Türk Polisi Macaristan’da Türk Tır’larını Kaçak Göçmenlerden Koruyacak!

Türk ihracat yüklerini taşıyan nakliyeciler, kaçak göçmenlerin Sırbistan ve Macaristan gibi ülkelerde TIR’lara kaçak binmesi nedeniyle büyük zorluklar yaşıyor ve para cezalarıyla karşılaşıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sorunun çözümü ve yaşanan vakaların önüne geçmek için başlatılan “Dostluk Yolu Projesi” Kapsamında Macar Hudut Kapılarında Türk Polisinin görev yapmaya başladığını açıkladı.

UND’DEN BAKAN SOYLU’YA TEŞEKKÜR

Konuyla ilgili açıklama yapan UND (Uluslararası Nakliyeciler Derneği), bu gelişmenin sektör için büyük bir müjde olduğunu ifade ederek, “Sayın Bakanımız, uluslararası karayolu taşımacılarının en büyük sorunlarından biri olan ve firmalara büyük bir operasyon ve mali külfet getiren kaçak göçmen sorununa getirdiğiniz bu çözüm için sektörümüz adına minnetlerimizi sunuyoruz” dedi.

UND açıklamasında, bu karar ile uluslararası karayolu taşımacılığı faaliyeti gerçekleştiren ülkemiz TIR’larının taşımalarını sorunsuz gerçekleştirebileceklerinin altı çizilerek, kararın aynı zamanda ülkemizin ihracat hedeflerine daha hızlı ulaşması için önemli bir adım olduğu belirtildi.

UND tarafından verilen bilgiye göre; 2019 yılında “Sıla Yolu Projesi” kapsamında Sırbistan'ın sınır kapılarında Türk polisinin göreve başlaması ile birlikte, kaçak göçmenlerin ülkemiz TIR’larına binmesi engellendi. Birçok farklı konuda Türk araçlarına destek verildi ve bu sayede 50.000’den fazla Türk TIR'ı geçişlerini sorunsuz şekilde gerçekleştirdi.

Açıklamada “Proje kapsamında ilk etapta 25 Türk polisinin de ülkemizin Avrupa’ya ihracatında ana güzergâh olan Macaristan’ın Romanya ve Sırbistan sınır kapılarında da göreve başlamasıyla birlikte ülkemiz ihracatının sorunsuz taşınmasını teminen çok önemli bir işbirliğine imza atılmıştır” ifadesine yer verildi.