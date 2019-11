TTS Lojistik, filosuna 10 adet Kässbohrer K.SWAU C+ Swap Body

Güvenilir lider Tırsan, ödüllü Ar-Ge merkezinde geliştirdiği kaliteli ve son teknolojiyle donatılan geniş ürün gamıyla, lojistik firmalarının ilk tercihi olmayı sürdürüyor. Uluslararası karayolu taşımacılığı alanındaki yatırımlarını hızlandıran TTS Lojistik, filosunu 10 adet Kässbohrer K. SWAU C+ Swap Body aracı ile güçlendirdi. Tırsan’ın Samandıra lokasyonunda gerçekleştirilen teslimat törenine; Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, TTS Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ferhan Demirel, TTS Lojistik CFO’su Şahver Demirel, TTS Lojistik Operasyon Müdürü Hakan Çil, TTS Lojistik Satış Müdürü Halil Şahbazoğlu, Tırsan Treyler Satış Koordinatörü Ertuğrul Erkoç ve Tırsan Treyler Satış Yöneticisi Akgün Nuhoğlu katıldı.

“Kaliteli Ürünlerimiz ve Geniş Satış Sonrası Hizmetlerimizle Müşterilerimizin Hep Yanındayız”

Teslimat töreninde açıklamalarda bulunan Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, “Tırsan olarak 55’den fazla ülkedeki müşterilerimize hizmet veriyor, Ar-Ge merkezimizde geliştirilen yüksek kaliteli ve son teknoloji ile donatılmış ürünlerimiz ile onların rekabet gücünü artıracak çözümler sunuyoruz. Sahip olduğumuz geniş satış sonrası hizmetlerimizle müşterilerimizi operasyon süreçlerinde de yalnız bırakmıyoruz. Filo yatırımında tercihini Tırsan kalitesinden yana kullanan TTS Lojistik’i en kaliteli araçlarımız ve geniş satış sonrası servis ağımızdaki hizmetler ile desteklemeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.



“Tırsan, Kalitesi ve Sunduğu Avantajlar ile Filomuz İçin En Doğru Tercih”

TTS Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ferhan Demirel de teslimat törenindeki konuşmasında şunları ifade etti: “TTS Lojistik olarak Türkiye’den İtalya, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, İngiltere, İspanya ve İsviçre gibi Avrupa ülkelerine taşımacılık yapıyoruz. Özellikle kimyasal, ilaç ve ilaç hammaddesi, tekstil, havalandırma sistemleri, makine ve yedek parça taşımacılığında iddialıyız. Firma olarak bu yıl uluslararası karayolu yük taşımacılığında büyümemizi hızlandırıyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda filomuzu güçlendirme kararı aldık ve her zaman olduğu gibi tercihimizi Tırsan'dan yana kullanmaya karar verdik. Çünkü Tırsan, son teknolojiye sahip kaliteli ürünleriyle filomuzun verimliliğini artırıyor ve operasyonel işlerimizi kolaylaştırıyor. Son yatırımımız ile filomuzdaki Tırsan araç sayısı 30’a yükseldi. Kaliteli araçlarının yanı sıra Tırsan'ın sahip olduğu geniş satış sonrası servis ağı ve kaliteli hizmetleri de Tırsan’ı tercih etmemizde önemli rol oynadı. Bu başarılı iş birliğimizin ileriki yıllarda da devam edeceğine inancımız tam” dedi.



Kässbohrer K.SWAU C+ Swap Body Araç Özellikleri

Kässbohrer'in Avrupa’nın en hafif Swap Body’sinin de dahil olduğu Swap Body ailesinin üçüncü ürünü olan K.SWAU C+ aracı, ekonomik ve çevreye duyarlı intermodal taşımacılık için özel olarak tasarlanmıştır.

K.SWAU C+, C45 ve C64 arasında taşıma kodu verebilmektedir ve 34 euro palet kapasitesine sahiptir. Ayrıca araç, 5.800 kg'lık boş ağırlığı, 2.850 mm’lik yüksek iç neti, 195 mm’lik düşük şasi yüksekliği ve C64 yükseklik kodu ile

operasyonel işlerde maksimum verimlilik sağlamaktadır.



K-Fix Yük Güvenlik Sistemi ile donatılan K.SWAU C+, 8 adet palet tutucu, özel her biri 2,5 ton kapasiteli 98 yük farklı bağlama noktası ve 16x2 yük bağlama halkası ile donatılmıştır. Ayrıca K.SWAU C+, 5.460 kg’ya kadar taban dayanımına sahiptir.