Türkiye-Azerbaycan Ticaretinde “ Transit Kota ve Ücretleri” Sorununun Çözümünde Önemli Adım!

Toplantı, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat OKTAY, Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Ali ESEDOV ve Sayın Bakanımız Ruhsar PEKCAN’ın teşrifleri, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Sayın Mikayıl CABBAROV, konuk bakanlar ve Azerbaycan’da iş yapan önde gelen iş dünyası temsilcilerimizin iştirakiyle gerçekleşti.

Ülkemizin 2023 ve 2035 yılına yönelik ihracat ve kalkınma hedeflerinin parçası olan “Hazar Koridoru”nun kilit ülkesi Azerbaycan üzerinden transit olarak gerçekleştirilen karayolu yük taşımalarına uygulanan kısıtlamaların yarattığı engellerin Türkiye-Azerbaycan karşılıklı ticaretinin gelişimine verdiği zararlar, UND’nin lojistik sektörü adına davetli olduğu özel toplantıda en üst düzeyde gündeme getirildi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun organizasyonunda, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay’ın başkanlığında gerçekleştirilen Yuvarlak Masa Toplantısında, Azerbaycan üzeri transit geçişte Türk taşımacıların karşılaştığı ciddi sıkıntılar, Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Ali Esedov ve Azerbaycan Ekonomi Bakanı Sayın Mikayıl Cabbarov’un dahil olduğu üst düzey Azerbaycan heyetin huzurunda, UND tarafından bir kez daha tüm detaylarıyla dile getirildi.

Transitte Sorunlar Çözülerek Lojistik Maliyetler Düşürülmeli

Türkiye Lojistik Sektörünü temsilen toplantıya katılan UND adına Genel Koordinatör Nejla Albayrak tarafından gerçekleştirilen sunumda, Azerbaycan üzerinden Orta Asya’ya gerçekleştirilen ticarette “Azerbaycan’da Türk taşımacılara uygulanan ikili/transit geçiş belgesi kota kısıtlamaları ve vergilerden kaynaklanan yüksek güzergah maliyetleri, Hazar geçişlerinde Ro-Ro taşımalarından yaşanan düzensizlik, kapasite ve yüksek fiyat sorunlarının, Hazar Denizinin ve ülkemizin Azerbaycan ile birlikte dâhil bulunduğu Orta Koridor güzergahının ticaret erbabı ve taşımacılarımız tarafından tercih edilmesini ve dolayısıyla gelişimini engellediği” güncel rakamlarla açıklandı.

“Özellikle, pandemi sonrası bölgeye yönelik ticaretimizdeki artışın mevcut kota sistemiyle sürdürülebilir olmayacağının” vurgulandığı sunumunda UND Genel Koordinatörü Nejla Albayrak, “dost ve kardeş ülkemiz Azerbaycan ile karayolu taşımacılığı alanındaki ilişkilerimizde nihai hedefimizin “transit taşımalarda tam serbestleşme” olduğunun, bu hedef gerçekleşene kadar ise, Azerbaycan ve diğer Türk Cumhuriyetlerine yönelik ticaretimizin maliyet-etkin şekilde taşınabilmesi için, gerekli asgari kota artışının sağlanması gerektiğini” belirtti.

Nahcivan Koridoru, Türkiye ve Bölge İçin Önemli

Türkiye ve Azerbaycan ticaretinin gelişimi için yepyeni bir pencere açan Nahcivan Ulaştırma Koridoru’na taşımacılarımız tarafından büyük önem addedildiğini ifade eden UND, Türkiye ile Azerbaycan’ı doğrudan karayoluyla buluşturması ve işlerliğinin sağlanması halinde, Orta Asya Bölgesinin gelişimine önemli katkılar sağlayacağını da sunumunda aktardı.