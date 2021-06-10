Türkiye’deki Büyümesine Hız Kesmeden Devam Eden Krone, Sertel Lojistik’e 50 Adetlik Teslimat Gerçekleştirdi

Türk nakliyecisinin yol arkadaşı olma vizyonunu sürdüren treyler devi Krone, Türkiye’de kullanıcılarına kaliteli ve uzun ömürlü ürünleriyle önemli ölçüde rekabet gücü sağlarken, aynı zamanda Türkiye’de yaptığı yatırımlar neticesinde kullanıcılarının değişen ihtiyaçlarına en hızlı şekilde cevap verebiliyor. Uzun ömürlü ve sağlam ürünleri, tamamladığı ve Türkiye geneline yaydığı satış sonrası yapılanması, yedek parça bulunabilirliği ve ulaşılabilir olma ilkesiyle Krone, lojistik firmalarına en düşük işletme maliyetiyle en kaliteli hizmeti sağlamayı vadediyor.

1993 yılından bu yana yurt içi ve yurt dışı taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren Sertel Lojistik, günümüzde 500 adedi aşkın araç filosuyla, lojistik operasyonlarında dünyaca ünlü soğuk zincir markalarına iş ortaklığı yapıyor. Son yapılan araç yatırımında yeniden Krone’yi tercih eden lojistik devi, 40 adet Krone Cool Liner ve 10 adet Profi Liner ile filosundaki gücüne güç katarak yoluna devam ediyor.

Lojistik operasyonlarında kaliteli, uzun ömürlü ve sağlam Krone treylerler sayesinde faaliyetlerinde müşteri memnuniyetini, kârlılığı ve en verimli hızı yakaladıklarının altını çizen Sertel Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Sert, “500 adedi aşkın filomuzla, dünyadaki en önemli içecek markalarının Türkiye’deki taşımacılık partneri konumumuzu koruyoruz. Bu güçlü konuma sahip olmayı sürdürebilmek için en kaliteli ve en verimli hizmeti sunmaya devam etmeliyiz. Sertel vizyonuna yakışır bir şekilde, kendi alanında en kaliteli işi yapan firmalarla ortaklık etmeye devam ediyoruz. Son olarak, bu 50 adetlik treyler yatırımımızda Krone markasını tercih ettik. Biz müşteri memnuniyetinden ödün vermezken, Krone de dayanıklılıktan ve sağlamlıktan ödün vermiyor. Aynı zamanda da kullanıcı olarak düşük işletme maliyetine sahip olabiliyoruz. Krone’nin Bölge Satış Yöneticisi Burak Bey’e, Satış Müdürü Ömürden Bey’e ve onların nezdinde tüm Krone Türkiye ailesine bu önemli işbirliğimiz için teşekkürlerimi sunuyorum. Hayırlı olsun.” şeklinde konuştu.

Sertel Lojistik yetkililerine ve Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Sert’e kendilerini tercih ettikleri için teşekkür ederek söze başlayan Krone Türkiye Satış Müdürü Ömürden Özacar, “Son zamanlarda artış gösteren başarı trendimizi bugün yapmış olduğumuz teslimatlarla taçlandırmaya devam ediyoruz. Nakliyecilerimize en kaliteli ve uzun ömürlü ürünleri rekabetçi fiyatlarla sunarken, onların yollardaki en yakın arkadaşı konumumuzu güçlendirerek sürdürüyoruz. Sayısal bir analiz yaptığımızda 2020 takvim yılında bir önceki yıla göre yüzde 255 büyüme yakaladığımızı görüyoruz. 2020 yılında sadece iç pazarda 1.904 adet satış gerçekleştirerek Krone olarak Türkiye’deki en yüksek satış adedimize ulaştık ve yüzde 25’lik bir pazar payına sahip olduk. İçinde bulunduğumuz yılın ilk 4 ayı sonunda ise 2020 yılındaki adetlerimizin yarısına ulaşmış bulunuyoruz. Bu istatistikler bize gösteriyor ki Türk nakliyecisi artık markamızı tam anlamıyla sahiplenmiştir. Bu teveccühe layık olabilmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Mustafa Bey’in bu teslimatla ilgili önemli noktaları oldukça güzel izah ettiğini düşünüyorum. Kendileriyle olan güzel işbirliğimizin uzun yıllar sürmesini temenni ediyorum.” şeklinde konuştu.