Türkiye’nin Ekonomisinin İtici Gücü: Lojistik

- Ekonominin büyümesinde inşaatın, inşaatta ise lojistik alt yapının payı yüksek.

- Lojistik altyapı ve üstyapı olanakları, Türkiye’nin çekiciliğini artırıyor. Tüm bunlar logitrans Fuarı’nda sergileniyor.

- Pazara yakın ve lojistik olanakları fazla olan Türkiye, AB tedarik zincirinin en güçlü halkası.

“Salgın sonrasında tedarikte tercih edilen ülke Türkiye oldu. Bunun birkaç nedeni var,” diyen İlker Altun, şunları söyledi:

“Türkiye’nin tercih edilmesinin tek nedeni güçlü üretim kapasitesi ve AB pazarına olan fiziki yakınlığı değil. Aynı zamanda lojistik olanaklarının yeterince güçlü ve gelişmiş olmasıdır. Dünyanın konteyner bulamadığı, gemilerin kiralarının ödenmez düzeylere çıktığı bir zamanda, navlunlar artsa bile karayolu taşımacılığı sayesinde ihtiyaçlarını Türkiye’den giderebilen AB, Türk lojistik endüstrisini mercek altına aldı. Türkiye, üreticisiyle, ulusal lojistik altyapı ağıyla, özel sektör tarafından geliştirilen lojistik çözümler ve sunulan hizmet kapasite ve kalitesiyle önümüzdeki yılların lider lojistik ülkesi olmaya adaydır. Kuşak Yol, buna karşılık ABD’nin 40 trilyon dolarlık ‘daha iyi bir dünyayı yeniden inşa et’ girişimi dünya ticaretinden lojistik yoluyla pay alma girişimleri olarak sürüyor. Türkiye bu çapta girişimlerde bulunamasa da yaptığı yatırımlar ve bir o kadar da AB, Afrika, Ortadoğu ve Orta Asya’ya karadan erişim olanakları ve rakip ülkelere göre yakınlığı, Türkiye’yi öne çıkartıyor.”

Türkiye’nin önümüzdeki dönemde lojistik olanakları sayesinde ekonomisine pozitif katkılar olacağının altını çizen İlker Altun son olarak; “Türkiye’nin lojistik alt yapısını ve gelişmiş şirketlerini, bunların tedarikçilerini bir araya getirdiğimiz Uluslararası logitrans Transport Lojistik Fuarı, 10-12 Kasım 2021 tarihinde İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açıyor. Vizyon sahibi yöneticilerin karar vericiliğindeki çok sayıda şirket fuardaki yerini aldı. Büyük bir gayretle açılış hazırlıkları süren fuarın, çok şeyi değiştireceği şimdiden görülüyor. E ticaretten, kapıda teslime, iade lojistiğinden proje taşımalarına uzanan hizmet yelpazesi ve bu alanda kullanılan araç ve ekipmanların sergileneceği logitrans yeni katılımlarla önemini artırıyor,” şeklinde konuştu.

Uluslararası logitrans Transport Lojistik Fuarı

“Uluslararası logitrans Transport Lojistik Fuarı”, EKO MMI Fuarcılık Ltd. Şti tarafından 10-12 Kasım 2021 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi 9. ve 10. Salonlarda 14. kez düzenlenecektir. Avrupa ile Yakın Doğu arasında mükemmel bir köprü oluşturan logitrans; lojistik, telematik ve taşımacılığın tüm değer zincirindeki geniş ürün ve hizmet yelpazesini içermektedir.