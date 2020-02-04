Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası, 2019 yılında üretimine kesintisiz devam ederek toplamda 4.134 adet, 1968 yılından bu yana ise 93.000 adedi aşkın otobüs üretti.

Türkiye’de üretilen her 2 otobüsten biri Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’ndan çıkarken, Türkiye’den ihraç edilen her 10 otobüsten 6’sı ise yine Mercedes-Benz Türk’e ait.

Mercedes-Benz Türk 2019 yılında da şehirler arası otobüs pazarının en çok tercih edileni olarak; şehir içi ve şehirler arası olmak üzere toplamda 223 adet otobüs satışı gerçekleştirdi.

Mercedes-Benz Türk, 2019 yılında Türkiye’de ürettiği otobüslerin ihracatından 548 milyon avroluk gelir elde ederek ülke ekonomisine katkısını aralıksız sürdürdü.

Şirket, üretimin yaklaşık %96’sını başta Batı Avrupa olmak üzere 70’ten fazla ülkeye ihraç ederek, 2019 yılında 3.985 adetlik otobüs ihracatı gerçekleştirdi.

Sadece 2019 yılında 4.134 adet otobüs üreten Mercedes-Benz Türk, üretiminin yaklaşık %96’sını 70’ten fazla ülkeye ihraç ederek, geçtiğimiz yıl 3.985 adetlik otobüs ihracatı gerçekleştirdi. Şirketin 2019’daki iç pazar satışı; 40 adet şehir içi, 183 adet de şehirler arası olmak üzere toplamda 223 adet olarak gerçekleşti. Mercedes-Benz Türk bir kez daha şehirler arası otobüs satışlarında en çok tercih edilen marka olma unvanını korudu. Zorlu pazar koşullarına rağmen marka, şehirler arası otobüs satışlarını 2018 yılına oranla %5,8 oranında arttırdı.

İhraç edilen her 10 otobüsten 6’sı Mercedes-Benz imzasına sahip

Yıllık 4.500 adetlik üretim kapasitesine sahip Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası, yaklaşık 3.500 kişiye istihdam sağlayarak günde ortalama 16 otobüs üretiyor. 1995 yılında açılan Hoşdere Otobüs Fabrikası ile üretim ve ihracat adetlerinde artış sağlayan Mercedes-Benz Türk, 2020 itibarıyla toplam 93.000 adedin üzerinde otobüs üretirken, 1970’ten günümüze ihraç edilen otobüs sayısı ise 58.000 adedi geride bıraktı.

Mercedes-Benz Türk, 2019 yılında Türkiye’de ürettiği otobüslerin ihracatından 548 milyon avroluk gelir elde ederek ülke ekonomisine katkısını aralıksız sürdürdü. Günümüzde Türkiye’de üretilen her 2 otobüsten biri Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’ndan çıkarken, ihraç edilen her 10 otobüsten 6’sı ise yine Mercedes-Benz Türk’e ait.





Türkiye ekonomisine ihracat katkısı ve yeni yatırımlar

Mercedes-Benz Türk, kamyon ve otobüs üretimi ve ihracatı haricinde, “AR-GE ve Bilişim Teknolojileri” alanlarında yurt dışına sağladığı hizmetlerle de Türkiye’nin toplam hizmet ihracatı tutarına yaklaşık 67 milyon avroluk katkı sağladı. Şirket 2019 yılında, Daimler’in Çekya’daki Holýšov Otobüs Fabrikası’nın karoser üretim hattındaki yan duvar iskeleti kaynak tertibatlarının üretim ve ihracat faaliyetlerini gerçekleştirerek farklı bir alanda daha Türkiye ekonomisine katkı sağlarken toplamda 1 milyon avroluk ihracat geliri elde etti.

Ayrıca şirketin 2019’da gerçekleştirdiği başlıca yatırımlar arasında Türkiye’nin en büyük yedek parça dağıtım merkezlerinden biri bulunuyor. 8 milyon avroluk teknoloji ve inovasyon yatırımıyla Aralık 2019’da faaliyete alınan yeni Yedek Parça Depolama Merkezi’nde ağırlıklı olarak otobüs ürün grubu olmak üzere, tüm ürün gruplarına yönelik kapsamlı stok barındırılıyor ve hacimli parça depolama kapasitesi %90 oranında artmış bulunuyor.

Osman Nuri Aksoy: “Kusursuz müşteri memnuniyeti için çalışmalarımızı aralıksız sürdürdük”

Mercedes-Benz Türk Otobüs Pazarlama ve Satış Direktörü Osman Nuri Aksoy: “2019 yılı, hem dünyada hem de Türkiye’de otomotivin her alanında olduğu gibi otobüs pazarında da daralmanın yaşandığı bir yıl oldu. Bunu kendi ürün gruplarımızda da yaşadık. Buna rağmen şehirler arası otobüs pazarında bu yıl da üstün başarımızı sürdürdük. Mercedes-Benz Türk olarak 2019 senesinde toplamda 223 adet otobüs satışı gerçekleştirdik. Adet olarak daralma yaşanmış olsa da her alanda pazar payımızı korumayı hedefledik. Kusursuz müşteri memnuniyeti için çalışmalarımızı aralıksız sürdürdük ve bu alanlara yatırım yapmaya devam ettik. Geçtiğimiz aylarda açılışını gerçekleştirdiğimiz Türkiye’nin en büyük yedek parça dağıtım merkezlerinden biri de bunun bir göstergesi. Ayrıca 2019 yılında üretimimizin %96’sını yani; 3.985 adet otobüsümüzü başta Batı Avrupa olmak üzere 70’ten fazla ülkeye ihraç ettik. 2019 yılının en olumlu etki yarayan teşviği, Kamu Bankaları tarafından sunulan Yerli Üretim Araçlara Özel Kredi Kampanyası oldu. Bu kampanyanın 2020 yılının sadece ilk 3 ayında değil tamamında sürdürülmesini temenni ediyoruz. Mercedes-Benz Türk olarak daralan pazarda kendi hedeflerimize Aralık ayı itibariyle ulaştığımızı söyleyebiliriz. Sektörün de yakın gelecekte kendisini toparlayıp tekrardan büyüyeceğini düşünüyoruz. 2020 toplam otobüs pazarının geçen senekiyle benzer, 600 adet civarında tamamlanabileceğini öngörüyoruz.”





Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’nde üretilen modeller

Mercedes-Benz’in global ayağında önemli bir yere sahip olan, Daimler’in en entegre otobüs fabrikası olan Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda; Mercedes-Benz Travego, Tourismo, Intouro ve Conecto modelleri ile Setra markasının modelleri üretiliyor. Bu modellerden Mercedes-Benz Travego, Tourismo ve Conecto ise Türkiye’de satışa sunuluyor:

Mercedes-Benz Tourismo: Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretilen ve 2018 yılında yenilenen Tourismo’da tasarım, güvenlik ve konfor alanında birçok yenilik mevcut. Kendi segmentindeki otobüslerden çok daha güvenli, ekonomik ve konforlu olan Tourismo’da ilk olarak aracın arka tarafındaki asimetrik tasarım, aerodinamik optimizasyon ve ağırlık azalması, ön çarpma koruyucusu, yenilenen kokpit ve yenilenen klima sistemleri dikkat çekiyor. Tourismo hem şehirler arası hem de turizm segmenti için 41 koltuktan 54 koltuğa varan kapasitesiyle verimli ve ekonomik çözümler sunmaya devam ediyor.

Mercedes-Benz Travego: Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretilen ve 2018 yılında yenilenen, Türkiye şehirler arası otobüs pazarının amiral gemisi Mercedes-Benz Travego; aerodinamik tasarımı ile yakıt tasarrufu ve verimliliğe katkı sağlıyor. 2 akslı, 13 metre uzunluğunda olan Travego 16 SHD (2+1); 41 yolcu kapasiteli ve 335 kW gücünde, Euro 6 normuna uygun 6 silindirli dik motora sahip.

Mercedes-Benz Conecto: 2016 yılında yenilenen Mercedes-Benz Conecto, Euro 6 motoru, reküperasyon modülü ve ileri teknolojisi ile yakıt ekonomisinde sınıfının standartlarını belirliyor. Alçak tabanlı bir otobüs olan Conecto’da körüklü ve solo olmak üzere iki farklı kasa tipi ile Doğalgaz ve Dizel motor seçenekleri bulunuyor.