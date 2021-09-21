TÜRKİYE’NİN İLK DİJİTAL LOJİSTİK FİRMASI NAVLUNGO SEKTÖRE GÜÇ KATIYOR

Türkiye’nin küresel ticaret hacmini geliştiren e-ticaret sektörü, ürettiği katma değer ile ekonomiye büyük katkı sunmaya devam ediyor. Hali hazırda ihracatın yüzde 40’a yakın kısmını gerçekleştiren KOBİ’lerin e-ihracat alanında desteklenmeleri ve pazar paylarını arttırma yolunda önlerinin açılması büyük önem taşıyor. Pandeminin etkilerinin görüldüğü 2020’de bir önceki yıla göre 4 kat artan e-ticaret sektöründe lojistik hizmetler stratejik önem taşıyor. Firmaların uygun kargo şirketini bulmaları, rakipler arasında rekabetçi fiyat ve hizmet listesini çıkartabilmesi hem maliyet hem de zaman açısından büyük külfet oluşturuyor. Firmaların bu ihtiyaçlarına çözüm bulmak için yola çıkan Türkiye’nin ilk dijital lojistik firması Navlungo, müşterilerine inovatif çözümler sunuyor.

Konuyla ilgili konuşan Navlungo Kurucu Ortaklarından İsa Korkmaz, “Ulusal pazarları aşarak uluslararası pazarlarda faaliyetlerini geliştiren büyük ve küçük ölçekli birçok işletmenin ortak sorununu doğru lojistik desteği alabilmek oluşturuyor. Navlungo olarak lojistik sektörüne dijitalleşme alanında güç katıyoruz. E-ihracatın en büyük sorunlarından biri olan, geç gelen lojistik teklifleri ve gümrük işlemlerini tek çatı altında topluyoruz. İhracatçılarımızın, 130’dan fazla uluslararası lojistik firmasını ihtiyacına göre filtreleyerek anında 230 ülkeye ulaşmalarını sağlıyoruz. Yük sahiplerine 3 binin üzerinde rotada onlarca taşıyıcıdan alabilecekleri rekabetçi teklifleri ihtiyaçlarına göre sınıflandırarak en rahat fiyat karşılaştırmasını sunuyoruz. Böylelikle zaman ve maliyetten tasarruf etmelerini sağlıyoruz” dedi.

Global pazara dair ihtiyaçları A’dan Z’ye karşılıyor

Firmalara yurt dışı pazaryeri entegrasyonlarını, gümrük ve sigorta hizmetlerini de tek bir ekrandan yönetme imkanı sunduklarının altını çizen Korkmaz, “E-ihracatı her alanında sahiplenerek, firmaların, e-ihracat alanında ihtiyaç duyduğu tüm bilgileri platformumuz üzerinde bir arada topluyoruz. İhracatçıların global pazara dair ihtiyaçlarını A’dan Z’ye karşılıyoruz” diye konuştu.