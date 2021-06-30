ULAK App restoranların güvenilir çözüm ortağı

Son yıllarda, nüfusu kalabalık olan ve trafik yoğunluğu yaşayan pek çok şehirde kurye kullanımının giderek arttığı görülürken pandemi nedeniyle yaşanan kapanmalar kurye talebinde hızlı bir artışa yol açtı. Özellikle de yeme-içme sektörünün paket servis şeklinde hizmet vermeye başlanması restoranlarda kurye ihtiyacını gündeme getirdi. Sektörde yaşanan hızlı talep artışıyla birlikte, yaklaşık 5 yıl önce kurulan ULAK App, kurye desteğinde en deneyimli çözüm ortağı olarak öne çıkıyor. Özellikle de restoranlara sıcak yemek servisinde çözüm sunan ULAK App, 28 dakika teslimat süresiyle tercih ediliyor.

Kurumsal firmaların tercihi

32 ilde 50’ye yakın firma, kurye hizmetini ULAK App’ten ’ten alıyor. 2 bine yakın kuryesi bulunan ULAK App aracılığıyla, günde 9 binin üzerinde teslimat gerçekleştiriliyor. İş modeline göre teslimat süreleri değişirken, sıcak yemek teslimatlarında ortalama teslimat süresini 28 dakika olarak belirleyen ULAK App, restoranlar için cazip bir çözüm ortağı.

Paket servise özel yeni ürün üzerinde çalışılıyor

ULAK App, paket servis yapmak isteyen işletmelerin kullanımına sunmak üzere, dünyada örneği olmayan (SaaS) abonelik modeli üzerinde çalışıyor. Yakında çalışmaları tamamlanacak olan ürünün, 2022 yılında Avrupa’da bir şehirde hayata geçirilmesi, 5 yıl içerisinde de tüm Türkiye’de kullanılması hedefleniyor.