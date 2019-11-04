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Türk Loydu’ndan çifte zafer

Uluslarası Denizcilik Örgütü IMO’nun savunma sanayindeki benzeri sayılan INSA’nın (International Naval Safety Association) genel kurulu 15-16 Ekim 2019 tarihleri arasında Almanya’da gerçekleşti. NSCA (Naval Ship Classification Association) Uluslararası Askeri Gemi Klas Kuruluşları Birliği’nin 14 Ekim 2019 tarihinde Almanya’da gerçekleşen genel kurul toplantısında Türk Loydu bu dönem için başkan yardımcılığına, bir sonraki dönemde de başkanlık görevine seçildi.

Türk Loydu’ndan çifte zafer

Uluslarası Denizcilik Örgütü IMO’nun savunma sanayindeki benzeri sayılan INSA’nın (International Naval Safety Association) genel kurulu 15-16 Ekim 2019 tarihleri arasında Almanya’da gerçekleşti. NSCA (Naval Ship Classification Association) Uluslararası Askeri Gemi Klas Kuruluşları Birliği’nin 14 Ekim 2019 tarihinde Almanya’da gerçekleşen genel kurul toplantısında Türk Loydu bu dönem için başkan yardımcılığına, bir sonraki dönemde de başkanlık görevine seçildi.

04 Kasım 2019 Pazartesi 16:21
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Türk Loydu’ndan çifte zafer

Türk Loydu NSCA’nın (Uluslar Arası Askeri Gemi Klas Kuruluşları Birliği) Başkanı Oluyor

Uluslararası Askeri Gemi Klas Kuruluşları Birliği NSCA, NATO üyesi ülkelerin, askeri alanda çalışmalar yürüten klas kuruluşlarının koordinasyonunu sağlamak amacıyla 2001 yılında kurulan ve 2019 yılı itibarıyla Türk Loydu, ABS, DNV GL, LR‘nin de dahil olduğu yedi üyeden oluşmaktadır. Türk Loydu 2004’de katıldığı  NSCA’nın aktif bir üyesi olup çalışma gruplarına ve geliştirilen askeri gemi kurallarına önemli katkılar  sağlamakta. 

Türk Loydu adına; Türk Loydu A.Ş. Genel Müdürü Lütfü Savaşkan ve Kural Geliştirme ve Yasal Mevzuat Bölümü Müdürü Bekir Sıtkı Türkmen’in katıldığı NSCA Genel Kurulunda çevresel konulara NSCA’in hem birlik anlamında ve hem bireysel klas kuruluşları olarak katkıda bulunulması ve NSCA’in 2018 yılında INSA’ya sunduğu MARPOL ile ilgili yorumların genişletilmesi konuları görüşüldü.

Türk Loydu INSA (Internatıonal Naval Safety Assocıatıon/ Uluslar Arası Askeri Gemi Emniyeti Birliği) Konsey Üyeliğine Seçildi

Savunma sanayi gemilerindeki üstün başarısı ile dikkat çeken Türk Loydu heyeti Almanya’da gerçekleştirilen INSA genel kurul toplantısında performansı  ile tüm dikkatleri üstüne çekti.

Toplantıda; yönetim yapısının değiştirilmesi üzerine görüşmeler gerçekleştirilerek, genel olarak teknik komiteler vasıtasıyla NSC(Naval Ship Code), NSubC (Naval Submarine Code), ve gelecekte olası Naval Boat Code gibi diğer kodların nasıl geliştirileceği tartışıldı. IMO yapısı örneklenerek yeni bir yönetim yapısına geçilen INSA’da dönüşüm kararı oy birliği ile kabul edildi. Bu değişimle, tüm INSA üyelerinden oluşan bir meclis, bu meclisin idaresini yürüten bir konsey ve her teknik grubun teknik konularla ilgili ayrı bir yönetim komitesi belirlendi. Yapılan zorlu seçimlerde, Türk Loydu hem INSA’yı yönetecek olan kritik öneme sahip konseyde yer alabilen dört kuruluştan biri olup hem de çalışma gruplarında aktif görevler alarak başarılı duruşu ile dikkat çekti.

Bugüne kadar Türk Loydu teknik ekibi çalışma gruplarında devam ettirmiş olduğu ağırlıklı stabilite, yangın ve çevre çalışma gruplarında gösterdiği yüksek performansını gelecek dönemlerde daha çeşitli çalışma gruplarında da sunmaya devam ederek, hem ülkemizin hem NATO’nun kurallarına katkı sağlayacak.

Türk Loydu’nun 2012 yılından itibaren üyesi olduğu International Naval Safety Association (INSA, Uluslararası Askeri Gemi Emniyeti Birliği), NATO’nun 2004-2007 yılları arasında yaptığı çalışmaların devamını sağlamak amacıyla 2008 yılında kurulan bir birliktir. Askeri gemilerin emniyetinin sağlanması için uluslararası bir kod olan Naval Ship Code’un geliştirilmesini kurulduğu tarihten itibaren bir görev olarak üstlenen INSA, şu an Türk Loydu’nun arasında olduğu yedi klas kuruluşu  ve 13 ülkenin donanmasından (Arjantin, Avustralya, Kanada, Danimarka, Almanya, Italya, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Singapur, Güney Afrika, İsveç ve Birleşik Krallık) oluşmaktadır. INSA, askeri su üstü gemilerindeki çalışmalarını 2013 yılından itibaren benzer bir şekilde denizaltı kodunun geliştirilmesini sürdürmekte olup, son yıllarda askeri gemi kaynaklı kirliliğin önlenmesi ile ilgili çalışmalarını hızlandırmıştır.Türk Loydu bir dönem idari komitesinde görev aldığı INSA’nın yıllık toplantılarına katılım sağlamakla birlikte INSA bünyesinde oluşturulan farklı alanlardaki çalışma gruplarına destek vermektedir.

Son Güncelleme: 04.11.2019 16:27
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