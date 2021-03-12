banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Kritik maç: Başakşehir-Beşiktaş
Kritik maç: Başakşehir-Beşiktaş
Konsolosluktan Rus geleneksel çalgılarıyla İstiklal Marşı sürprizi
Konsolosluktan Rus geleneksel çalgılarıyla İstiklal Marşı sürprizi
2021’e Damga Vuracak 5 E-ticaret Trendi
2021’e Damga Vuracak 5 E-ticaret Trendi
Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı
Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı

TTS Lojistik, Güçlü Filo İçin Tek Tercihimiz Tırsan Dedi

Nuhoğlu, “TTS Lojistik ile dört yıldan beri devam eden başarılı iş birliğimizi, 14 adet yeni Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus aracıyla devam ettirmekten mutluluk duyuyoruz. Tüm araçlarımız, müşterilerimizin rekabet gücünü artırmak için en ince ayrıntısına kadar tasarlanmış ve ödüllü Ar - Ge merkezimizde test edilerek en kaliteli şekilde üretilmiştir. Teslimatını yaptığımız Maxima Plus araçlarımız, TTS Lojistik’in hem Avrupa hem de yurt içi hizmetlerinde güvenle kullanacakları şekilde Gümrük Mevzuatına uygundur. Araçta bulunan yükleme amaçlı çatı kaldırma sistemi ile müşterimiz operasyonlarında esneklik gerektiren yükleri, daha kolay ve hızlı şekilde yükleyebilecektir. Bunun yanı sıra araç, sahip olduğu sürüş amaçlı çatı kaldırma özelliğiyle farklı ülkelerin regülasyonlarına uyum sağlarken, aynı zamanda yüksek kapasitede yük taşımalarına da imkan sağlamaktadır. Ayrıca araçta bulunan dingil kaldırma özelliği ile müşterimiz, lastik maliyetlerini de minimum seviyeye indirebilecektir. Önümüzdeki yıllarda da TTS Lojistik’in çözüm ortağı olmaya devam edeceğiz” dedi. İki Sene İçerisinde Filomuzd aki Tırsan Araç Sayısını 80’e Çıkaracağız

Lojistik 12.03.2021, 15:49
3
TTS Lojistik, Güçlü Filo İçin Tek Tercihimiz Tırsan Dedi

Treyler sektörünün 44 yıldır güvenilir lideri Tırsan, Covid -19’a karşı tüm güvenlik önlemlerini alarak, lojistik sektörünün öncü firmalarından TTS Lojistik’e 14 adet Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus T.SCS X+ treyler siparişinin ilk 7 adedini teslim etti. Müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği en geniş ürün gamıyla lojistik firmalarının ilk tercihi olmaya devam eden Tırsan’ın Samandıra loksayonunda Emekçi Kadınlar Günü 8 Mart’ta yapılan teslimat törenine; Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Üyesi Ayşenur Nuhoğlu ve TTS Lojistik Yönetim Kurulu Üyesi Şahver Demirel katılım gösterdi. Teslimat töreninde açıklamalarda bulunan Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Üyesi Ayşenur

TTS Lojistik Yönetim Kurulu Üyesi Şahver Demirel de teslimat töreninde bir konuşma yaparak, “TTS Lojistik olarak, tecrübeli ekibimiz, geniş yetkin acente ağımız ve sahip olduğumuz geniş araç filomuz ile sonuç odaklı, yurt içi ve yurt dışı ihtiyaçlarına uygun bir şekilde müşterilerimizin beklentilerini karşılıyoruz. Firmamız, İtalya, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, İngiltere, İspanya ve İsviçre gibi Avrupa ülkelerine; kimyasal, ilaç ve ilaç hammaddesi, tekstil,

havalandırma sistemleri, makine ve yedek parça taşımacılığı hizmeti vermektedir. Bu doğrultuda müşterilerimize kaliteli ve hızlı hizmet vermek adına filomuzu yine en kaliteli ve sağlam şekilde

üretilen Tırsan araçlarıyla güçlendirdik. Filomuzda şu anda 40 adet Tırsan marka araç bulunmaktadır, hedefimiz iki yıl içerisinde bu sayıyı 80’in üzerinde çıkarmak “ açıklamalarında bulundu.

Tırsan araçlarının sağlamlığına dikkat çeken Demirel, “Filomuzda bulunan her bir Tırsan aracının sağlam yapısı ile ürünlerin taşınmasındaki yüksek güvenliği garanti altına alıyor ve araçların çatı

kaldırma özelliği sayesinde operasyonlarımızda zaman tasarrufu sağlıyoruz. Ayrıca araçların pas yürümezliğe karşı 10 yıl garantili şasisi ile bakım maliyetlerimizi de aşağıya çekiyoruz. Öteyandan, Tırsan’ın sahip olduğu geniş servis ağı ile hem yurt içinde hem de yurt dışında vermiş olduğu hızlı hizmetlerden çok memnunuz” ifadelerini kullandı.

Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus T.SCS X+ Özellikleri Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus, patentli K Fix sistemi sayesinde, yüklerin en güvenli şekilde taşınmasını sağlıyor. Televre üzerindeki her biri 2,5 ton kapasiteli toplam 236 adet yük bağlama noktası sayesinde, 500’den fazla yükleme kombinasyonu sunan Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus, üst yapısı ve perdeleri Code XL sertifikasına sahiptir. Ayrı ca uluslararası taşımacılığa uygun Gümrük Mevzuatına tam uyumludur. Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus, sahip olduğu seviyeli çatı kaldırma sistemi sayesinde; 2.800, 2.850, 2.950 ve 3.000 mm iç net opsiyonları ile maksimum yükleme imkânı sunuyor ve yükleme esnasında 500 mm ekstra kaldır ma özelliği ile operasyonel hız ve verimlilik avantajı sağlıyor. Ayrıca, 7,200 kg forklift aks yüküne dayanımlı taban özelliği ile Tenteli Perdeli Maxima Plus, şasi ve çelik aksamlarının çinko trielektron metoduna göre kataforez (KTL) kaplamalı oluşu saye sindeürünleri 10 yıl pas yürümezlik garantisi altına alıyor.

Yorumlar (0)
banner422
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 27 60
2. Galatasaray 28 58
3. Fenerbahçe 28 58
4. Trabzonspor 28 51
5. Alanyaspor 28 46
6. Hatayspor 28 46
7. Gaziantep FK 28 43
8. Karagümrük 28 41
9. Göztepe 28 39
10. Antalyaspor 28 36
11. Sivasspor 27 34
12. Konyaspor 27 32
13. Malatyaspor 28 31
14. Kayserispor 27 31
15. Kasımpaşa 28 30
16. Başakşehir 28 29
17. Rizespor 27 28
18. Ankaragücü 27 26
19. Erzurumspor 28 26
20. Denizlispor 27 24
21. Gençlerbirliği 27 21
Takımlar O P
1. Giresunspor 25 53
2. Samsunspor 25 50
3. İstanbulspor 25 47
4. Adana Demirspor 25 45
5. Altınordu 25 45
6. Altay 25 44
7. Tuzlaspor 25 41
8. Ankara Keçiörengücü 25 40
9. Bursaspor 25 34
10. Ümraniye 25 34
11. Bandırmaspor 25 32
12. Boluspor 25 29
13. Adanaspor 25 27
14. Menemenspor 25 27
15. Balıkesirspor 25 26
16. Akhisar Bld.Spor 25 22
17. Ankaraspor 25 16
18. Eskişehirspor 25 7
Takımlar O P
1. Man City 29 68
2. M. United 28 54
3. Leicester City 28 53
4. Chelsea 28 50
5. West Ham 27 48
6. Everton 27 46
7. Tottenham 27 45
8. Liverpool 28 43
9. Aston Villa 26 40
10. Arsenal 27 38
11. Leeds United 27 35
12. Wolverhampton 28 35
13. Crystal Palace 28 34
14. Southampton 28 33
15. Burnley 28 30
16. Newcastle 27 27
17. Brighton 27 26
18. Fulham 28 26
19. West Bromwich 28 18
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 26 62
2. Barcelona 26 56
3. Real Madrid 26 54
4. Sevilla 25 48
5. Real Sociedad 26 45
6. Real Betis 26 42
7. Villarreal 26 37
8. Athletic Bilbao 26 33
9. Celta de Vigo 26 33
10. Granada 26 33
11. Levante 26 32
12. Valencia 26 30
13. Osasuna 26 28
14. Cádiz 26 28
15. Getafe 26 27
16. Real Valladolid 26 25
17. Elche 25 24
18. Eibar 26 22
19. Deportivo Alaves 26 22
20. Huesca 26 20