Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
kapalı
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK ETKİNLİKLER İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN 2019 EKOVİTRİN 2018
BİST
103431
ALTIN
271.179
DOLAR
5.7716
STERLİN
7.4321
EURO
6.3714

TTS Lojistik, filosuna 10 adet Kässbohrer K.SWAU C+ Swap Body

Türkiye’den Avrupa’ya taşımacılık yapan TTS Lojistik, filosuna 10 adet Kässbohrer K.SWAU C+ Swap Body aracı kattı.

TTS Lojistik, filosuna 10 adet Kässbohrer K.SWAU C+ Swap Body

Türkiye’den Avrupa’ya taşımacılık yapan TTS Lojistik, filosuna 10 adet Kässbohrer K.SWAU C+ Swap Body aracı kattı.

11 Kasım 2019 Pazartesi 16:49
1239 Okunma
TTS Lojistik, filosuna 10 adet Kässbohrer K.SWAU C+ Swap Body


Güvenilir lider Tırsan, ödüllü Ar-Ge merkezinde geliştirdiği kaliteli ve son teknolojiyle donatılan geniş ürün gamıyla, lojistik firmalarının ilk tercihi olmayı sürdürüyor. Uluslararası karayolu taşımacılığı alanındaki yatırımlarını hızlandıran TTS Lojistik, filosunu 10 adet Kässbohrer K. SWAU C+ Swap Body aracı ile güçlendirdi. Tırsan’ın Samandıra lokasyonunda gerçekleştirilen teslimat törenine; Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, TTS Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ferhan Demirel, TTS Lojistik CFO’su Şahver Demirel, TTS Lojistik Operasyon Müdürü Hakan Çil, TTS Lojistik Satış Müdürü Halil Şahbazoğlu, Tırsan Treyler Satış Koordinatörü Ertuğrul Erkoç ve Tırsan Treyler Satış Yöneticisi Akgün Nuhoğlu katıldı.

“Kaliteli Ürünlerimiz ve Geniş Satış Sonrası Hizmetlerimizle Müşterilerimizin Hep Yanındayız”
Teslimat töreninde açıklamalarda bulunan Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, “Tırsan olarak 55’den fazla ülkedeki müşterilerimize hizmet veriyor, Ar-Ge merkezimizde geliştirilen yüksek kaliteli ve son teknoloji ile donatılmış ürünlerimiz ile onların rekabet gücünü artıracak çözümler sunuyoruz. Sahip olduğumuz geniş satış sonrası hizmetlerimizle müşterilerimizi operasyon süreçlerinde de yalnız bırakmıyoruz. Filo yatırımında tercihini Tırsan kalitesinden yana kullanan TTS Lojistik’i en kaliteli araçlarımız ve geniş satış sonrası servis ağımızdaki hizmetler ile desteklemeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.


“Tırsan, Kalitesi ve Sunduğu Avantajlar ile Filomuz İçin En Doğru Tercih”
TTS Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ferhan Demirel de teslimat törenindeki konuşmasında şunları ifade etti: “TTS Lojistik olarak Türkiye’den İtalya, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, İngiltere, İspanya ve İsviçre gibi Avrupa ülkelerine taşımacılık yapıyoruz. Özellikle kimyasal, ilaç ve ilaç hammaddesi, tekstil, havalandırma sistemleri, makine ve yedek parça taşımacılığında iddialıyız. Firma olarak bu yıl uluslararası karayolu yük taşımacılığında büyümemizi hızlandırıyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda filomuzu güçlendirme kararı aldık ve her zaman olduğu gibi tercihimizi Tırsan'dan yana kullanmaya karar verdik. Çünkü Tırsan, son teknolojiye sahip kaliteli ürünleriyle filomuzun verimliliğini artırıyor ve operasyonel işlerimizi kolaylaştırıyor. Son yatırımımız ile filomuzdaki Tırsan araç sayısı 30’a yükseldi. Kaliteli araçlarının yanı sıra Tırsan'ın sahip olduğu geniş satış sonrası servis ağı ve kaliteli hizmetleri de Tırsan’ı tercih etmemizde önemli rol oynadı. Bu başarılı iş birliğimizin ileriki yıllarda da devam edeceğine inancımız tam” dedi.


Kässbohrer K.SWAU C+ Swap Body Araç Özellikleri
Kässbohrer'in Avrupa’nın en hafif Swap Body’sinin de dahil olduğu Swap Body ailesinin üçüncü ürünü olan K.SWAU C+ aracı, ekonomik ve çevreye duyarlı intermodal taşımacılık için özel olarak tasarlanmıştır.
K.SWAU C+, C45 ve C64 arasında taşıma kodu verebilmektedir ve 34 euro palet kapasitesine sahiptir. Ayrıca araç, 5.800 kg'lık boş ağırlığı, 2.850 mm’lik yüksek iç neti, 195 mm’lik düşük şasi yüksekliği ve C64 yükseklik kodu ile
operasyonel işlerde maksimum verimlilik sağlamaktadır.


K-Fix Yük Güvenlik Sistemi ile donatılan K.SWAU C+, 8 adet palet tutucu, özel her biri 2,5 ton kapasiteli 98 yük farklı bağlama noktası ve 16x2 yük bağlama halkası ile donatılmıştır. Ayrıca K.SWAU C+, 5.460 kg’ya kadar taban dayanımına sahiptir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
IVECO Otomotiv’den Stralis çekici teslimatları
IVECO Otomotiv’den Stralis çekici teslimatları
Mercedes-Benz Türk, 25 adetlik Mercedes-Benz Actros teslimatı gerçekleştirdi
Mercedes-Benz Türk, 25 adetlik Mercedes-Benz Actros teslimatı gerçekleştirdi
TÜRKLİM, limancılık sektörü raporunu yayınlandı
TÜRKLİM, limancılık sektörü raporunu yayınlandı

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim