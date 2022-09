Türkiye’nin en büyük Volvo Trucks yetkili satıcı ve servisi “Kayseri Motorlu Araç” açıldı

Temsa İş Makinaları, distribütörlüğünü üstlendiği Volvo Trucks markasıyla satış ve satış sonrası hizmetler ağını güçlendirmeye devam ediyor. 28 Eylül’de Volvo Trucks’ın Türkiye genelindeki 12. yetkili servisi olan Kayseri Motorlu Araç’ın açılışını gerçekleştiren Temsa İş Makinaları, bu yeni tesisiyle, Volvo Trucks çekici ve kamyon ürünlerinin satış, servis ve yedek parça hizmetlerini aynı çatı altında verecek.

Açılışa, Temsa İş Makinaları Genel Müdürü Eşref Zeka, Volvo Trucks Uluslararası Kıdemli Başkan Yardımcısı Per-Erik Lindström ve Özaltın Grup Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Özaltın ile firmaların üst düzey yöneticileri katıldı.

14.000 m2’lik alana kurulu olan Kayseri Motorlu Araç’ın açılışında konuşma yapan Temsa İş Makinaları Genel Müdürü Eşref Zeka, bölgenin Türkiye ve Volvo Trucks için kritik önemine ve Kayseri Motorlu Araç’ın bölgedeki gücüne vurgu yaparak şunları dile getirdi: “Temsa İş Makinaları olarak Volvo Trucks distribütörlüğünde 5. yılımızı tamamlıyoruz. Bu 5 yıl içerisinde önemli başarılara imza attık; yeni yetkili satıcı ve servis noktaları açarak ağımızı güçlendirdik. Karayolu taşımacılığında ağır ticari araçlar en önemli unsur olarak görülse de onları yolda tutacak ve en yüksek verimle çalışmalarını sağlayacak satış sonrası hizmetler de gün geçtikçe daha değerli hale geliyor. Bu yüzden ülkemizin tamamını kapsayarak müşterilerimizin yola kesintisiz devam etmelerini sağlayacak güçlü bir yetkili servis ağı oluşturmayı ilke edindik. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Kayseri Motorlu Araç tesisimiz bu stratejimizin önemli bir halkası olacak. Bulunduğumuz bölge, İpek Yolu hattındaki konumu nedeniyle Volvo Trucks için kritik öneme sahip. Bu önemli bölgede sizlere en iyi hizmeti sunmaya gayret göstereceğiz. Güvenilir, verimli, yüksek teknolojili ve sağlamlığı ile öne çıkan modellerimizi sizlerle buluştururken sadece satış sürecinde değil, aynı zamanda satış sonrası hizmetlerimizle de öne çıkmayı önceliğimiz olarak belirledik. Genişleyen ağımız ve işimizdeki uzmanlığımızla sizlerin çözüm ortağınız olmak, ihtiyaçlarınıza özel hizmetler sunmak, işinizin verimliliğini artırmak ve değer katmak için buradayız. Bugüne dek olduğu gibi, birbirimizi destekleyerek büyümeye devam edeceğimize yürekten inanıyorum.”

Volvo Trucks Uluslararası Kıdemli Başkan Yardımcısı Per-Erik Lindström ise; “Hepinizin bildiği gibi, Volvo Trucks, her türlü hava şartları ve çalışma koşullarında dayanıklılığını kanıtlamış ürünleri ile dünyanın önde gelen kamyon markalarından biri. Bugün yaptığımız her işin merkezine kalite, güvenlik ve çevreye saygı ilkelerini koyarak yaklaşık 130 ülkede faaliyet gösteriyoruz. Sürdürülebilir ulaşım ihtiyacı her geçen gün artıyor ve bu artışın gelecekte de devam edeceğini öngörüyoruz. İş ortaklarımızla birlikte, bu konuda ilerlemeyi teşvik etmek için gereken uzun vadeli sürdürülebilir ulaşım çözümlerini geliştirip hizmete sunuyoruz. Bugün, müşterilerimizin kamyonlarında daha fazla güvenlik, performans ve üretkenlik talebi sayesinde, Volvo Trucks olarak sahip olduğumuz değerler, nitelikler ve marka imajımız Türkiye’de giderek önem kazanan bir konuma sahip durumda. Ayrıca Volvo Trucks ve Temsa İş Makinaları'nın bu pazarda 5 yılı aşkın süredir büyük bir uyumla çalıştığına inanıyoruz ve Kayseri Motorlu Araç’ın da hizmet ağına katılması ile bu bölgede de yüksek müşteri memnuniyeti sağlanacağını düşünüyoruz.” açıklamasında bulundu.

Özaltın Grup Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Özaltın ise; “Bugün Kayseri’de yeni tesisimizi hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Satış ve satış sonrası hizmetlerde, markamıza güvenip yoluna bizlerle devam eden siz değerli iş ortaklarımıza en üst seviyede hizmet vermeyi hedefliyoruz. Kayseri tesisimiz toplamda 14 bin metrekare alan üzerine kurulu; 3 bin metrekare kapalı ve 11 bin metrekare açık alana sahip olup, yüksek kalite standartlarında hayata geçirilmiştir. Taşımacılık sektörü için büyük öneme sahip bu bölgede, geniş ürün gamı ve hizmet kalitesiyle ön plana çıkan Volvo Trucks markasıyla omuz omuza çalışmak bizim için de büyük bir avantaj. Markamız; çözüm ortağı yaklaşımıyla satış ve satış sonrası hizmetlere oldukça önem veriyor. Yeni tesisimizde bunu her geçen gün daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyoruz. Temsa İş Makinaları uzmanlığı ve Volvo Trucks kalitesiyle sizlere en iyiyi sunmak adına elimizden geleni yapacağız.” diyerek iş ortaklarına teşekkürlerini iletti.