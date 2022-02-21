Türklim 25. Olağan genel kurulu gerçekleşti

Genel kurula TÜRKLİM Yönetim Kurulu üyesi HOPAPORT Genel Müdürü Meriç Burçin Özer’de katıldı

Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM), 2021 yılı çalışmalarını değerlendirdiği ve 2022 hedeflerinin görüşüldüğü Olağan Genel Kurulu gerçekleştirdi. Türkiye iç ve dış ticaretinin ve deniz turizminin temel yapı taşlarını oluşturan limanları temsil eden TÜRKLİM’in Olağan Genel Kurulu’na, Yönetim kurulu ve çalışma grupları üyeleri ile üye limanlar temsilcileri katıldı.

Türkiye Liman İşletmecileri Derneği 25. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda yapılan divan seçiminin ardından ‘Dernek Faaliyet Raporu’ kongreye katılan üyelerle paylaşıldı.

Genel kurulda TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erdemir bir açılış konuşması yaparak derneğin faaliyetlerini içeren bir sunum gerçekleştirdi. Derneğin 2021 yılı faaliyetlerini içeren konuşmasının ardından Aydemir 2022 yılı hedeflerini de anlatarak başladıkları üye limanları ziyaretlerinin 2022 yılında da devam edeceğini açıkladı.

Daha sonra Prof. Dr. Soner Esmer “Türkiye ve Dünya Limancılık sektöründe 2021 yılı değerlendirmesi ve 2022 yılı öngörüleri”ni içeren geniş bir sunum gerçekleştirdi.

Üye limanların genel dürümü ve Pandemi sürecinin limanlar üzerindeki etkilerinin de değerlendirilmesi ardından kongrede sona erdi.