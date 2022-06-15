Türkiye Lojistikte Dünya'da Önemli Rol Üstlenecek

Türk lojistik sektörünün rekabet gücünü artırmak için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından açıklanan 2023 yılı hedefleri doğrultusunda ihracat hedefi 228 milyar dolar, 2053 yılı için ise 1 trilyon dolar olarak belirlendi. Bu kapsamda, sektör büyüklüğü 500-600 milyar TL’ye ulaşan Türkiye’ye Avrupa ve Uzak Doğu’dan ilgi büyük.

YABANCI YATIRIMCILARA YÖNELİK POLİTİKALAR OLUŞTURULMALI

Doğruer, “Her ne kadar bazı uluslararası firmaların ülkemizdeki yatırımlarını iptal ettiği söylense de yurt dışından çok sayıda firma her geçen gün ülkemize yatırım yapıyor. Üzülerek takip ediyoruz ki, bu yatırımlarda kullanılması gereken muafiyetler ve teşviklerden tam olarak yararlanılamıyor. Özellikle, son dönemlerde Uzak Doğu Ülkeleri’nin ilgisi artış göstermeye devam ediyor. Ülkemize olan yatırım eğilimini hızlandırmak adına, yabancı yatırımcıların doğru bilgilere daha kolay ulaşmasını sağlamaya yönelik politikalar oluşturulması gerektiğine inanıyorum. Bu bağlamda, biz de firma olarak bu faaliyetleri destekleyecek bir yabancı yatırımcılar departmanı kurduk. İlgili departman mevcut veya potansiyel yatırımcılara gerekli uygulamalar konusunda yol gösterici olacak” diye konuştu.

HEDEFİMİZ AMERİKA’DA LOJİSTİK DEPOLAMA ALANI KURMAK

Lojistik sektöründe yeni fırsatların kendini göstermeye başladığına dikkat çeken Doğruer Lojistik Yönetim Kurulu Üyesi Uğuray Doğruer, “Son dönemlerde, gerek imalat ve ihracat ağırlıklı ekonomi programlarımız gerek Lojistik Master Planlarımız gerekse sanayi hamleleri ve teşvik uygulamaları sektör için önemli adımlar arasında yer alıyor. Ülkemizin coğrafi ve siyasi konumu da düşünülürse dünyada önemli ülkeler arasında yer alıyoruz. Bu noktada, ülkemize de önemli bir talep oluşmuş durumda. Biz de, ülkemizin belirlediği bu kilit rol doğrultusunda 2025 hedeflerimize yenilerini ekledik. Bu anlamda, Ankara havalimanına ek olarak İstanbul Havalimanı’nda da lojistik deposu kuran ilk gümrük müşavirliği firması olma hedefimiz var. Ayrıca, yine orta vadeli 2025 hedefimizde de Amerika’da lojistik ve Çin’de bir ofis kurma hedefimiz mevcut” dedi.