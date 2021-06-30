Türk, Türk'e bunu yapar mı! 3 Milyar Dolarlık kayıp!

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), Türkiye'den Orta Asya'ya yapılan ihracat taşımalarında Kazakistan'ın geçiş belgesi vermeyerek yıllık 26 bin taşımanın ve 3 milyar dolarlık ihracatın bu nedenle yapılamadığını belirtti.

UND Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Şener ve Fırat Başbilen, 28 Haziran’da Ankara’ya giderek Kazakistan konsolosluğu önüne siyah çelenk bırakıp ihracat ürünlerinin önünde set kurarak, taşımaları engelleyen Kazakistan’ı protesto etti.

Yaptıkları yazılı açıklamada Kazakistan'ın karadan geçiş belgesi vermek yerine gemi ile gelme şartı koyduğunu belirten UND, "Kazakistan, Türk araçlarına verdiği kısıtlı miktardaki Transit geçiş izin belgesini de Rusya üzerinden karayolu ile değil yaklaşık 3.500 dolar daha maliyetli olan Azerbaycan üzerinden RO-RO ile geçiş şartına bağlamaktadır.Yükselen lojistik maliyet sebebiyle Türk ürünlerin ihracat şansı azalmaktadır" dedi.

2021 yılı Ocak-Mayıs döneminde, Türk taşımacılarının Kazakistan’a 3 bin 701 adet, Kazak taşımacıları ise bin 189 adet taşıma yaptığına değinen UND, "Bu rakamlara göre Türk nakliyeciler araçları için geçiş izin belgesi alabilmek amacıyla ellerindeki işleri Kazak taşımacılara vererek Türk tarafının anlaşmada kabul ettiği taahhüdü fazlasıyla yerine getirerek ilk 6 ay için 4.000 adet değil, 4.750 adet ikili geçiş belgesi almaya hak kazanmıştır" diye ekledi.