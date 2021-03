TTS Lojistik, Güçlü Filo İçin Tek Tercihimiz Tırsan Dedi

Treyler sektörünün 44 yıldır güvenilir lideri Tırsan, Covid -19’a karşı tüm güvenlik önlemlerini alarak, lojistik sektörünün öncü firmalarından TTS Lojistik’e 14 adet Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus T.SCS X+ treyler siparişinin ilk 7 adedini teslim etti. Müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği en geniş ürün gamıyla lojistik firmalarının ilk tercihi olmaya devam eden Tırsan’ın Samandıra loksayonunda Emekçi Kadınlar Günü 8 Mart’ta yapılan teslimat törenine; Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Üyesi Ayşenur Nuhoğlu ve TTS Lojistik Yönetim Kurulu Üyesi Şahver Demirel katılım gösterdi. Teslimat töreninde açıklamalarda bulunan Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Üyesi Ayşenur

TTS Lojistik Yönetim Kurulu Üyesi Şahver Demirel de teslimat töreninde bir konuşma yaparak, “TTS Lojistik olarak, tecrübeli ekibimiz, geniş yetkin acente ağımız ve sahip olduğumuz geniş araç filomuz ile sonuç odaklı, yurt içi ve yurt dışı ihtiyaçlarına uygun bir şekilde müşterilerimizin beklentilerini karşılıyoruz. Firmamız, İtalya, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, İngiltere, İspanya ve İsviçre gibi Avrupa ülkelerine; kimyasal, ilaç ve ilaç hammaddesi, tekstil,

havalandırma sistemleri, makine ve yedek parça taşımacılığı hizmeti vermektedir. Bu doğrultuda müşterilerimize kaliteli ve hızlı hizmet vermek adına filomuzu yine en kaliteli ve sağlam şekilde

üretilen Tırsan araçlarıyla güçlendirdik. Filomuzda şu anda 40 adet Tırsan marka araç bulunmaktadır, hedefimiz iki yıl içerisinde bu sayıyı 80’in üzerinde çıkarmak “ açıklamalarında bulundu.

Tırsan araçlarının sağlamlığına dikkat çeken Demirel, “Filomuzda bulunan her bir Tırsan aracının sağlam yapısı ile ürünlerin taşınmasındaki yüksek güvenliği garanti altına alıyor ve araçların çatı

kaldırma özelliği sayesinde operasyonlarımızda zaman tasarrufu sağlıyoruz. Ayrıca araçların pas yürümezliğe karşı 10 yıl garantili şasisi ile bakım maliyetlerimizi de aşağıya çekiyoruz. Öteyandan, Tırsan’ın sahip olduğu geniş servis ağı ile hem yurt içinde hem de yurt dışında vermiş olduğu hızlı hizmetlerden çok memnunuz” ifadelerini kullandı.

Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus T.SCS X+ Özellikleri Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus, patentli K Fix sistemi sayesinde, yüklerin en güvenli şekilde taşınmasını sağlıyor. Televre üzerindeki her biri 2,5 ton kapasiteli toplam 236 adet yük bağlama noktası sayesinde, 500’den fazla yükleme kombinasyonu sunan Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus, üst yapısı ve perdeleri Code XL sertifikasına sahiptir. Ayrı ca uluslararası taşımacılığa uygun Gümrük Mevzuatına tam uyumludur. Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus, sahip olduğu seviyeli çatı kaldırma sistemi sayesinde; 2.800, 2.850, 2.950 ve 3.000 mm iç net opsiyonları ile maksimum yükleme imkânı sunuyor ve yükleme esnasında 500 mm ekstra kaldır ma özelliği ile operasyonel hız ve verimlilik avantajı sağlıyor. Ayrıca, 7,200 kg forklift aks yüküne dayanımlı taban özelliği ile Tenteli Perdeli Maxima Plus, şasi ve çelik aksamlarının çinko trielektron metoduna göre kataforez (KTL) kaplamalı oluşu saye sindeürünleri 10 yıl pas yürümezlik garantisi altına alıyor.