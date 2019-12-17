Türk Loydu ile Havelsan arasında siber iş birliği

Türk Loydu ve Havelsan faaliyet gösterdikleri; denizcililik, endüstri, belgelendirme alanında eğitim hizmetleri, danışmanlık, kural geliştirme, siber güvenlik, dijitalleşme, AR-GE inovasyon faaliyetleri kapsamında olası iş birliği konularında; standart tanımlama, siber güvenlik ürün ve hizmetleri sağlanması için çalışacaklar.

Yaşamın her alanında kullanılan bilişim teknolojileri güvenlik problemlerini beraberinde getirmektedir. Güvenlik sorunlarının aşılmasında önemli rol oynayan siber güvenlik sistemleri bilgi güvenliğini sağlamada kritik öneme sahiptir. İmzalanan iş birliği çerçevesinde Türk Loydu ve Havelsan uzmanları Siber Güvenlik teknolojilerinin geliştirilmesi için güç birliği yapacak ve birçok alanda ürün ve çözümler geliştirecekler.

İmzalanan işbirliği protokolü sonrası açıklama yapan Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu ‘’Bilgi güvenliğinin çok önem kazandığı günümüzde siber güvenlik konusunda gerekli tedbirlerin alınması çok kritiktir. Ülkemizin önemli milli kuruluşlarından olan Türk Loydu ve Havelsan arasında gerçekleştirilen protokol ile hem iki kurum arasındaki işbirliği pekiştirildi hem de siber güvenlik alanında Türk Loydu müşterilerine yönelik hizmetler geliştirilmesi ve projeler yürütülmesi açısından önemli bir adım atılmış oldu. Havelsan ile Siber Güvenlik konusunda birçok başarılı proje gerçekleştireceğimize inanıyoruz. “ dedi.