TÜRKİYE İÇİN TARİHİ BİR GÜN DAHA

HOPA-Türkiye’den Çin’e gidecek ilk ihracat treni bugün İstanbul’dan yola çıktı. Marmaray’dan geçerek Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı ve Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor üzerinden Çin’e ulaşacak tren, 8.693 km yol alıp, 2 Kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü Çin'e 12 günde ulaştıracak.

İlk kez Çin’den yola çıkan ve ülkemizin öncülüğünü yaptığı Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor ve Marmaray üzerinden Kasım 2019’da Avrupa’ya, Prag şehrine ulaşan transit tren sonrasında Çin ile Türkiye ve Avrupa hattında başarıyla toplam 10 blok tren işletilmişti. Bu kez ihraç yükü taşıyan ilk tren Türkiye’den Çin’e hareket ediyor.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “Ülkemiz Doğu ile Batı arasında bağlantısallığın geliştirilmesini ve bölgesinde merkezi konumunun pekiştirilmesini teminen ulaştırma alanında gerekli adımları atmaya devam edecektir” denildi..