işletenlere %20 indirim,%50 - %70 arasında olan işletenlere %10 indirim sağlandığını, filo uygulamasında şirketlerin %75’ine bu kapsamda prim indirimi sağlandığını ifade etti.

Eroğlu, son olarak yetkisiz kişilerin sahte yeşil kartla sürücüleri dolandırdıklarını belirterek bu konuda masum sürücülerin ve işletenlerin zarar görmemesi için QR kodla yeşil kart sertifikasının teyidi uygulamasını devreye aldıklarını belirterek sürücülerin mağduriyet yaşamaması için mutlaka aldıkları yeşil kartların QR kod ile e-devletten kontrolünü sağlamalarını istedi. Sahte yeşil kartlar nedeni ile işletenlere önemli tazminatlar çıktığını belirten Eroğlu ayrıca bu konuyu kaynağında kesmek için tüm yeşil kart sisteminde dijital yeşil kart uygulamasına geçilmesi gerektiğini, bu noktada Bürolar Konseyi çatısı altında bir çalışma grubu bulunduğunu belirtti.

Eroğlu, “Biz Türkiye Büro olarak da Azerbaycan, Yunanistan ve Bulgaristan gibi sınır komşularımızla karşılıklı işbirliğine gidiyoruz, sınırda dijital yeşil kart kontrolü sağlayarak sahteciliği önleyeceğiz, Azerbaycan’la yapılan projenin sonuna geldik yakında Bakü’de lansmanını yapacağız. Bu projemizin, Bürolar Konseyi için de referans gösterilen pilot bir uygulama olduğunu memnuiyetle ifade etmek isterim.” diye konuştu.

ALPER ÖZEL: BU İŞ BİRLİĞİ İLE CAN VE MAL KAYIPLARI EN AZA İNDİRİLECEK

UND İcra Kurulu Başkanı Alper Özel de imza töreninde yaptığı konuşmada, lojistik sektörünün önemine dikkat çekerek, yapılan iş birliğinin getireceği faydalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Pandemi sürecinde lojistik sektörünün ne kadar stratejik bir görev üstlendiğinin net olarak ortaya çıktığını belirten Özel, “Hayat lojistik sektörü sayesinde devam etti. Her şey durdu ancak lojistik sektörü durmadı. Gıda, hijyen ve sağlık ürünlerini taşımak için insan üstü bir gayretle çalışan sektör mensupları sayesinde ticaretimiz devam edebildi. UND’nin de destekleri ile sınır kapılarında önemli uygulamalar hayata geçirdik, araç giriş ve çıkışları için yeni planlamalar yaptık, tampon bölgeler oluşturarak riskleri minimize ettik. Ülkemiz, taşımaların devam etmesi için uygulamaya aldığı önlemler ve çözümlerle de örnek oldu. UND verdiği destek ve aldığı sorumlulukla taşımaların devam etmesinde büyük katkı sağladı.” ifadelerini kullandı.

UND olarak, karayoluyla ticaretin ülke hedefleri doğrultusunda artarak devam etmesi için tüm paydaşlar ile kurulan iş birlikleri sayesinde sektörün gelişimi ve geleceği için önemli çalışmalar yürüttüklerini aktaran Özel, TMTB ile yapılan iş birliğinin önemine değindi. Özel, “Sektörümüzün özellikle yeşil kart sistemine dahil olan ülkelere yaptığı taşımalar için ülkemizde otorite kuruluş olan Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu ile yapacağı iş birliğini çok önemli buluyoruz. TMTB ile sürdürülecek çalışmalar sayesinde; sektörümüzde faaliyet gösteren araçların yurtdışındaki trafik kazalarının mümkün olduğunca önlenmesi ile can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi ve bu sayede de yeşil kart sigorta maliyetlerinin (hasar oranlarının azaltılması ile) düşürülmesini hedefledik. Bu iş birliği ile sağlanacak avantajlar TMTB Yönettim Kurulu Başkanı Sayın Remzi Duman ve Büro Müdürü Sayın Mehmet Akif Eroğlu’nun yanı sıra Derneğimiz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih bey tarafından detaylı olarak paylaşıldı. İş birliğimizin tüm taraflara hayırlı olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.