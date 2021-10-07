Türk tersaneciliğinde bir ilk: Saha öncesi uygulamalı eğitim

Uygulamalı Eğitim Sahası hakkında konuşan Kaptanoğlu-Desan Tersanesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Bahadır Demirağ, “Şirketimiz iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili konularda yasal zorunlulukların ötesinde yatırım yaparak bu konuya azami önem göstermektedir. Uygulamalı Eğitim Sahası’nın yaygın ve etkili kullanımı ile de İş sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerini soyut teorik bilgilendirme olarak değil, uygulamalı olarak tecrübe edilmesini istedik. Böylece çalışanlarımız ve çalışan adaylarımız iş sağlığı ve iş güvenliği adımlarını deneyimleyerek ve tecrübe ederek öğrenecekler” diye konuştu.

Kaptanoğlu-Desan Tersanesi Türk tersaneciliğinde bir ilke daha imza atarak, saha öncesi uygulamalı eğitimini hayata geçirdi. 7 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilen tanıtım toplantısıyla kapılarını açan Uygulamalı Eğitim Salonu’nda bugüne kadar teorik olarak verilen iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimleri uygulamalı hale getirildi.

Uygulamalı Eğitim Salonu ile Kaptanoğlu Desan Tersanesi’nde ilk defa işbaşı yapacak çalışanlar, tersane sahası, gemi, yüzer havuz, kapalı saha ve atölyelerde yapacakları çalışmalardan önce kullanacakları tüm ekipmanlarını tanıyacak ve deneyimleyebilecek, hali hazırda tersanede çalışmaya devam eden çalışanlar ise periyodik olarak bu eğitimlere katılarak güncel iş sağlığı ve iş güvenliği uygulamalarını pekiştirip, tecrübe kazanacak.

10 ÜNİTEDE TÜM ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMANLARI DENEYİMLEYECEKLER

Tersanede kullanılan tüm araç, gereç ve ekipmanların bire bir kullanılabilmesine olanak sağlayan Uygulamalı Eğitim Salonu, 10 üniteden oluşuyor.

Kişisel koruyucu donanım istasyonunda, yapılacak işe ve ortama uygun kişisel koruyucu donanımları gören çalışanlar, doğru donanımın seçilmesini ve nasıl kullanılacağını öğreniyor.

Depo istasyonunda, tersanede kullanılan malzeme ve ekipmanların depolanmasını, kullanım öncesi ve sonrası kontrollerinin sağlanmasını, hasarlı ekipmanların tespit edilerek hurdaya ayrılmasını öğrenen çalışanlar, işe uygun ekipmanı seçmeyi bu istasyonda deneyimleyebiliyor.

Kimyasallarla güvenli çalışma istasyonunda, kimyasal maddelerin çalışma ortamında, kişiler üzerinde ve çevreye vereceği zararları öğrenen tersane çalışanları kimyasal maddelerin güvenlik bilgi formlarını, etiketlerini ve alınacak önlemleri tecrübe ediyor.

Gaz ve basınçlı sistemlerle güvenli çalışma istasyonunda çalışanlar, tersane ortamında basınçlı sistemlerle yapılacak çalışmaların neler olduğu, bu çalışmalar sırasında alınması gerekilen güvenlik önlemlerini, uyulması gerekilen kuralları öğreniyor.

Elektrikle güvenli çalışma istasyonunda, uygun elektrik panosu, fiş-priz sistemlerini, elektrik besleme ve topraklama kablolarının nasıl olması gerektiğini, elektrik renk kodlama sistemini ve kaçak akım koruma şalterlerinin çalışma prensiplerini öğrenen çalışanlar, etiketleme-kilitleme uygulamalarının nerede ve nasıl yapılması gerektiğini bu istasyonda deneyimleme şansını yakalıyor.

Tezgâhta güvenli çalışma istasyonu ile saha ve atölyelerde bulunan tezgâhlarda yapılacak çalışmaların iş sağlığı ve güvenliği önlemleri kapsamında yapılmasını, doğru alet ve ekipman kullanımını, taşıma ve kaldırma teknikleri öğreniliyor.

Kapalı alanda ve yüksek platformlarda güvenli çalışma istasyonunda, kapalı alanlarda yapılan çalışmalarda gaz ölçümü, aydınlatma, havalandırma, temizlik, çalışma türüne göre kapalı alana komşu bölgelerin kontrol edilmesi, kablo düzeni, boşlukların kapatılması uygulamalarının, kapalı alanda ve yüksekte yapılacak çalışmalarda alınması gerekli toplu ve kişisel korunma tedbirleri deneyimlenebiliyor.

İskele üzerinde güvenli çalışma ve merdiven kullanımı istasyonunda, iskele sistemlerinin kontrolleri, sabit merdivenlerin güvenlik kurallarını öğrenen tersane çalışanları işe göre uygun merdiven seçimlerini deneyimliyor.

Güvenli yük bağlama, kaldırma ve transfer istasyonunda çalışanlar, tersanede kaldırılacak yüklerin tonajına uygun ekipmanlarla ve tekniklerle taşınması için eğitim alıyorlar.

Teleskopik sepetli platform eğitim istasyonuyla personel yükseltmek amacıyla kullanılan sepetli platformların nasıl güvenli kullanılacağı, acil durumlarda yapılması gerekenler ve uyulması gerekilen kriterler çalışanlara aktarılıyor.