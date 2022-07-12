Türklim Yönetiminden Karadeniz Limanlarına Ziyaret

Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM) Yönetimi liman ziyaretleri kapsamında bu defa orta ve Doğu Karadeniz Limanlarını ziyaret ederek, sorunları ve talepleri yerinde dinlediler.

Ziyaretlere TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erdemir TÜRKLİM Yönetim Kurulu Üyeleri Cey Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Berzan Avcı ve HOPAPORT Genel Müdürü Meriç Burçin Özer’in yanı sıra TÜRKLİM Danışmanları Prof. Dr. Soner Esmer ve Dr. Ersel Zafer Oral yer aldı.

TÜRKLİM ilk olarak Samsun TSO’yu ziyaret ederek başladı. TSO ziyaretine Samsunport Liman İşletme Müdürü Vedat Kamsız ile Torosport Samsun Liman Müdürü İsmail Turan da yer aldı.

TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erdemir ve beraberindekileri Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu karşıladı.

Ziyarette TSO Başkanı Murzioğlu, kentin lojistikte önemli bir yere sahip olduğunu söyleyerek, Samsun’da faaliyet gösteren limanlar hakkında ve öne çıkan sektörleri hakkında bilgi verirken özellikle lojistikteki konumunun önemine değindi.

Murzioğlu, ziyaretten dolayı TÜRKLİM heyetine teşekkür ederken TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanı Erdemir’e hediye takdiminde bulundu.

Samsun ziyaretlerine SAMSUNPORT ile devam eden heyeti burada CEY Holding YK Başkanı Berzan Avcı ve işletme müdürü Vedat Kamsız karşıladı ve heyete liman çalışmaları ve projeler hakkında bilgiler verdiler.

TÜRKLİM Heyeti ziyaretlerine Samsun Liman Başkanlığı ile devam etti. Burada Liman Başkanı Hasan Özer tarafından karşılanan heyete bilgiler verdi.

TÜRKLİM YK. Başkanı Aydın Aydemir ve beraberindekiler daha sonra TOROSPORT Samsun tesislerini ziyaret etti. Burada Genel Müdür yardımcısı Serdar Gök ve Üretim Müdürü İsmail Turan ve İskele şefi Cengiz Boy tarafından karşılanarak liman çalışmaları hakkında bilgiler verdiler.

Samsun ziyaretlerine Yeşilyurt Demir Çelik Limanı ile devam eden heyeti burada YK. Üyesi Murat Yeşilyurt ve Liman Müdürü Salih Cengiz karşıladılar. Heyete limanları ile ilgili bilgi veren Murat Yeşilyurt, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek teşekkür etti.

Daha sonra İnşa çalışmaları devam eden Eti Bakır Limanı ziyaret edildi. Liman yetkilileri de inşa çalışmaları hakkında heyete bilgiler verdiler.

Heyetin Samsun’daki son ziyaretlerini Shell ve Total ortaklığında işletilen (SADAŞ) Terminalini ziyaret ettiler. Terminal Müdürü Erol Engin tarafından sıcak bir ortamda karşılanan heyete limanları ve faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

TÜRKLİM Heyeti Samsun ziyareti ardından Ordu’ya geçerek Ordu Büyükşehir Belediyesi limanı olan Orbel-Ünye limanını ziyaret ettiler. Burada Liman yöneticisi Şükrü Gümüş ve Terminal Müdürü Erol Uykun tarafından karşılandılar ve liman hakkında bilgiler verdiler.

Heyetin bir sonraki ziyareti GİRESUNPORT oldu. Heyet burada Terminal müdürü Mehmet Nuh Gül tarafından karşılandı. Gül heyete liman faaliyetleri hakkında bilgiler vererek ziyaret için teşekkür etti

Heyet daha sonra Trabzon’a geçerek TRABZONPORT’u ziyaret ettiler. Burada liman Genel Müdürü Muzaffer Ermiş tarafından karşılanana heyete Ermiş, heyete Trabzon’un bölgedeki coğrafi konumu ve liman çalışma ve projeleri hakkında bilgiler verdi. Ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Genel Müdür Ermiş, ziyarete katılanlara ziyaret anısına hediyeler takdim etti.

Heyet Petrol Ofisi Trabzon depolama tesisini ziyaret etti. Burada Terminal müdürü Yusuf Çetiner ve İşletme Müdürü Ahmet Günaydın tarafından karşılanan heyete yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

Heyet Rize ziyaretinde Rizeport (RİPORT)’u ziyaret ettiler. Burada YK Başkanı Asım Çillioğlu ve Genel Müdürü Mehmet Kabil tarafından karşılanan heyete Çillioğlu Liman çalışmaları, hedefleri, projeleri ve beklentilerini içeren bir sunum gerçekleştirerek ziyaretleri için teşekkür etti.

Heyetin son ziyaret adresi Ülkemizin Kuzeydoğu ucunda bulunan şirin İlçe Hopa’ya oldu. Heyet Hopa ziyaretlerine Hopa Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ederek başladılar. Türkiye Liman İşletmeciler Derneği (TÜRKLİM) Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erdemir, Hopa Ticaret ve Sanayi Odası) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek’ i ziyaret etti.

Aydın Erdemir’in ziyaretinde, TÜRKLİM Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Hopa TSO Meclis Üyesi Meriç Burçin Özer, TÜRKLİM Eğitim ve Araştırma Müdürü Prof. Dr. Soner Esmer, TÜRKLİM Danışmanı Dr. Ersel Zafer Oral ve Emekli Öğretmen Araştırmacı Yazar Hasan Azaklı da yer aldı.

TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erdemir, Türkiye Liman İşletmeciler Derneği’nin çalışmaları ve projeleri hakkında Başkan Akyürek’ e bilgi verdi.

Akyürek, İlçenin ekonomi ve ticari faaliyetleri hakkında bilgi vererek sınır kenti olmanın önemini değindi. Akyürek, ziyaretten dolayı TÜRKLİM heyetine teşekkür ederken, Yönetim Kurulu Başkanı Erdemir’e hediye takdiminde bulundu.

TÜRKLİM Heyeti ziyaretlerine Hopa Liman Başkanı Fuat Solak’ı ziyaret ettiler. Solak tarafından karşılanan heyete Liman Başkanlığı faaliyet konuları hakkında bilgi vererek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek teşekkür etti.

Heyetin son ziyaret adresi HOPAPORT oldu. Burada hem TÜRKLİM Yönetim Kurulu Üyesi de olan Genel Müdür Meriç Burçin Özer tarafından karşılandılar. HOPAPORT toplantı salonunda heyete liman hakkında bir sunum gerçekleştiren Genel Müdür Özer, Liman çalışmaları, yapılan yatırımlar ve projeler hakkında bilgiler verdi. Hopa’nın ve HOPAPORT’un coğrafi olarak stratejik bir noktada bulunduğunu, özellikle Lojistik konusunda önemine değindi. İlçede 2.000’e yakın TIR’ın bulunmasının ayrıca ilçeye ayrı bir önem ve özellik kattığını, Sarp sınır kapısı güzergâhı ile Kafkas ülkelerine ve Rusya’ya kadar uzanan bir coğrafyaya ulaştığını ifade etti.

Özer TÜRKLİM’den Doğu Karadeniz’in Ülkemizde Demiryolu yatırımları konusunda ciddi anlamda mağdur edildiğini bu kapsamda Trabzon’dan Batum’a kadar bir demiryolu projesinin projelendirilmesinde destek istedi. Önceliklerinin Hopa-Batum Demiryolu projesi olduğunu ifade eden Özer, bu konuda Hopa TSO ile birlikte çalıştıklarını, projenin hayat geçirilmesi ile Çin’e kadar uzanan bir coğrafyadaki ticaret potansiyelinden Ülkemizin ve bölgemizinde hak ettiği payı almasını sağlayacağını ifade etti.

TÜRKLİM Başkanı Aydemir’de Hopa’nın önemini yol boyunda gördüğü TIR kuyruğundan bir kez daha anladığını, projeler hakkında kendilerine de Raporların ulaştırılması halinde Yönetim kurulunda değerlendireceklerini ve girişimlerde bulunarak destek vereceklerini ifade etti

Ziyaret sonunda Genel Müdür Özer, ziyaret anısına misafirlerine hediyeler takdim etti. Ziyaret çekilen fotoğraf ardından sona erdi.

TÜRKLİM heyeti bölge ziyaretlerini tamamlayarak İstanbul’a döndüler