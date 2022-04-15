Uçak Kardeşler’in 50 adetlik dev yatırımında hem Frigorifik Treyler hem de Soğutucu Ünite Schmitz Cargobull’dan!

Uçak Kardeşler’in İzmir’de bulunan merkezinde gerçekleştirilen teslimat töreni; Uçak Kardeşler Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Schmitz Cargobull Türkiye Ticari Direktörü Nihat Ö. Ayhan ve Schmitz Cargobull Ege Bölge Müdürü Turgay Aydın’ın katılımıyla gerçekleşti.

Hayrettin Uçak, yaptıkları yatırımla ilgili olarak: ‘’Schmitz Cargobull’un soğuk zincir taşımacılığı sektörü ihtiyaçlarına yönelik sunduğu ürünlerin kalitesinin farkındayız ve uzun yıllardır kullanıyoruz. Ancak bu defa bir ilk olarak satın almış olduğumuz tüm frigorifik treylerlerin siparişini Schmitz marka soğutucu üniteli olarak verdik. Bu kararımızda marka ve ürün kalitesi şüphesiz etkili oldu ancak kararımızı etkileyen esas faktör Schmitz Soğutucu Ünitenin Avrupa’da 2.000’in üzerinde servis noktasına sahip olduğunu öğrenmiş olmamızdır.’’ dedi.

Nihat Ö. Ayhan; ‘’Schmitz Cargobull olarak, soğuk taşımacılık sektöründeki iş ortaklarımıza tam kapsamlı bir hizmet verme misyonuna sahibiz. Bu alanda, Türkiye’de üretim ve direkt satışa başladığımız 2017 yılından beri istikrarlı bir şekilde yatırım yapmakta, büyümekte ve nihayetinde artan oranlara 5. Yıldır üst üste Pazar lideri konumundayız. Frigorifik treylerdeki başarımızın yanına, Almanya’daki üretim merkezlerimizde 2007 yılında geliştirmeye başladığımız Schmitz Soğutucu Ünitelerini eklemenin zamanı gelmişti. Bugün itibariyle Avrupa yollarında 15.000 adetin üzerinde Schmitz Soğutucu Ünite müşterilerimizin ihtiyaçları için çalışıyor. Schmitz Cargobull Türkiye olarak, soğutucu ünitemizi ilk olarak 2019 yılında devreye aldık. 2020 ve bilhassa 2021 yılı itibariyle de başta Mersin, Hatay, Antalya, İzmir, İstanbul, Bursa ve Bolu olmak üzere ülkemizin dört bir yanındaki müşterilerimizin yeni ürünümüze gösterdiği teveccühün mutluluğunu yaşıyoruz.’’ dedi.

Schmitz Cargobull Soğutucu Ünite, Avrupa normlarına uygun yüksek hava sirkülasyon gücü ve düşük yakıt sarfiyatı sağlayan bir dizel motora sahiptir.

Hassas malların taşınması için özel olarak tasarlanmış sıcaklık kontrolü, kısa buz çözme döngüleri ve yüksek hızla buz çözme ayarları içermektedir. Bölmeli araçlarda kullanılabiliyor olması, üç fanlı çalışması gibi öne çıkan birçok özelliğiyle yurt içi ve yurt dışı taşımacılık müşterilerini memnun etmektedir.

TrailerConnect yazılımı ve BeSmart App cep telefonu aplikasyonu ile müşterilerine araç ile ilgili ısı, konum, güvenlik ile ilgili bilgiler sağlamakta olan ürün, soğuk zincir taşımacılarının tüm ihtiyaçlarına tek noktada yanıt vermeyi amaçlıyor.