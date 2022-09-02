Türk Tırları Kuzey Osetya'da Günlerce Bekletiliyor

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş nedeniyle uluslararası karayolu taşımacılığında ciddi sorunlar yaşanıyor. Türk tır şoförlerinin Rusya ile Gürcistan arasındaki Viladivkaz Sınır Kapısı'nda 25 gündür bekletilmesine Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek’te tepki gösterdi. Sarp Sınır Kapısı'nın Avrupa’dan Türkiye üzerinden 13 Asya ülkesine giriş kapısı olduğunu hatırlatan Başkan Akyürek, Hopa'nın ihracat ve ithalat için önemli bir sınır kapısı olduğunu hatırlattı.

Akyürek, "Rusya’nın Kuzey Osetya bölgesinin başkenti olan ve Gürcistan'a 320 kilometre mesafede bulunan Viladivkaz bölgesinde yaptığımız çalışmalar neticesinde; Rusya'dan Türkiye dönüş yolundaki Viladivkaz bölgesinde Türk tırlarına keyfi uygulamalar yapılarak şoförlerin günlerce bekletildiğini öğrendik. 20-25 güne uzanan beklemeler şoförleri bıktırmış durumda. Bu bölgede oluşan mafya-polis ağı devreye girerek 300-500 dolar karşılığında ara yollardan Gürcistan'a geçiş sağlıyor. Bu parayı vermeyenler ise Viladivkaz Sınır Kapısı'nda günlerce bekletiliyor." Yaşanan sürecin nakliyatçıları, şoförleri ve ürün bekleyen sanayicileri olumsuz etkilediğini vurgulayan Akyürek, "Rusya'da bulunan büyükelçiliğimiz. Dışişleri Bakanlığı ve konunun muhataplarını göreve çağırıyorum. Hopa Ticaret Odası olarak konunun takipçisi olacağız" dedi.